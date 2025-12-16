Rendkívüli: Belépett a régió egyik legnagyobb turisztikai piacára az Opus

December elsejétől a horvátországi Abbáziában (Opatija) található Hotel Miramar üzemeltetési feladatait a Hunguest Zrt. látja el – közölte az Opus Nyrt., amelynek érdekkörébe tartozik a magyar szállodaüzemeltető társaság. A Hotel Miramar üzemeltetésével a Hunguest Zrt. belép Horvátország turisztikai piacára, portfólióját pedig 22 szállodára bővíti.

Horvátország a régió egyik fő turisztikai vonzereje, itt is megveti lábát az Opus leánycége, a Hunguest Zrt. – Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Az 110 szobás, öt épületből álló, négycsillagos tengerparti szálloda privát stranddal, valamint fűtött tengervizes és édesvizes medencékkel rendelkezik, és a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellett a vállalat második adriai egysége.

A Hotel Miramar a nyári főszezon mellett az elő- és utószezonban is stabil értékesítési potenciállal rendelkezik, így a szálloda jól illeszkedik a Hunguest Zrt. növekedési stratégiájába, miközben a szállodalánc vendégei számára új, tengerparti desztináció válik elérhetővé - közölte az Opus.

A szállodakomplexum tengerparti villaépülete a Monarchia arisztokratikus üdülővilágának egyik jellegzetes alkotása: eklektikus, historizáló stílusú tengerparti villa, amely a neoreneszánsz és a neogótika díszítőmotívumait ötvözi mediterrán könnyedséggel. A kastélyszerű hangulatot a saroktorony, a pártázatos tetővonal és a tagolt, erkélyekkel áttört homlokzat teremti meg, míg az íves árkádok és a világos, pasztellszínek a századfordulós Abbázia napfényes, elegáns nyaralóépítészetét idézik.

A legfrissebb, teljes évre vonatkozó adatok alapján Horvátország turizmusa 2024-ben nagyjából 21,3 millió látogatót vonzott, ez közel 108 millió vendégéjszakát jelentett.

A külföldi turistáktól származó bevétel 2024-ben 14,97 milliárd eurót tett ki a horvát kormány közlése szerint. A Horvát Turisztikai Közösség (HTZ) eVisitor-alapú összesítése szerint 2025. január–novemberben összesen kb. 21,4 millió turistaérkezést regisztráltak, kb. 109 millió vendégéjszakával. Ebből 18,3 millió volt a külföldi és 3,1 millió a belföldi érkezés.

