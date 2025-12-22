Kiderült, hogyan adózik az 50 forintos visszaváltási díj, s hogy mennyi kőolajat rejt az Antarktisz - a legolvasottabb gazdasági hírek januárban

Két hazai vonatkozású, és egy globális olajpiaci, egyúttal környezetvédelmi vonatkozású hír érdekelte a leginkább az olvasókat idén januárban az Origo Gazdaság rovatában megjelent cikkek közül.

Január: NAV-bejelentés a palackdíjról

A magánszemélyek esetében bevételnek, de adómentes bevételnek számít a kötelező visszaváltási rendszerben a visszaváltás alkalmával visszakapott 50 forint – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásából, melyről oldalunkon január hónapban számoltunk be. A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható italtermékek csomagolásának kézi átvétellel vagy automata visszaváltó berendezésen keresztül történő visszaváltásakor a forgalmazónak darabonként 50 forint visszaváltási díjat kell fizetnie a vásárlónak.

A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék (csomagolás) esetében a visszaváltási díjat a gyártó termékenként határozza meg, ám a magánszemély által visszaváltáskor kapott díj (vagy annak jótékony célra felajánlása)

adómentes bevételnek számít.

Így az 50 forintos (vagy egyéb, a gyártó által meghatározott) italcsomagolási díj is.

Antarktiszi kőolajkincs

Térben hazánktól igen távoli az antarktiszi olajkincs, melynek részleteiről olvasóink ebből a cikkünkből tájékozódtak. A globális olajpiac egyik érdekessége, hogy nem feltétlenül azok a legnagyobb kitermelő országok, amelyek a legbőségesebb készletekkel rendelkeznek. A jövőben alaposan átrajzolhatja az olajpiacot az antarktiszi fekete arany, aminek meglétét orosz kutatók igazolták. Kitermelni azonban nem lehet a készletet, mert a jelenleg érvényben lévő nemzetközi megállapodás értelmében a déli kontinensen nem végezhető bányászati tevékenység. A szerződést 2048-ban fogják újratárgyalni.

Az azonosított tartalék nagysága óriási: 511 milliárd hordó.

Ez a mennyiség nagyjából tízszer több mint amennyi kőolajat az Északi-tengeren az utóbbi 50 évben kitermeltek.

Az 511 milliárd hordós tartalék a Közel-Kelet olajkincse után a második legnagyobb a világon.

A régiós listán a harmadik helyen Dél-Amerika áll, 331 milliárd hordóval.

Antarktiszi területekre egyébként több ország formál igényt, ám ezeket a világ legnagyobb országai és a nemzetközi szervezetek sem ismerik el jogszerűnek.