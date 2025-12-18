Totális káoszba süllyedhet a dél-amerikai olajnagyhatalom, és újra elszabadulhat az inflációs pokol?

Az infláció Venezuelában az egekbe szökik annak hatására, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomásgyakorlást a caracasi rezsim gazdasági és pénzügyi elszigetelése érdekében. A Bloomberg News által összeállított heti index szerint az inflációs ráta a december 17-ig tartó 12 hónapban 556 százalékra emelkedett, szemben a június végi 219 és a 2024-es 45 százalékkal. Az ország igazi olajnagyhatalomnak számít, mivel a világ legtöbb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, jelentős globális tartalékot képvisel (körülbelül 18 százalék), azonban a kitermelés és az export korlátozott a politikai helyzet és a szankciók miatt, így Caracas jelenleg nem tud élni ezzel a hatalmas potenciáljával.
A venezuelai magánszektorba irányuló devizaáramlások a következő hetekben visszaeshetnek, miután Washington az újabb szankciók keretében elrendelte az olajszállító tartályhajók blokádját, aminek jelentős infláció-gerjesztő hatása lesz az OPEC-tagországban.
Donald Trump amerikai elnök kedden döntött a blokád mellett, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára, annak fő bevételi forrását, az olajkivitelt célozva meg.
Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban erősítette a katonai jelenlétét a térségben, és több mint két tucat támadást hajtott végre a csendes-óceáni és karibi térségben olyan hajók ellen, amelyek Washington szerint kábítószer-csempészéssel foglalkoztak. Emellett Trump többször is kilátásba helyezte, hogy hamarosan szárazföldi támadás indulhat Venezuela ellen, és Madurónak távoznia kell a hatalomból.
Eközben az olajvásárlók nagyobb árengedményeket és a szpot szerződések módosítását követelik egy olajtanker múlt héten történt lefoglalása miatt – közölték a Reuters hírügynökséggel helyi források.
A nyersolaj-szállítmányokkal kapcsolatos bizonytalanság rendkívül negatívan befolyásolja az ország olajbevételeit, csökkentve az egyes iparágak számára importra rendelkezésre álló készpénz- és kriptovaluta-kínálatot – emelik ki elemzők.
„Ez lehet az Egyesült Államok egyik leghatásosabb lépése” – mondta Alejandro Grisanti közgazdász. A vállalatoknak juttatott központi devizahitelek már eleve csökkentek: elemzőcégek és a pénzügyi szektor becslései szerint januártól novemberig összesen körülbelül 5 milliárd dollárt tettek ki, ami 16 százalékos visszaesést jelent 2024 azonos időszakához képest. Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, mivel az amerikai intézkedések a venezuelai olajexport felét érinthetik.
Hol van még a korábbi hiperinfláció?
Mindezek mellett aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy lesz-e elegendő dollár az üzleti tranzakciók lebonyolításához.
Delcy Rodriguez alelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy a nyersolaj exportja a blokád ellenére is folytatódik. A kormány ugyanakkor lassan elkezdte engedélyezni a dollárhoz kötött kriptovaluták, például az USDT, más néven Tether használatát a magánszektorban. „A dollár alacsony kínálata nyomást gyakorol a bolívar árfolyamára” – mondta egy másik elemző. Majd hozzátette: a leértékelődés átgyűrűzik az árakba.
Ennek pedig egyebek mellett az a negatív hatása, hogy a családoknak többet kell fizetniük az élelmiszerért, a gyógyszerekért és egyéb alapvető cikkekért, egyes munkavállalói bónuszokat pedig, amelyeket korábban devizában fizettek ki, most bolívarban utalják át, az aktuális árfolyamhoz indexálva.
Tekintettel a helyi gazdaság importtermékektől való függőségére, a helyi deviza leértékelődése gyorsan átgyűrűzik az inflációba
– közölte a JP Morgan, amely az idei évre korábban körülbelül 420 százalékos áremelkedést jósolt Venezuelában. A központi bank 2024 októbere óta egyébként nem tett közzé ilyen adatokat.
Ugyanakkor Venezuela esetében még így sem beszélhetünk kiugróan magas inflációról, ugyanis az inflációs ráta átlagosan 3527,03 százalék volt 1973 és 2025 között.
- 2019 februárjában érte el minden idők legmagasabb értékét, 344.509,50 százalékkal,
- míg 1973 februárjában még rekordalacsony, mindössze 3,22 százalék volt.