Fizetős lesz a Facebook?

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több felhasználó is értesítést kapott a Meta vállalattól arról, hogy a Facebookon való linkmegosztási lehetőségeiket korlátozzák, hacsak nem fizetnek elő arra. A Meta szerint mindez csupán „korlátozott teszt”, amely azt vizsgálja, hogy a hivatkozást tartalmazó posztok valóban „többletértéket” jelentenek-e az előfizetők számára. Az első szakértői kommentárok hangvétele meglehetősen kritikus a Meta új pénzbeszedési ötletével kapcsolatban. Az előfizetési díjat az amerikai piacon havi 14,99 dollárra, az Egyesült Királyságban havi 9,99 fontra lőtte be a vállalat. Bár a pontos részleteket egyelőre nem közölte a Meta, de úgy tűnik, a linkmegosztásokra vonatkozó előfizetést a tartalomgyártókra szeretné bevezetni.

Fizetőssé tenné a havonkénti kettőnél több hivatkozás megosztását a Facebook felületén a Meta (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hivatkozások megosztása előfizetés ellenében?

Matt Navarra közösségimédia-szakértő szerint ez már messze nem csak a hitelesítésről szól. „Ez inkább arról szól, hogy alapvető funkciókat csomagolnak előfizetés mögé” – fogalmazott a BBC-nek. Szerinte a Meta egyre több területet próbál pénzzé tenni a saját platformjain.

Navarra elmondta: maga is a teszt alanyai közé került azzal, hogy az értesítés szerint december 16-tól havonta legfeljebb két linket oszthat meg Facebook-posztokban, hacsak nem fizet a lehetőségért. „Ha tartalomkészítő vagy vállalkozás vagy, az üzenet elég egyértelmű: ha a Facebook a növekedési vagy forgalomszerzési stratégiád része, annak mostantól ára van” – mondta.

A Meta Verified szolgáltatás – amely Facebookon és Instagramon kék pipát, kiemelt ügyféltámogatást és személyazonosság-védelmet kínál – már eddig is fizetős volt. Navarra szerint most viszont már magát a tartalom terjesztését, sőt „az internet más részeire való továbbküldés alapvető képességét” is elkezdték beárazni.

Egyre több közösségi felületen válnak fizetőssé alapszolgáltatások

A Meta nincs egyedül ezzel az iránnyal. A LinkedInhez hasonlóan a Facebook is egyre erősebben ösztönzi a felhasználókat az előfizetésre, extra funkciókért és nagyobb elérésért cserébe.

Elon Musk 2022-es Twitter-felvásárlása után az X-en is fizetőssé vált a kék pipa, ráadásul az előfizetők nagyobb láthatóságot kapnak a válaszoknál és az ajánlott tartalmak között.

Ez a gyakorlat azonban komoly vitákat váltott ki: az Európai Unió decemberben 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re. A Meta ennek ellenére nem sokkal később saját hasonló rendszerrel állt elő, és jelezte, hogy az X mintájára „közösségi jegyzetekkel” látná el a félrevezető posztokat – mindezt a moderáció és a tényellenőrzés visszavágása után.