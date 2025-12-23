Hírlevél
Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

Szupermodern híd készült Európa egyik történelmi városában, ennek ellenére imádják a lakók – képek

Albit az egyik legszebb történelmi városként tartják számon Franciaországban. Így sokáig kérdéses volt, hogy a lakói elfogadják-e a nemrég elkészült modern acélszerkezetet. A különleges építmény azonban minden várakozást felülmúlt, és hatalmas sikert aratott. Az új gyalogos-és kerékpárhidat közvetlenül egy 19. századi vasúti viadukt mellett vezették el, a különleges projekt tervezőjét pedig egy nemzetközi versenyen választották ki. Lélegzetelállító fotókat mutatunk a hídról.
Az albi gyalogos- és kerékpárhidat a Ney & Partners cég tervezte. A 180 méter hosszú acélszerkezet az 1865-ben épült SNCF vasúti viadukthoz csatlakozik. A gyaloghíd a vasúti híd pillérein nyugszik, ötvözve az ipari örökséget és a modernitást.

Szupermodern híd készült Európa egyik történelmi városában, ennek ellenére imádják a lakók. Fotó: Hans Lucas via AFP /
A híd építése a város-fejlesztési stratégia része, amelynek célja a fenntartható mobilitás támogatása és a periférikus területekhez való hozzáférés javítása

Az UNESCO Világörökség részét képező Albi püspöki város szélén található híd összeköti a Castelviel (az óváros és kereskedelmi negyed) valamint a Pratgraussal negyedeket, megkönnyítve ezzel a Tarn folyón való átkelést, valamint a hozzáférést a Pratgraussals zöldterületeihez a gyalogosok, a kerékpárosok és a kirándulni vágyók számára.

Az alábbi képeken látható új gyalogos- és kerékpárhidat közvetlenül a 19. századi vasúti viadukt mellett vezették el:

A hídon kilátópontokat, padokat és pihenőhelyeket is elhelyeztek, amelyekről lélegzetelállító panoráma kínálkozik, így nem csoda, hogy mára ez lett mind a lakók mind a turisták elsőszámú szelfihelye a városban. A 2013 és 2015 között tervezett híd 2016 és 2025 között épült meg és öt és félmillió euróba került (2,1 milliárd forint). A hozzá kapcsolódó vasúti viadukt ugyanakkor továbbra is üzemben maradt.

 

