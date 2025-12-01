Egyre több magyar terméken jelenik meg ez a megkülönböztető jelzés

Az Agrárminisztérium minden évben megrendezi a Termelői Közösségek Napját, aminek az a célja, hogy a gazdálkodók jó gyakorlatainak bemutatásával, tudásuk átadásával segítsék a termelők közötti együttműködést és közösségbe szerveződést. A XI. Termelői Közösségek Napján újabb 9 pályázó, 15 terméke nyerte el a Hagyományok – Ízek – Régiók védjegyhasználati jogát. Így már 253-ra nőtt azon termékek száma, amelyek viselhetik a HÍR tanúsítványt.
Hagyományos és tájjellegű termékeink kulturális örökségünk részét képezik, hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez. Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel való megkülönböztetésük olyan egyedi eszköz a termelői közösségek kezében, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen tudják megkülönböztetni termékeiket a tömegtermékektől. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmának megszerzése után fontos lépés a hasznosítás, azaz célzott marketing és promóciós programokkal népszerűsíteni ezeket a terméket. Ebben a szakaszban is kulcsfontosságú a termelői közösségek szerepe – derül ki a minisztérium közleményéből.
A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program célja a hagyományos és tájjellegű termékek ismertségének növelése, piacrajutási lehetőségeinek bővítése.
A HÍR programot az Agrárminisztérium a Földrajzi Árujelzők Program előiskolájaként működteti. A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt venni.
A Termelői Közösségek Napján az ország különböző régióiból érkezett HÍR védjegyes kiállítók mutatták be termékeiket. Kiemelt bemutatkozási lehetőséget kaptak idén az OMÉK-on a Hagyományok – Ízek – Régiók díjjal kitüntetett HÍR regionális központok termelői közösségei: Észak-Alföldről a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület, Dél-Alföldről az Orosháza és Térsége Gazdakör, míg Közép-Dunántúlról a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület. A HÍR regionális központok a jó gyakorlatok bemutatásával, a hagyományos tudás átadásával és tapasztalatcserével erősíteni tudják a helyi termelői közösségeket.
A Hagyományok – Ízek – Régiók elindulása
Magyarországon 1998-ban az Agrárminisztérium jogelődje, a Földművelésügyi Minisztérium az Európai Unió Euroterroirs kezdeményezéshez csatlakozva indította el a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) programot azzal a céllal, hogy létrehozza Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét.
A program alatt összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők.
Jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található meg ebben a rendszerben.
A HÍR gyűjteményben szereplő termékek körének bővítését, valamint a hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó program keretében a Minisztérium 2010 óta HÍR védjegyhasználati szerződést köt azokkal a termelőkkel, előállítókkal, illetve csoportosulásaikkal, amelyek a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő, hagyományos és tájjellegű terméket állítanak elő.
A HÍR védjegy használati jog elnyerésére az Agrárminisztérium pályázati rendszert (HÍR pályázat) működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos. A jóváhagyott termékleírások jó alapot jelenthetnek az uniós oltalom (földrajzi árujelző, hagyományos különleges termék) elnyerésére irányuló kérelem kitöltéséhez, amennyiben az uniós oltalom iránti kérelmet a termék előállítását, értékesítését végző csoportosulás nyújta be.
Mi kell a HÍR tanúsítvány elnyeréséhez?
Az Agrárminisztérium által működtetett HÍR védjegy pályázat nyertesei a HÍR Védjegyesek Klubja tagjává válnak, részükre a minisztérium szakmai tájékoztatást és segítséget nyújt a védjegy használatával kapcsolatban és a földrajzi árujelzők oltalma iránti kérelmeik benyújtásához. A pályázat beadására jogosultak olyan termelők, előállítók vagy csoportok, amelyeknek tagjai a pályázat követelményrendszernek megfelelő terméket állítanak elő.
A pályázaton hagyományos és tájjellegű termékkel, élelmiszerekkel lehet részt venni. A terméknek a következő pályázati követelményeknek kell megfelelnie:
- dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs ismertség,
- hagyományos előállítási mód,
- adott tájegységhez való kötődés,
- az előállítás legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapuljon,
- ismertség, valamint az előállítás és forgalmazás megléte.