Itt elszállt, ott fillérekért adják: itt vannak a lakáspiac 2025-ös rekordjai

A Duna House összeállítást készített az idei ingatlanpiaci trendekről, amelyben egyebek mellett az országos és budapesti átlagos eladási árról, négyzetméterárról is beszámolt.

Ingatlanpiac: a legdrágább átlagos eladási ár a fővárosban volt/ Fotó: Ingatlan.com

A 2025-ös ingatlanpiac legjei és szélsőségei számokban

A Duna House adatai szerint

a legmagasabb átlagos eladási ár a fővárosban volt, 82 millió forint körül. Pest vármegye következett 62 millió forintos átlaggal, majd Veszprém, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron vármegyék 47–59 millió forint közötti értékekkel.

A portál számai azt mutatták, hogy négyzetméterárban is Budapest vezet több mint 1,2 millió forintos négyzetméterenkénti árral, míg Pest, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyékben négyzetméterenként 660–840 ezer forint közötti árak voltak jellemzők.

A legkedvezőbb árak, azaz a legolcsóbb ingatlanok a keleti és dél-keleti vármegyékben fordultak elő: például Békésben vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben jóval alacsonyabb fajlagos költséggel lehetett ingatlant vásárolni, mint a fővárosban vagy a nyugati, iparilag fejlettebb régiókban.

Ezek voltak a legdrágább és a legolcsóbb ingatlanok

A panellakások országos átlagban 43,7 millió forintért keltek el, négyzetméterenkénti 835 ezer forintos fajlagos áron. A téglalakások ennél drágábbak voltak: átlagosan 61 millió, négyzetméterenként 1 millió forintos áron. A családi házak átlagosan 53,1 millió forintért cseréltek gazdát, fajlagosan viszont jóval olcsóbbak voltak, amely a nagyobb alapterület és kevésbé központi elhelyezkedés hatását mutatja.

A legmagasabb áron értékesített ingatlan egy II. kerületi, Hűvösvölgyi úti villa volt, 999 négyzetméteres alapterülettel és kiemelt lokációval. Az eladási ár 1 milliárd 764 millió forint volt, amelyet némileg érthetőbbé tesz, ha benézünk. A 2008-ban épült villa négy szinten 10 szobát és 7 fürdőszobát kínált, belső uszodával, kültéri medencékkel, sport- és wellnessfunkciókkal, teniszpályával és hat férőhelyes garázzsal.

A legalacsonyabb értékű tranzakció pedig egy 25 négyzetes ingatlanhoz kötődött Szilvágyon, Zala vármegyében. Az adásvétel 1 millió forintos áron zárult.

További idei rekordok

A legmagasabb négyzetméterárat egy I. kerületi, Naphegy utcai lakás érte el: a 43 négyzetméteres, 2022-ben épült ingatlan 3,4 millió forintos négyzetméteráron kelt el, ami majdnem ötszöröse az országos átlagnak. A legalacsonyabb négyzetméterár egy hercegszántói, rossz állapotú, 100 négyzetméteres házhoz kapcsolódott, amely 1,99 millió forintért cserélt gazdát – mindössze 19 900 forintos négyzetméteráron.