Ház kétmillió forintért, a Revolut társulása a Wizz Airrel és a Traubisoda visszatérése

Hazai vonatkozású cikkek érdekelték a legtöbb olvasót idén márciusban az Origo Gazdaság rovatának tartalmai közül. Ezek között első lett az, melyből kiderült, hogy kicsivel több mint kétmillió forintért is lehet Magyarországon házat venni. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a Revolut és a Wizz Air közös bejelentésére, és arra is, hogy újraindult a Traubisoda gyártása. Ezek voltak idén március hónapban a legolvasottabb cikkek az Origo Gazdaság rovatában.

Március hónap legolvasottabb cikke volt a 2,2 millió forintos családi házról szóló (illusztráció)

Fotó: Pexels

Március: ház kétmillió forintért

Van olyan település Magyarországon, ahol már 2,2 millió forintért lehet házat venni, ez pedig Baks, legalábbis a márciusi adatok szerint. A mintegy 2000 fős településen ennyiért már házhoz lehetett jutni, igaz, ennél magasabb összegekért, 15-20 millió forintért is árultak akkor ott ingatlant.

A Wizz Air és a Revolut a felhasználóknak pénzügyileg előnyös együttműködésre lépett

Fizetési együttműködési megállapodást kötött a Revolut és a Wizz Air: az együttműködés biztonságos, egykattintásos fizetési lehetőséget biztosít a Wizz Air több mint 60 millió ügyfelének, először az alkalmazásban, majd májustól a weboldalon is. A lehetőséget kihasználó vásárlók pedig emellett rendkívüli szorzóval gyűjthetnek jutalompontokat – írtuk márciusban.

A Revolut által akkor az Origónak eljuttatott közlemény szerint komoly együttműködés indul a világszerte 50 millió ügyfelet kiszolgáló fintech vállalat és a Wizz Air között: a Revolut Pay segítségével a cég ügyfelei – ideérte a több mint 1,5 millió magyar ügyfelét – foglalhatnak repülőjegyet a Wizz Air-nél anélkül, hogy manuálisan megadnák fizetési adataikat.

Idén márciusban tért vissza a Traubisoda

Túlzás nélkül legendás, az 1970-es, 1980-as évek népszerű magyar üdítője jelent meg újra a kiskereskedelmi kínálatban március végén: a Traubisoda visszatérése három, már ismert ízzel indult: a klasszikus szőlővel, annak cukormentes, zéró változatával, valamint egy kékszőlő ízű variációval. Ugyanakkor a márkanév alatt újból megjelent üdítő is igazodott a kor követelményeihez: az egészségtudatosság jegyében például a mesterséges színezékek helyett most már természetes színezőanyagokat használnak a gyártásnál, a zéró változatból pedig kimaradt a cukor.