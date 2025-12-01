Egyre több magyar terméken jelenik meg ez a megkülönböztető jelzés

Az Agrárminisztérium minden évben megrendezi a Termelői Közösségek Napját, aminek az a célja, hogy a gazdálkodók jó gyakorlatainak bemutatásával, tudásuk átadásával segítsék a termelők közötti együttműködést és közösségbe szerveződést. A XI. Termelői Közösségek Napján újabb 9 pályázó, 15 terméke nyerte el a Hagyományok – Ízek – Régiók védjegyhasználati jogát. Így már 253-ra nőtt azon termékek száma, amelyek viselhetik a HÍR tanúsítványt.

Újabb termékek viselhetik a HÍR tanúsítványt

Fotó: Agrárminisztérium

Hagyományos és tájjellegű termékeink kulturális örökségünk részét képezik, hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez. Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel való megkülönböztetésük olyan egyedi eszköz a termelői közösségek kezében, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen tudják megkülönböztetni termékeiket a tömegtermékektől. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmának megszerzése után fontos lépés a hasznosítás, azaz célzott marketing és promóciós programokkal népszerűsíteni ezeket a terméket. Ebben a szakaszban is kulcsfontosságú a termelői közösségek szerepe – derül ki a minisztérium közleményéből.

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program célja a hagyományos és tájjellegű termékek ismertségének növelése, piacrajutási lehetőségeinek bővítése.

A HÍR programot az Agrárminisztérium a Földrajzi Árujelzők Program előiskolájaként működteti. A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt venni.

A Termelői Közösségek Napján az ország különböző régióiból érkezett HÍR védjegyes kiállítók mutatták be termékeiket. Kiemelt bemutatkozási lehetőséget kaptak idén az OMÉK-on a Hagyományok – Ízek – Régiók díjjal kitüntetett HÍR regionális központok termelői közösségei: Észak-Alföldről a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület, Dél-Alföldről az Orosháza és Térsége Gazdakör, míg Közép-Dunántúlról a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület. A HÍR regionális központok a jó gyakorlatok bemutatásával, a hagyományos tudás átadásával és tapasztalatcserével erősíteni tudják a helyi termelői közösségeket.

A Hagyományok – Ízek – Régiók elindulása

Magyarországon 1998-ban az Agrárminisztérium jogelődje, a Földművelésügyi Minisztérium az Európai Unió Euroterroirs kezdeményezéshez csatlakozva indította el a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) programot azzal a céllal, hogy létrehozza Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét.

A program alatt összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők.

Jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található meg ebben a rendszerben.

A HÍR gyűjteményben szereplő termékek körének bővítését, valamint a hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó program keretében a Minisztérium 2010 óta HÍR védjegyhasználati szerződést köt azokkal a termelőkkel, előállítókkal, illetve csoportosulásaikkal, amelyek a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő, hagyományos és tájjellegű terméket állítanak elő.