Ennek minden kisiskolás örülhet – Jó hírt jelentett be a miniszter

További segítséget kíván nyújtani a tejpiaci folyamatokra reagálva az Agrárminisztérium a tejágazati szereplőknek. Így bővíti az ágazati értékesítési lehetőségeket azzal, hogy az oktatási intézmények tanév közben is becsatlakozhatnak az Óvoda- és iskolatej programba – közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető ismertette, hogy a szokásos eljárásban, az Iskolatej Programban egész tanévre szóló szerződéseket kötnek az oktatási intézmények és a tejbeszállítók, azonban a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel, az iskolatej rendelet módosításával lehetőség nyílhat arra, hogy a tejtermék beszállítók és az oktatási intézmények év közben is köthessenek szállítási szerződéseket.

Az iskolatej program zavartalan működtetése érdekében folyamatosan kapcsolatban áll az agrártárca a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal. / Forrás: Pixabay

Az idei tanévben 7,4 milliárd forintot fordít a kormány az iskolatej- és iskolagyümölcs-programra

Idén ősszel az Agrárminisztérium már lehetővé tette, hogy az esetlegesen nem teljesítő beszállítók helyett újak léphessenek be a tanév során a már megkötött szerződésekbe, azonban most ez a lehetőség tovább bővül azzal, hogy új iskolák és óvodák is köthessenek szerződést a tanév közben is.

Hasonlóan a teljes tanévben történő részvételhez, ehhez az intézmények fenntartóinak szükséges kiírniuk majd egy ajánlattételi felhívást és lefolytatni a kiválasztási eljárást. A rendelet módosítása folyamatban van. Az intézkedés további rugalmasságot nyújt az értékesítésben, egyaránt hasznos az ágazat és az iskolatej program végrehajtására nézve – tette hozzá.

Nagy István kitért arra is, hogy a 2025-2026-os tanévben 7,4 milliárd forintot fordít a kormány az iskolatej- és iskolagyümölcs-programra. Az Iskolatej Program zavartalan működtetése érdekében folyamatosan kapcsolatban áll az agrártárca a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal, illetve rajtuk keresztül a tejágazat minden szereplőjével. A közös munka eredményességét mutatja, hogy – a gazdasági nehézségek ellenére – a 2025-2026. tanévben 10 tejipari szereplő biztosítja a tejet és tejterméket az iskolaprogramokban résztvevő gyermekek számára.

A programnak köszönhetően mintegy 7,6 millió liter tejet és tejterméket kapnak a diákok.

Összesen 2777 oktatási intézmény érintett az óvoda- és iskolatej programban, amely az idei tanévben 454 ezer gyermekre terjed ki, mely szám több mint 2,5-szerese a 2010-2011-es tanév adatainak.