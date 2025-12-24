Így cserélheti a karácsonyra kapott ruhát, ha nem jó a mérete – nem is hinné, mi teheti ezt lehetővé

Az ajándékozó legkörültekintőbb felkészülése ellenére is előfordulhat, hogy csak ajándékbontást követően derül ki: a karácsonyi ajándékkal meglepett személynek nem a méretének megfelelő a kiválasztott ruhadarab (esetleg kettőt kapott belőle, mert más is azt választotta számára ajándékul). A legtöbb esetben azonban ilyenkor sem kell aggódni, mert valószínűleg nincs minden veszve. Ebben a cikkünkben arról tájékozódhat, hogyan kell eljárni önnek vagy az ajándékozottnak akkor, ha a karácsonyra szánt ruházati ajándékot boltban vásárolta meg, és valamilyen okból vissza kell vinni azt – a következő napokban azokról az esetekről is olvashat majd az Origo oldalán, ha ajándékba adott műszaki cikkel van probléma, s arról is, hogyan járjon el, ha online vásárolt, illetve külföldről rendelt termékkel merül fel probléma.

Előfordulhat, hogy az egyébként hibátlan karácsonyi ajándék ruházati terméknek nem megfelelő a mérete (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A magyarországi kiskereskedelemben, ezen belül a fizikai üzletekben vásárolt árucikkek visszavitelével illetve cseréjével kapcsolatban több félreértés kering, talán ennek is köszönhető, hogy számos információ a 3 napos visszavitelről, kötelező cseréről, visszavásárlásról némileg eltorzulva kering a közbebeszédben. Pedig az EU-s jogszabályi környezettel már jó ideje összehangban lévő hazai szabályozás meglehetősen egyértelműen lefed minden szóba jöhet esetet. Érdemes szétválasztani mind okok, mind vásárlási forrás szerint az egyes felmerülő típusügyeket akkor, amikor a karácsonyra kapott termék boltba való visszavitele mellett döntenénk. Első cikkünkben nézzük meg azt, milyen lehetőségek vannak akkor, ha a karácsonyi ajándékba adott vagy kapott áru egy ruházati termék, ami egyékbént hibátlan, és az egyetlen probléma vele, hogy nem megfelelő a mérete!

Hibátlan, de nem megfelelő méretű ruha az ajándék: ebben lehet bízni

Fontos tudni, hogy valamennyi áruvisszavitel alapja az, hogy kezünkben legyen a vásárlást igazoló nyugta, illetőleg be tudjuk mutatni az elektronikus számlát a vásárlásról.

Lényeges azt is tudni, hogy a méretprobléma miatti termékcsere egyáltalán nem kötelező a kereskedő részéről – még a vásárlástól számított három napon belül sem.

Erre vonatkozóan ugyanis – a gyakori félreértéssel szemben – nincs semmiféle kiskereskedelmi jogszabályi előírás.