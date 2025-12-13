Megújul a Hévízi Tófürdő – vidám életképek a világon egyedülálló gyógyfürdő történetéből

A Hévizi gyógytó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes termáltava és egyben a régió legismertebb turisztikai attrakciója. A tóhoz tartozó fürdőház 2005-ös átadása után húsz évvel azonban statikai problémák léptek fel, ezért az épület 2025 márciusa óta zárva tart. A napokban ugyanakkor jó hírt közölt Hévíz polgármestere: Naszádos Péter bejelentette, hogy 2026 márciusában nemzetközi tervpályázatot írnak ki a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére, 2027 a kiviteli tervek éve lesz, a tényleges fejlesztés pedig 2028-ban elindulhat – számolt be róla a Termál Online.

A Hévízi Tófürdő és a Festetics Fürdőház (középen) látképe. Fotó: MTI/Varga György

A Hévízi Gyógyfürdő tavon a cél egy modern fürdőkomplexum létrehozása

2027-ben kezdik el a jelenlegi fürdőház bontását és ebben az időszakban készítik majd elő a teljes projektet, amely nemcsak a központi épület, hanem a teljes tófürdő megújulását tűzte célul. A jelenlegi elképzelések szerint 2028-ban kezdődik majd meg a kivitelezés, melynek első üteme a tófürdő új épületének felépítése lesz, ez után kerül majd sorra a kórház és a gazdasági épületek felújítása.

A projekt célja, hogy a kontinensen egyedülálló gyógytó infrastruktúrája és környezete is újjászülessen

– írta a Termalfurdo.hu.

A fürdő november óta téli nyitvatartás szerint látogatható, időkorlátos belépővel, egészen február 8-ig. A termál tóban való szabadtéri fürdőzés mellett a Fedett Fürdő és a Terápiás Centrum is látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, a belépők pedig a szauna- és a wellness részleg területén is érvényesek. Azért, hogy elejét vegyék a hévízi Tófürdőt érintő álhíreknek és városi legendáknak Hévíz városa decembertől rendszeresen nyilvánosságra hozza majd a gyógytó állapotára vonatkozó adatokat.

