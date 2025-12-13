Megújul a Hévízi Tófürdő – vidám életképek a világon egyedülálló gyógyfürdő történetéből

Hírlevél
A Hévízi Gyógyfürdő központi épülete műszaki okok miatt 2025. március 18-tól nem fogadja a vendégeket. A napokban azonban döntés született, miszerint hamarosan megkezdődhet a Hévízi Tófürdő ikonikus épületének újjáépítése, és egy modern fürdőkomplexum létrehozása. Galériás összeállításunkban káprázatos fotókat mutatunk a tófürdő történetéből.
Hévízi TófürdőHévízi Szent András Reumakórház és GyógyfürdőHévízi-tó

A Hévizi gyógytó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes termáltava és egyben a régió legismertebb turisztikai attrakciója. A tóhoz tartozó fürdőház 2005-ös átadása után húsz évvel azonban statikai problémák léptek fel, ezért az épület 2025 márciusa óta zárva tart. A napokban ugyanakkor jó hírt közölt Hévíz polgármestere: Naszádos Péter bejelentette, hogy 2026 márciusában nemzetközi tervpályázatot írnak ki a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére, 2027 a kiviteli tervek éve lesz, a tényleges fejlesztés pedig 2028-ban elindulhat – számolt be róla a Termál Online

A Hévízi Tófürdő és a Festetics Fürdőház (középen) látképe. Fotó: MTI/Varga György
A Hévízi Tófürdő és a Festetics Fürdőház (középen) látképe. Fotó: MTI/Varga György

A Hévízi Gyógyfürdő tavon a cél egy modern fürdőkomplexum létrehozása

2027-ben kezdik el a jelenlegi fürdőház bontását és ebben az időszakban készítik majd elő a teljes projektet, amely nemcsak a központi épület, hanem a teljes tófürdő megújulását tűzte célul. A jelenlegi elképzelések szerint 2028-ban kezdődik majd meg a kivitelezés, melynek első üteme a tófürdő új épületének felépítése lesz, ez után kerül majd sorra a kórház és a gazdasági épületek felújítása. 

A projekt célja, hogy a kontinensen egyedülálló gyógytó infrastruktúrája és környezete is újjászülessen

– írta a Termalfurdo.hu

A fürdő november óta téli nyitvatartás szerint látogatható, időkorlátos belépővel, egészen február 8-ig. A termál tóban való szabadtéri fürdőzés mellett a Fedett Fürdő és a Terápiás Centrum is látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, a belépők pedig a szauna- és a wellness részleg területén is érvényesek. Azért, hogy elejét vegyék a hévízi Tófürdőt érintő álhíreknek és városi legendáknak Hévíz városa decembertől rendszeresen nyilvánosságra hozza majd a gyógytó állapotára vonatkozó adatokat.

Kattintson a galériára, hogy lássa a vidám életképeket a Hévízi Tófürdő történetéből!

Galéria: Képeken a Hévízi Tófürdő
1935, Hévíz – Hévízi Tófürdő

A Hévízi Tófürdő története:

Az első, még téglalap alaprajzú, két épületrészből álló fürdőépületet 1795-ben építtette a tó fölé Gróf I. Festetics György földbirtokos. A gyógyvíz jótékony hatásainak híre 1801-ben már Bécsbe is elért, egy 1818-as beszámoló pedig már említi a fehér tavirózsák jelenlétét a tóban, melyekhez 1898-ban további indiai fajokat telepítettek. Míg az 19. század első felében a tó környéke csupán nádas, lápos területekből állt, addig az 1850-es évektől tudatosan építették a szebbnél szebb szállóépületeket– írták Hévíz városának honlapján

1858-ban megkezdődtek a tó körüli fásítások, a fürdőépületek modernizálása, és a tóparti vendégépületek kialakítása, de sokan az akkor még jóval szélesebb hévízi kifolyót használták fürdőzésre. 1905-től Reischl Vencel bérlő mindent elkövetett, hogy Hévízt nemzetközi fürdővárossá fejlessze. Munkásságát pedig siker koronázta, hiszen 1911-ben a város megkapta a „gyógyfürdő jellegű település” címet. 1926 után a fejlesztések ismét új erőre kaptak: megépült a jellegzetes tóparti Fürdőépület, valamint 1932-ben üvegtetőt kapott a főépület, ami ezzel teljesen fedetté vált. 

1930-ban már 7 szálloda, 11 vendéglő és 40 villa állt a községben, az éves szinten csaknem 16 ezer vendéget pedig változatos kulturális élet fogadta. 

1948-ban, az addig Festetics-tulajdonú Tófürdőt és minden kapcsolódó épületet, parkot államosítottak, és megkezdődött az állami üdültetés időszaka. 1952-ben létrehozták a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórházat, és még ebben az évben országos jelentőségű gyógyhellyé nyilvánították Hévízt. Az idegenforgalom a 70-es években olyan mértékben megnövekedett, hogy további minőségi szállodák építése, valamint a Tófürdő épületeinek újjáépítése is szükségessé vált. A korábbi kupolás épületeket 1977-től folyamatosan vörösfenyő borítású, tornyos épületek váltották fel. A teljes felújítás 1985-re fejeződött be, de a vendégek nem sokáig élvezhették az új létesítményt, mert az egy tűzvész következtében 1986. március 3-án teljesen megsemmisült. Az új épületek végül 1989-ben készültek el, de még ezt követően is többször felújították, bővítették a létesítményt.

 

 

