Vége az olcsó online rendelések korának, különadót vetett ki az unió

Az uniós tagállamokat tömörítő tanács sajtóközleménye kiemeli: az intézkedés elsősorban az online kereskedelemben rendelt kis küldeményeket érinti, amelyek jelenleg vámmentesen léphetnek be az unió területére. A tanács indoklása szerint azért vetnek ki három eurós vámot az EU-ba érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokra, mert ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedőkkel szemben, emellett fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat hordoz, valamint kedvez a visszaéléseknek.

Három eurós vámot vet ki az unió a kis értékű csomagokra

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A három eurós vám csak átmeneti intézkedés

A döntés értelmében a 150 eurónál kisebb értékű kis csomagokra egységesen 3 euró vámot kell fizetni.

A szabály azokra az árukra vonatkozik, amelyeket nem uniós kereskedők értékesítenek, de regisztráltak az EU import-egyablakos áfarendszerében (IOSS).

Ez az unióba irányuló online kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát fedi le.

A tanács hangsúlyozta: az intézkedés ideiglenes, és addig marad érvényben, amíg hatályba nem lép az a végleges szabályozás, amelyről 2025 novemberében született megállapodás. Az új rendszer teljesen megszünteti majd a 150 eurós vámmentességi küszöböt, és ezt követően az ilyen értékű termékekre is a szokásos uniós vámtételek vonatkoznak.

Az uniós testület közölte azt is, hogy a 3 eurós fix vám nem azonos a jelenleg tárgyalás alatt álló, úgynevezett kezelési díjjal, amely a vámreformcsomag és a többéves pénzügyi keret része.

Az Európai Bizottság rendszeresen értékelni fogja, hogy szükséges-e a vámtételt kiterjeszteni azokra a kis csomagokra is, amelyek nem IOSS-ben regisztrált kereskedőktől érkeznek az Európai Unióba.

Az unió eredetileg 2028-ban tervezte eltörölni a mentességet a vámszabályok átfogó reformja keretében, ám az Európába irányuló kínai áruk dömpingjével kapcsolatos aggodalmak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a döntéshozókra, hogy gyorsabban lépjenek.

A vámmentesség miatt az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagok száma tavaly megduplázódott, és elérte a 4,6 milliárdot, amelyek több mint 90 százaléka Kínából érkezett. Az idei import mennyisége várhatóan még ennél is magasabb lesz.