Fizetős lesz a Facebook?

16 perce
Olvasási idő: 9 perc
Újabb pénzszivattyút tesztel a Facebook, pontosabban a közösségi platformot üzemeltető Meta. A meglepő húzás központi elemét az a korlátozás jelenti, miszerint egyes felhasználók esetében a platform korlátozná a megosztható hivatkozások számát. Havonta pusztán két hivatkozás megosztása lenne ingyenes, a további linkek megosztására lényegében előfizetés keretében lenne lehetőség. A koncepciót a brit piacon tesztelik, ahol az előfizetési díj havonta 9,99 font: egyes felhasználók hamarosan akár havonta mindössze két linket oszthatnak meg ingyen – a további linkekért viszont előfizetni kell. A tesztelt modell ára nem kevés: 9,99 font (kb. 4 400 forint) havonta.
Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több felhasználó is értesítést kapott a Meta vállalattól arról, hogy a Facebookon való linkmegosztási lehetőségeiket korlátozzák, hacsak nem fizetnek elő arra. A Meta szerint mindez csupán „korlátozott teszt”, amely azt vizsgálja, hogy a hivatkozást tartalmazó posztok valóban „többletértéket” jelentenek-e az előfizetők számára. Az első szakértői kommentárok hangvétele meglehetősen kritikus a Meta új pénzbeszedési ötletével kapcsolatban. Az előfizetési díjat az amerikai piacon havi 14,99 dollárra, az Egyesült Királyságban havi 9,99 fontra lőtte be a vállalat. Bár a pontos részleteket egyelőre nem közölte a Meta, de úgy tűnik, a linkmegosztásokra vonatkozó előfizetést a tartalomgyártókra szeretné bevezetni.

Fizetőssé tenné a havonkénti kettőnél több hivakozás megosztását a Facebook felületén a Meta (illusztráció), hivatkozás
Fizetőssé tenné a havonkénti kettőnél több hivatkozás megosztását a Facebook felületén a Meta (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Hivatkozások megosztása előfizetés ellenében?

Matt Navarra közösségimédia-szakértő szerint ez már messze nem csak a hitelesítésről szól. „Ez inkább arról szól, hogy alapvető funkciókat csomagolnak előfizetés mögé” – fogalmazott a BBC-nek. Szerinte a Meta egyre több területet próbál pénzzé tenni a saját platformjain.

Navarra elmondta: maga is a teszt alanyai közé került azzal, hogy az értesítés szerint december 16-tól havonta legfeljebb két linket oszthat meg Facebook-posztokban, hacsak nem fizet a lehetőségért. „Ha tartalomkészítő vagy vállalkozás vagy, az üzenet elég egyértelmű: ha a Facebook a növekedési vagy forgalomszerzési stratégiád része, annak mostantól ára van” – mondta.

A Meta Verified szolgáltatás – amely Facebookon és Instagramon kék pipát, kiemelt ügyféltámogatást és személyazonosság-védelmet kínál – már eddig is fizetős volt. Navarra szerint most viszont már magát a tartalom terjesztését, sőt „az internet más részeire való továbbküldés alapvető képességét” is elkezdték beárazni.

Egyre több közösségi felületen válnak fizetőssé alapszolgáltatások

A Meta nincs egyedül ezzel az iránnyal. A LinkedInhez hasonlóan a Facebook is egyre erősebben ösztönzi a felhasználókat az előfizetésre, extra funkciókért és nagyobb elérésért cserébe. 

Elon Musk 2022-es Twitter-felvásárlása után az X-en is fizetőssé vált a kék pipa, ráadásul az előfizetők nagyobb láthatóságot kapnak a válaszoknál és az ajánlott tartalmak között.

Ez a gyakorlat azonban komoly vitákat váltott ki: az Európai Unió decemberben 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re. A Meta ennek ellenére nem sokkal  később saját hasonló rendszerrel állt elő, és jelezte, hogy az X mintájára „közösségi jegyzetekkel” látná el a félrevezető posztokat – mindezt a moderáció és a tényellenőrzés visszavágása után.

A Facebook a TechCrunchnak megerősítette: a linkkorlátozásos teszt a „professzionális módot” használó fiókokra és oldalakra vonatkozik – vagyis éppen azokra, amelyeket tartalomgyártók és vállalkozások használnak promócióra és statisztikák elérésére.

„Ez félreérthetetlenül emlékezteti a tartalomgyártókat arra, hogy a Facebook már nem megbízható forgalomterelő eszköz” – mondta Navarra. Szerinte a Meta egyre inkább eltolja a platformot attól, hogy külső oldalakra irányítsa a felhasználókat.

„A Meta mindig a Metát fogja előnyben részesíteni” – tette hozzá. „Az ilyen tesztek világosan mutatják, mennyire veszélyes egy üzletet teljes mértékben egyetlen platform jóindulatára építeni.”

Hírfolyam linkek nélkül? Nem világos, mi áll a Meta kísérlete mögött

A másik oldalról nézve a Meta a hírfolyamok forrásadataira hivatkozik döntésének hátterül. A vállalat a harmadik negyedévre vonatkozó átláthatósági jelentésében azt írta, hogy az Egyesült Államokban a hírfolyam megtekintéseinek több mint 98 százaléka olyan bejegyzésekből származik, amelyekhez nem tartozik link. Az azonban nem világos, hogy ez az adat késztette-e a vállalatot a linkmegosztás korlátozásának kísérletére. 

A cég szerint 

  • a hivatkozást tartalmazó bejegyzések megtekintéseinek 1,9 százaléka többnyire olyan oldalakkal volt összefüggésben, amelyeket a felhasználók követtek;
  • az ismerősök és csoportok által megosztott, linket tartalmazó bejegyzések aránya elenyésző volt.

A Meta elképesztő összeget keres a tartalomgyártók munkája révén, miként a Business Insider cikkbe bemutatja, a 2020-ban a TikTok jelentette üzleti kihívásra válaszként elindított Reels ma már a hirdetések révén ennek a bevételi szektornak a fő forrása lett. Mostanra a Meta Mark Zuckerberg közlése szerint évi 50 milliárd dollára növelte ebből fakadó bevételét.

 

