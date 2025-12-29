Látványos mérnöki csoda épül az M7-es felett – fotók

Három hídtípus tulajdonságai vegyülnek a sok szempontból egyedi műtárgyban, ugyanis a Velencei-tó felőli hídfőnél hátra horgonyozták azt, így részben feszített szerkezet alakult ki. A híd statikailag az ívhidak és a gerendahidak viselkedésének hibridjét mutatja – mondta el Balogh Ádám felelős tervező. A gyalogos-kerékpáros híd az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. tervei szerint épül.

A híd, a Budapest-Balaton kerékpárút elemeként, annak turisztikai vonzerejét is emeli majd. Fotó: Magyar Építők

A híd, a Budapest–Balaton-kerékpárút elemeként, annak turisztikai vonzerejét is emeli majd

Az M7-es fölött ívelő gyalogos-kerékpáros híd főtartóinak alacsony ívmagassága és a teljes útpályát átívelő geometriája nemcsak nagy szerkezeti szilárdságot biztosít, de látványával is demonstrálja majd a megújuló M7-es autópálya technikai fejlődését – számolt be róla a Magyar Építők.

Statikai értelemben nagyon összetett feladat volt a híd tervezése, amely hagyományos módszerekkel talán nem is lett volna lehetséges. A Főmterv mérnökgárdájának munkája pedig mára nemzetközi szakmai elismerést is kapott, hiszen tervükkel két díjat is elhoztak Tekla BIM Awards 2025 versenyen.

Jövő év elején már a híd próbaterhelése is megtörténhet, nyárra pedig a közlekedők is birtokba vehetik hazánk egyik legprogresszívebb hídját.

2027 harmadik negyedévében indulhat az egyik legfontosabb hazai autópálya bővítése

A kormány még egy 2012-es kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakaszának 2-szer 3 sávosra bővítését. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (MKIF) kapott tájékoztatás szerint az M7-es autópálya fejlesztése jelenleg az engedélyezési tervfázisnál tart, illetve a kiviteli tervek készítése zajlik. Az autósztráda fejlesztése a Koncessziós Szerződésben vállaltaknak megfelelően 2027. szeptember 1-el kezdődik és 2031. augusztus 31-ig, tehát négy évig tart majd.