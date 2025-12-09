Itt vannak a legújabb inflációs adatok – mutatjuk, mik befolyásolták

Novemberben az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakultak az inflációs adatok, az áremelkedési ütem 3,8 százalékot tett ki éves alapon, ezzel visszatért a jegybanki toleranciasávba. Kiss Péter, az Amundi elemzője ennek kapcsán kifejtette: az előzetes várakozásoknak megfelelő éves inflációs adat a várva várt csökkenést mutatta, amire már hónapok óta számítottak – fűzte hozzá.

Az árrésstopok és a kedvező bázishatás miatt a következő hónapokban érdemi csökkenést várnak az inflációban / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

A jegybanki célsávba érő infláció lehetővé teheti az alapkamat csökkentését

Kiss Péter kitért arra is, az árrésstopok és a kedvező bázishatás miatt a következő hónapokban érdemi csökkenést várnak az inflációban, amit az euróval szemben erős szinten lévő forint, az európai gázárak csökkenése és a globális olajárak gyengélkedése szintén támogat.

A jegybanki célsávba érő infláció miatt újra előtérbe kerülhet az alapkamat csökkentésének kérdése, noha ezt ellensúlyozhatja az árrésstopok hatásának jövő évben várható kiesése az éves inflációs mutatóból. Ez átmeneti volatilitást okozhat a devizapiacon, amit a magas kamatok mellett elköteleződő jegybanki kommunikáció tompíthat – jegyzi meg az Amundi elemzője.

Az élelmiszerárak letörésében jelentős szerepet játszott az árrésstop bevezetése

Molnár Dániel az Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője kedd reggeli kommentárjában kiemelte: az élelmiszerárak novemberben havi alapon 0,2 százalékkal, míg éves bázison 3,2 százalékkal emelkedtek, amely tavaly augusztus óta a legalacsonyabb érték. A termékcsoportot éves alapon továbbra is az éttermi szolgáltatások húzzák felfelé, anélkül csak 0,6 százalékos lenne az éves árdinamika. Az élelmiszerárak letörésében jelentős szerepet játszott az árrésstop bevezetése, viszont az elmúlt havi átárazási adatok megfeleltek a historikus trendeknek, miközben a gyenge mezőgazdasági termés okán nagyobb áremelkedést vártak volna, amelyet a forint árfolyamának erősödése ellensúlyozhatott – közölte Molnár Dániel.

Kicsit csökkent a villany és a gáz ára

Mint írja: a szeszes italok, dohányáruk ára havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,3 százalékkal emelkedett, míg az éves ütem 7,5 százalékon stagnált. Ezen termékcsoport esetében viszont decembertől gyorsulás jöhet, a november második felében bejelentett áremelések hatása akkor jelenik majd meg teljeskörűen az adatokban.

A ruházkodási és tartós fogyasztási cikkek esetében is a historikus trendeknek megfelelő havi átárazást mutatnak a KSH adatai, amely továbbra is azt jelzi, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, miközben a két termékcsoport a teljes inflációt is visszafogja.

A háztartási energia ára kapcsán kismértékű csökkenést regisztráltak novemberben, amivel párhuzamosan az éves emelkedés is egy számjegyűre lassult. Az árakat ebben a termékkategóriában a fogyasztás határozza meg, a fűtési igény visszaesése pedig a díjakban is megjelenik, a módszertan okán késleltetve. Jelentős lassulás ugyanakkor csak áprilistól jöhet az éves rátában, ha az időjárás az ideinél kedvezőbben alakul – mutatott rá Molnár Dániel.