Itt elszállt, ott fillérekért adják: itt vannak a lakáspiac 2025-ös rekordjai

A Duna House összeállítást készített az idei ingatlanpiaci trendekről, amelyben egyebek mellett az országos és budapesti átlagos eladási árról, négyzetméterárról is beszámolt.
A 2025-ös ingatlanpiac legjei és szélsőségei számokban
- a legmagasabb átlagos eladási ár a fővárosban volt, 82 millió forint körül.
- Pest vármegye következett 62 millió forintos átlaggal,
- majd Veszprém, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron vármegyék 47–59 millió forint közötti értékekkel.
A portál számai azt mutatták, hogy négyzetméterárban is Budapest vezet több mint 1,2 millió forintos négyzetméterenkénti árral, míg Pest, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyékben négyzetméterenként 660–840 ezer forint közötti árak voltak jellemzők.
A legkedvezőbb árak, azaz a legolcsóbb ingatlanok a keleti és dél-keleti vármegyékben fordultak elő: például Békésben vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben jóval alacsonyabb fajlagos költséggel lehetett ingatlant vásárolni, mint a fővárosban vagy a nyugati, iparilag fejlettebb régiókban.
Ezek voltak a legdrágább és a legolcsóbb ingatlanok
A panellakások országos átlagban 43,7 millió forintért keltek el, négyzetméterenkénti 835 ezer forintos fajlagos áron. A téglalakások ennél drágábbak voltak: átlagosan 61 millió, négyzetméterenként 1 millió forintos áron. A családi házak átlagosan 53,1 millió forintért cseréltek gazdát, fajlagosan viszont jóval olcsóbbak voltak, amely a nagyobb alapterület és kevésbé központi elhelyezkedés hatását mutatja.
A legmagasabb áron értékesített ingatlan egy II. kerületi, Hűvösvölgyi úti villa volt, 999 négyzetméteres alapterülettel és kiemelt lokációval. Az eladási ár 1 milliárd 764 millió forint volt, amelyet némileg érthetőbbé tesz, ha benézünk. A 2008-ban épült villa négy szinten 10 szobát és 7 fürdőszobát kínált, belső uszodával, kültéri medencékkel, sport- és wellnessfunkciókkal, teniszpályával és hat férőhelyes garázzsal.
A legalacsonyabb értékű tranzakció pedig egy 25 négyzetes ingatlanhoz kötődött Szilvágyon, Zala vármegyében. Az adásvétel 1 millió forintos áron zárult.
További idei rekordok
A legmagasabb négyzetméterárat egy I. kerületi, Naphegy utcai lakás érte el: a 43 négyzetméteres, 2022-ben épült ingatlan 3,4 millió forintos négyzetméteráron kelt el, ami majdnem ötszöröse az országos átlagnak. A legalacsonyabb négyzetméterár egy hercegszántói, rossz állapotú, 100 négyzetméteres házhoz kapcsolódott, amely 1,99 millió forintért cserélt gazdát – mindössze 19 900 forintos négyzetméteráron.
A legnagyobb alapterületű ingatlan a már említett II. kerületi villa volt, közel 1000 négyzetméterrel. A legkisebb egy Heves vármegyében, Markazon eladott 6 négyzetméteres horgásztanya, amelyet egy méretes boroshordóból alakítottak ki. Az ingatlan 4,5 millió forintért talált gazdára, ami jól mutatja, hogy a különleges, mikroméretű ingatlanok is keresettek lehetnek.
Az építés éve alapján a legrégebbi értékesített lakóingatlan Szombathelyen talált gazdára. A 34 négyzetméteres lakás 26,5 millió forintos áron cserélt tulajdonost egy olyan épületben, amely korábban városi tanácsházként, majd elemi iskolaként működött. A ház 1799-ben épült.
Fontosak voltak a vevői és az eladói motivációk
A tranzakciók 25,5 százalékát az első lakásukat vásárlók adták, átlagosan 48 millió forintos költéssel és 695 ezer forintos négyzetméterenkénti fajlagos áron. A befektetési célú vásárlók 22 százalékos arányt képviseltek, átlagosan 51 millió forintos költéssel, 866 ezer forintnyi fajlagos négyzetméteráron. A nagyobba költözők az ügyletek 19 százalékát, a kisebbe költözők 7 százalékát tették ki. A generációk különválása, összeköltözése és a válás miatti költözés kisebb, de jól mérhető arányban jelent meg.
Az eladói oldalon a leggyakoribb ok a befektetés értékesítése volt, az örökölt ingatlanok eladása 19, míg a kisebbe költözés 13 százalékot tett ki. A nagyobba költözés, a generációk különválása és a válás miatti értékesítés kisebb, de szintén jelen lévő tényezők voltak.