Itt vannak a legújabb inflációs adatok – mutatjuk, mik befolyásolták

Novemberben az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakultak az inflációs adatok, az áremelkedési ütem 3,8 százalékot tett ki éves alapon, ezzel visszatért a jegybanki toleranciasávba. Kiss Péter, az Amundi elemzője ennek kapcsán kifejtette: az előzetes várakozásoknak megfelelő éves inflációs adat a várva várt csökkenést mutatta, amire már hónapok óta számítottak – fűzte hozzá.
A jegybanki célsávba érő infláció lehetővé teheti az alapkamat csökkentését
Kiss Péter kitért arra is, az árrésstopok és a kedvező bázishatás miatt a következő hónapokban érdemi csökkenést várnak az inflációban, amit az euróval szemben erős szinten lévő forint, az európai gázárak csökkenése és a globális olajárak gyengélkedése szintén támogat.
A jegybanki célsávba érő infláció miatt újra előtérbe kerülhet az alapkamat csökkentésének kérdése, noha ezt ellensúlyozhatja az árrésstopok hatásának jövő évben várható kiesése az éves inflációs mutatóból. Ez átmeneti volatilitást okozhat a devizapiacon, amit a magas kamatok mellett elköteleződő jegybanki kommunikáció tompíthat – jegyzi meg az Amundi elemzője.
Az élelmiszerárak letörésében jelentős szerepet játszott az árrésstop bevezetése
Molnár Dániel az Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője kedd reggeli kommentárjában kiemelte: az élelmiszerárak novemberben havi alapon 0,2 százalékkal, míg éves bázison 3,2 százalékkal emelkedtek, amely tavaly augusztus óta a legalacsonyabb érték. A termékcsoportot éves alapon továbbra is az éttermi szolgáltatások húzzák felfelé, anélkül csak 0,6 százalékos lenne az éves árdinamika. Az élelmiszerárak letörésében jelentős szerepet játszott az árrésstop bevezetése, viszont az elmúlt havi átárazási adatok megfeleltek a historikus trendeknek, miközben a gyenge mezőgazdasági termés okán nagyobb áremelkedést vártak volna, amelyet a forint árfolyamának erősödése ellensúlyozhatott – közölte Molnár Dániel.
Kicsit csökkent a villany és a gáz ára
Mint írja: a szeszes italok, dohányáruk ára havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,3 százalékkal emelkedett, míg az éves ütem 7,5 százalékon stagnált. Ezen termékcsoport esetében viszont decembertől gyorsulás jöhet, a november második felében bejelentett áremelések hatása akkor jelenik majd meg teljeskörűen az adatokban.
A ruházkodási és tartós fogyasztási cikkek esetében is a historikus trendeknek megfelelő havi átárazást mutatnak a KSH adatai, amely továbbra is azt jelzi, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, miközben a két termékcsoport a teljes inflációt is visszafogja.
A háztartási energia ára kapcsán kismértékű csökkenést regisztráltak novemberben, amivel párhuzamosan az éves emelkedés is egy számjegyűre lassult. Az árakat ebben a termékkategóriában a fogyasztás határozza meg, a fűtési igény visszaesése pedig a díjakban is megjelenik, a módszertan okán késleltetve. Jelentős lassulás ugyanakkor csak áprilistól jöhet az éves rátában, ha az időjárás az ideinél kedvezőbben alakul – mutatott rá Molnár Dániel.
Havi alapon a szolgáltatások ára is minimálisan csökkent, amely megfelel a szezonális trendeknek. Az éves 6,5 százalékos drágulása azonban jelzi, hogy továbbra is pozitív a szolgáltatások hozzájárulása az inflációhoz. A szolgáltatások átlagosnál gyorsabb emelkedése viszont nem egy-egy csoporthoz köthető, a személyi, a testápolási, egészségügyi, a kulturális és szabadidő szolgáltatások, a hírközlés és a külföldi utazás is átlag felett drágult.
Vannak termékcsoportok, melyek alacsonyabb árszínvonalát a forint erősödése segíti
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában azt írja: az üzemanyagok ára éves összevetésben 5,0 százalékkal csökkent – itt az alacsonyabb olajár mellett a gyengébb dollárnak és az erősebb forintnak volt szerepe. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit – ezek között arányaiban sok az import, így ez különösen is érzékeny az árfolyamra, azaz itt is segít a forint erősödése. A szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti, 6,5 százalék még az ágazati megállapodások ellenére is – itt gyakori a visszatekintő árazás, illetve a béremelések miatti magasabb áremelés.
Jövő év elején 3 százalék alá is benézhet az infláció
Molnár Dániel összegzésében úgy fogalmaz: a következő hónapokban az infláció tovább lassulhat, amelyben a decemberben életbe lépő, a termékek szélesebb körére vonatkozó árrésstop, valamint a bázishatások is szerepet játszanak: a tavalyi év végén és az idei év elején a historikusnál erősebbek voltak az átárazások, amelyek hatása ki fog esni, miközben az év eleji inflációkövető jövedékiadó-emelés is fél évvel elhalasztásra került. Ezen hatások eredőjeként az áremelkedési ütem a jövő év elején a 3 százalékos jegybanki cél alá mérséklődhet.
Az árrésstopok kivezetésének ütemezésétől is függően
- az év közepétől várható gyorsulás az infláció mértékében,
- azonban még ezzel együtt is a toleranciasávon belüli, bár a felső széléhez közeli áremelkedés jöhet,
- miközben az inflációs cél tartós elérése 2027 elejére tolódhat.
Az MGFÜ vezető elemzője szerint az infláció csökkenő pályájára a külpiaci helyzet jelent kockázatot; az olajárak világpiaci alakulása, a forint árfolyama is erőteljesen befolyásolja a pénzromlási ütemet, de kulcskérdés lesz a téli időjárás is. Enyhébb tél esetében az alacsonyabb fűtési igény miatt a rezsiköltségek emelkedése fokozatosan kifuthat, amely jelenleg a leginkább felhúzza a teljes inflációt – közölte előrejelzésében Molnár Dániel.