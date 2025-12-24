Így cserélheti a karácsonyra kapott ruhát, ha nem jó a mérete – nem is hinné, mi teheti ezt lehetővé

Az ajándékozó legkörültekintőbb felkészülése ellenére is előfordulhat, hogy csak ajándékbontást követően derül ki: a karácsonyi ajándékkal meglepett személynek nem a méretének megfelelő a kiválasztott ruhadarab (esetleg kettőt kapott belőle, mert más is azt választotta számára ajándékul). A legtöbb esetben azonban ilyenkor sem kell aggódni, mert valószínűleg nincs minden veszve. Ebben a cikkünkben arról tájékozódhat, hogyan kell eljárni önnek vagy az ajándékozottnak akkor, ha a karácsonyra szánt ruházati ajándékot boltban vásárolta meg, és valamilyen okból vissza kell vinni azt – a következő napokban azokról az esetekről is olvashat majd az Origo oldalán, ha ajándékba adott műszaki cikkel van probléma, s arról is, hogyan járjon el, ha online vásárolt, illetve külföldről rendelt termékkel merül fel probléma.
A magyarországi kiskereskedelemben, ezen belül a fizikai üzletekben vásárolt árucikkek visszavitelével illetve cseréjével kapcsolatban több félreértés kering, talán ennek is köszönhető, hogy számos információ a 3 napos visszavitelről, kötelező cseréről, visszavásárlásról némileg eltorzulva kering a közbebeszédben. Pedig az EU-s jogszabályi környezettel már jó ideje összehangban lévő hazai szabályozás meglehetősen egyértelműen lefed minden szóba jöhet esetet. Érdemes szétválasztani mind okok, mind vásárlási forrás szerint az egyes felmerülő típusügyeket akkor, amikor a karácsonyra kapott termék boltba való visszavitele mellett döntenénk. Első cikkünkben nézzük meg azt, milyen lehetőségek vannak akkor, ha a karácsonyi ajándékba adott vagy kapott áru egy ruházati termék, ami egyékbént hibátlan, és az egyetlen probléma vele, hogy nem megfelelő a mérete!
Hibátlan, de nem megfelelő méretű ruha az ajándék: ebben lehet bízni
Fontos tudni, hogy valamennyi áruvisszavitel alapja az, hogy kezünkben legyen a vásárlást igazoló nyugta, illetőleg be tudjuk mutatni az elektronikus számlát a vásárlásról.
Lényeges azt is tudni, hogy a méretprobléma miatti termékcsere egyáltalán nem kötelező a kereskedő részéről – még a vásárlástól számított három napon belül sem.
Erre vonatkozóan ugyanis – a gyakori félreértéssel szemben – nincs semmiféle kiskereskedelmi jogszabályi előírás.
A 3 napos határidőnek ugyanakkor fontos szerep jut a temékszavatosság kérdésénél (arról, hogy pontosan mi ez, lásd cikkünket a következ napon!). Ám a termékszavatosság a hibás árukra vonatkozó kérdéskört takar, nem pedig arra, ha a ruházati termék esetén nem jó a mérete, vagy kettőt kaptunk ugyanabból a télikabátból (vagy épp konyhai robotgépből).
A vonatkozó jogszabályok alapján bármilyen hibátlan, így ruházati termék esetén is – függetlenül a vásárlás időpontjójától – bennünket is köt a szerződés, azaz „nem állhatunk el attól”. Ebből következik, hogy
- sem a vételár visszatérítését nem kérhetjük,
- sem pedig más termékre való cseréjét a bolt kínálatából, még az árkülönbözet megfizetésével sem;
- továbbá nem ragaszkodhatunk ahhoz sem, hogy a visszavitt termék vételárát levásároljuk másra, csak vegye vissza azt az eladó.
Miben bízhatunk akkor méretproblémát jelentő, egyébként hibátlan termék esetében?
Az általában meglévő kereskedői jóindulatban, vagyis abban, hogy az eladónak fontos a vásárlói elégedettség, és akkor is hajlandók a hibátlan terméket cserélni, ha erre egyébként nincs kötelezettségük.
S megnyugodhatunk: számos ruházati kereskedőnél ez még a karácsonytól függetlenül is így van, az ünnepi időszakhoz kötődő vásárlásoknál pedig a legtöbb kereskedő kérdés cseréli az ajándékba kapott, hibátlan, nem használt, csak épp méretében nem megfelelő ruházati terméket. (Erre azonban nem kötelesek, így legyünk azzal tisztában, hogy még egy nem megfelelő méretű ruha esetén is mondhat nemet a kereskedő ilyen kérésre, még ha nem is ez a jellemző.)
Sok múlik a kereskedőkön, akik viszont a vevői elégedettség a fontos
Előfordulhat, hogy az ajándékba kapott ruházati cikket méretprobléma miatt cserélnénk, a kereskedőnek viszont nem áll rendelkezésre ugyanabból a darabból a számunkra megfelelő méret. Ebben az esetben szintén a kereskedőn múlik, milyen lehetőségeket kínál: van olyan kereskedő, amely megrendeli beszállítójától a megfelelő méretű darabot, ebben az esetben az általa megadott időpontban mehetünk bonyolítani a boltba az ajándékcserét.
Előfordulhat az is, hogy a kereskedő nem tud beszerezni az adott ruhából a szükséges méretben. Ez esetben számos kereskedő önkéntes döntésével biztosítja a ruha árának más termékre való levásárlását. Ugyanígy a kereskedő döntésén múlik az, hogy két egyforma ajándék esetén biztosítja-e az egyik példányra a vissza- vagy a levásárlás lehetőségét ugyanaz a kereskedő; illetve ha nem ugyanabban a boltban szerezték be a két példányt, a szerencsén múlik, melyiknél járunk sikerrel visszavásárlási igényünkkel.
Ez utóbbiakra tehát nincs általános szabály, a kereskedők döntésén, belső üzletszabályzatán múlik az, hogyan járnak el, de mivel többségük számára fontos a vevők elégedettsége, ezért jellemzően partnerek az ajándékcserék intézésében. A CP Contact Tanácsadó és Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete korábban felmérte több nagy boltlánc esetében az erre való hajlandóságot, és kiderült, hogy önkéntes döntésük alapján akár 14-30 napos határidővel is vissza lehet hozzájuk vinni a cserélendő terméket. (Azt, hogy adott üzletben, üzletláncnál aktuálisan mi a gyakorlat, ott helyben kell megtudakolni.)
Némileg más a helyzet akkor, ha a karácsonyra kapott terméket azért szeretnénk cserélni a vásárlás helyén, fizikai boltban, mert kiderült, hogy gyári vagy konstrukcióhibás – vagyis nem mi rontottuk el, hanem rendeltetésszerű működésre nem megfelelő állapotban került elő dobozából, csomagolásából. Ebben az esetben (különösen elektronikai, műszaki termékek esetén) már képbe kerül a szavatosság és a „misztikus” 3 napos határidő kérdése, melyről információkat a következő napokban megjelenő cikkünkben olvashat majd.
Sorozatunk következő részében azt mutatjuk be, hogyan járhat el akkor, ha a termékszavatosság körébe tartozó, ajándékba kapott árucikkel kapcsolatban merül fel probléma, amelyet fizikai üzletben szerzett be az, akitől karácsonyra kapta ajándékba.