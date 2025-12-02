Újra jöhetnek a házgyárak, ebből világraszóló öröm lehet

Újfajta házgyárak enyhíthetnek az égető lakáshiányon. Ezek közült az egyik, egy amerikai gyár, futószalagon készülő, teljesen digitalizált okos otthonokat ígér. A gyár a tervek szerint egy átlagos, 130 m2-es lakóházat mindössze 45 perc alatt képes legyártani. Így megfizethető áron tudná őket kínálni, és a kisebb 65 m2-es lakások már 26 millió forintnak megfelelő dollárért elérhetőek lehetnének.

Új, digitális technolgóiára épülő házgyárak korszaka kezdődhet, és ez jó hír a lakhatási válság enyhítésében (illusztráció)

Fotó: Adamares

Digitális házgyárakkal pörgethető az otthonteremtés

A lakhatási válságra adott legújabb válasz egy építőipari startuptól érkezhet. A finn hajóiparból induló ADMARES, a régi házgyár koncepcióját újragondolva, olyan üzemet épít az amerikai Georgia államban, ami akár több mint 16 ezer otthon legyártására lehet képes évente.

Vagyis egy év alatt annyi lakóházat állíthat elő, amennyit az amerikai hagyományos építőipar tíz év alatt tudna gyártani, ugyanekkora kapacitással.

A megoldásuk a könnyűszerkezetes készházak és a moduláris előregyártott házak koncepcióját emeli új szintre, a legmodernebb gyártási környezetbe helyezve.

Az üzemben a tervezés, a gyártás és az automatizálás egy közös rendszert képez, amit a vállalat közleménye szerint a Siemens szolgáltat. A Siemens szoftvereit használva

elkészítik az otthonok átfogó digitális ikermodelljét, amelyek nem csak a tervezésre szolgálnak, hanem kulcsfontosságú adatokat is tartalmaznak a teljes gyártási folyamatról, a modulok felépítésétől a szerelési lépésekig;

a házelemek ezt követően automatizált gyártósorokon haladnak keresztül, ahol a robotika és a precíziós mérnöki munka biztosítja az állandó minőséget, sebességet és skálázhatóságot;

végül fejlett gyártási rendszerek és összeszerelősori operátorok támogatásával szerelik össze a modulokat.

A házakat emellett már a gyártás során beépített szenzorhálózattal látják el, amelyek valós időben monitorozzák az energia-, víz- és levegőminőségi adatokat. Így már az első perctől kezdve okos otthonokként működhetnek.

Kevésbé szennyező a nagy tömegű gyártás is

Az okos otthonok átfogó, egyre erősebb trendet jelentenek a lakhatás globális kérdéseiben. Elemzések szerint globális piacuk nagysága idén eléri a 174 milliárd dollárt. Az okos otthonok kínálta megoldásoknak nagy jelentőségük van az energiatakarékosságban, a rezsiköltségek mérséklésében. Bár a konkrét megtakarítási értékek sok körülménytől függnek, de okos termosztáttal a fűtés és a hűtés akár 15 százalékkal is olcsóbb lehet, mint azok nélkül, míg okoz izzókkal az általános, normál izzókhoz képest akár 75 százalékkal is mérsékelni lehet az otthoni világítás költségeit.