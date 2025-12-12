Hazai turizmus: megtelt a főváros, özönlenek a vendégek

Idén 11 hónap alatt teljesült a 2024-es turisztikai rekord, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma 2025. december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami szintén csúcseredmény volt – olvasható a Visit Hungary közleményében. A Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. / Fotó: Anatoliy Cherkas / Shutterstock

A vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét

– írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.

A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. 2024-ben a különféle szektorok közül a leginkább az idegenforgalom ösztönözte a növekedést. A szektor a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember foglalkoztatását biztosítja.

Kiugró utasszám a Liszt Ferenc reptéren

Az üzleti célú utazások aránya is bővül: Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója szerint a gazdasági hatásuk jóval meghaladja a szabadidős utazókét, mivel a hivatásturistáknak

magasabb az átlagos költése,

valamint a visszatérési hajlandósága,

és hosszabb a tartózkodási ideje.

A Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma meghaladta a tavalyit: április óta minden hónapban több mint 1,5 millió utas fordult meg a légikikötőben, minden idők legforgalmasabb nyarát pedig kiugró ősz követte, átlagosan 1,8 milliós utasforgalommal.