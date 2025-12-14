Itt vannak a számok: így emelt fel a ChatGPT egész szektorokat, és ejtett le másokat

A technológiai fókuszú szektorok messze felülmúlták a szélesebb tőkepiaci teljesítményt ChatGPT megjelenése óta, amit egy mesterségesintelligencia-vezérelt befektetési hullám hajtott. Az olyan, félvezetőiparhoz kapcsolódó vállalatok pedig mint az Nvidia vagy a Broadcom, rendkívüli hozamokat értek el a mesterséges intelligencia (MI) infrastruktúrák iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően – miként az Origo megírta, idén nyáron ennek köszönhetően az Nvidia a történelem első 4 ezer milliárd dolláros vállalatává vált. A Visual Capitalist a Deutsche Bank adatgyűjtése nyomán bemutatja, hogy a ChatGPT megérkezése valóban mélyreható változásokat indított el az amerikai tőkepiacon, a befektetések világában.

A tőkepiacon jól látható, hogy alapvető változásokat hozott a ChatGPT indulása óta eltelt néhány év (illusztráció)

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Elképesztő befektetési hullám indult el a ChatGPT megjelenése után

2022 végén, a ChatGPT indulásával kezdődött meg az elmúlt évtizedek egyik legintenzívebb technológiai befektetési ciklusa. A tőke gyorsan áramlott azokhoz a vállalatokhoz és szektorokhoz, amelyek várhatóan profitálnak az MI-infrastruktúra, a felhőszolgáltatások, az adatközpontok, és a digitális megoldások terjedéséből. Az alábbi áttekintésben látható, hogyan teljesítettek az egyes nagy amerikai részvénypiaci szektorok 2022. november 30., vagyis a ChatGPT indulása óta – elképesztő számok következnek.

Nem túlzás ugyanis az a kijelentés, hogy az „MI-boom” átrendezte a piaci erőviszonyokat. Ezt jól mutatja, hogy a kommunikációs szolgáltatások szektora vezette a mezőnyt 185 százalékos hozammal. Ezt több cégé, de főként a Meta közel ötszörös erősödése hajtotta.

Az információtechnológia 157 százalékkal követte, amit a chipgyártók és a felhőszolgáltatók MI-fejlesztésekben betöltött kulcsszerepe magyaráz.

A fogyasztói diszkrecionális (vagyis a nem alapvető fogyasztási cikkek, hanem például az autók, luxusholmik kategóriáját jelentő) szektor szintén jelentősen felülteljesített. Ebben a szektorban szintén nagy jelentősége volt az MI megjelenésének, amivel hatékonyabb munkavégzés, nagyobb jövedelmezőség volt elérhető. Ezek az eredmények összességében azt mutatják, hogy a MI-hullám nemcsak a félvezetőipart, hanem több kapcsolódó iparágat is alapjaiban formált át.