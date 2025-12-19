Nem fog hinni a szemének! Humanoid robotok váltották a dolgozókat egy kínai gyárban

A CATL újításának célja az volt, hogy növelje az akkumulátorok gyártásának hatékonyságát és biztonságát az egyik nagy, kínai bázisán. A Xiaomo névre keresztelt humanoid robotok alkalmazása ezentúl teljes mértékben helyettesíti az emberi munkaerőt a tesztelési folyamatokban. Ezek a szakaszok korábban nagymértékben támaszkodtak a fizikai dolgozókra, ami azonban jelentős biztonsági kockázatot hordozott magában, az áramütés veszélye miatt.

A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is

Azzal, hogy humanoid robotokkal váltották az emberi munkaerőt, megháromszorozták a hatékonyságot - áll a CATL sajtóközleményében. A Xiaomo robotok ugyanis több mint 99%-os pontossággal végzik a munkát, ráadásul szünet nélkül dolgoznak, ami még tovább növeli a termelékenységet.

A Xiaomo-t a Spirit AI, egy 2024-ben alapított, a CATL által támogatott hangcsoui székhelyű vállalat fejlesztette ki. A robotok a Vision-Language-Action mesterséges intelligencia modellel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék a környezetükben bekövetkező változásokat. A gépek így az egyszerű összeszerelésen túl számos más feladatot is ellátnak, beleértve az ellenőrzést és az esetleges rendellenességek jelentését. Ez a proaktív megközelítés pedig segít csökkenteni a hibaszázalékot, és egyben biztosítja a gyártott akkumulátorok magas minőségét is.

A képen a CATL humanoid robotja látható munka közben:

A CATL, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója az első három negyedévben 355,2 GWh-nyi elektromosjármű-akkumulátort szállított le világszerte, ami 36,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest - derült ki a dél-koreai SNE Research piackutató cég adataiból. A vállalat vezetése közölte, hogy a sikeren felbuzdulva tovább keresik a humanoid robotok alkalmazási lehetőségeit az üzemeikben.

A mesterséges intelligenciával felszerelt humanoid robotok nagy mennyiségben terjedhetnek el a legkülönfélébb iparágakban a következő években

Bár a humanoid robotok elterjedése még jócskán elmarad a generatív mesterséges intelligenciák penetrációjától, több szakértő egyetért abban, hogy mindössze évek kellenek ahhoz, hogy az emberszerű robotok alapvető változásokat indítsanak el a globális gazdaságban. A terjedésük ütemét illetően ugyanakkor vannak kérdőjelek: egyes előrejelzések szerint mostantól minden évben, exponenciális jelleggel többszöröződik meg a használatban lévő humanoid robotok száma, más elemzők szerint viszont még mindig túl sok problémát kell megoldani ahhoz, hogy áttörésként épülhessenek be ezek az eszközök a hétköznapokba a gazdasági élet színterein.