Jól gondolja meg, ha külföldről rendelne ajándékot – elképesztő veszélyekre és hiányosságokra bukkantak a hazai hatóságok

Az NKFH és a NAV – Budapest Főváros Kormányhivatalának bevonásával – 2025. december 5-én célzott vizsgálatot folytatott le. Az akció a harmadik országokból érkező, online platformokon rendelt termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére terjedt ki. A hatóságok munkatársai többek között játékokat, műszaki árucikkeket, kozmetikai termékeket és karácsonyi kiegészítőket vizsgáltak. A közös vizsgálat célja a termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termékek kiszűrése volt.

A hatóságok munkatársai többek között játékokat, műszaki árucikkeket, kozmetikai termékeket és karácsonyi kiegészítőket vizsgáltak. Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A hatóságok közös fellépése fontos eleme az idén ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervnek

A hatóságok célja a nem biztonságos termékek vámhatáron történő kiszűrése, amellyel mind a magyar, mind más uniós állampolgárok életét és biztonságát megóvják. Magyarország ugyanis az egyik legfontosabb kapu a harmadik országból érkező termékek tekintetében.

„A 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik legfontosabb pillére éppen az, hogy a magyar családokat már a határnál megvédjük a jogsértő vagy életveszélyes termékektől” – mondta el Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke.

„A karácsonyi ünnepek közeledtével a megnövekedett online rendelések további kockázatot jelentenek, ezért a hatóságok összehangolt fellépése ebben az időszakban kiemelten indokolt. Vannak olyan termékkategóriák, ahol az árucikkek akár 80 százaléka is megbukik a vizsgálatokon, például az akkumulátortöltők és egyes műszaki cikkek, ami egyértelművé teszi: a mostanihoz hasonló célzott akciók nem egyszeri beavatkozások, hanem a mindennapi hatósági munka szükséges részét jelentik” –tette hozzá az az NKFH elnöke.

Ma már minden 10. forintot online költünk el

A hatósági fellépéssel a fogyasztók mellett a jogkövető magyar vállalkozásokat és így a piac tisztaságát is védik, amelyet az online kereskedelmen belüli piaci tendenciák is egyértelműen indokolnak. A harmadik országbeli online platformok 2024-ben már 493 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak az egyablakos adózási rendszer adatai alapján. Csak tavaly 80 százalékkal, az idei első fél évben pedig további 28 százalékkal bővült a nemzetközi hátterű e-kereskedők forgalma, miközben a magyarországi telephelyű webáruházak átlagosan 10 százalékos növekedést értek el. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ma már minden 10. forintot online költünk el: míg a műszaki cikkek részaránya közel 50 százalék, addig a ruházat mintegy 20 százalékos súllyal szerepel.