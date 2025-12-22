Kiderült, hogyan adózik az 50 forintos visszaváltási díj, s hogy mennyi kőolajat rejt az Antarktisz - a legolvasottabb gazdasági hírek januárban

Két hazai vonatkozású, és egy globális olajpiaci, egyúttal környezetvédelmi vonatkozású hír érdekelte a leginkább az olvasókat idén januárban az Origo Gazdaság rovatában megjelent cikkek közül.
Január: NAV-bejelentés a palackdíjról
A magánszemélyek esetében bevételnek, de adómentes bevételnek számít a kötelező visszaváltási rendszerben a visszaváltás alkalmával visszakapott 50 forint – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásából, melyről oldalunkon január hónapban számoltunk be. A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható italtermékek csomagolásának kézi átvétellel vagy automata visszaváltó berendezésen keresztül történő visszaváltásakor a forgalmazónak darabonként 50 forint visszaváltási díjat kell fizetnie a vásárlónak.
A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék (csomagolás) esetében a visszaváltási díjat a gyártó termékenként határozza meg, ám a magánszemély által visszaváltáskor kapott díj (vagy annak jótékony célra felajánlása)
adómentes bevételnek számít.
Így az 50 forintos (vagy egyéb, a gyártó által meghatározott) italcsomagolási díj is.
Antarktiszi kőolajkincs
Térben hazánktól igen távoli az antarktiszi olajkincs, melynek részleteiről olvasóink ebből a cikkünkből tájékozódtak. A globális olajpiac egyik érdekessége, hogy nem feltétlenül azok a legnagyobb kitermelő országok, amelyek a legbőségesebb készletekkel rendelkeznek. A jövőben alaposan átrajzolhatja az olajpiacot az antarktiszi fekete arany, aminek meglétét orosz kutatók igazolták. Kitermelni azonban nem lehet a készletet, mert a jelenleg érvényben lévő nemzetközi megállapodás értelmében a déli kontinensen nem végezhető bányászati tevékenység. A szerződést 2048-ban fogják újratárgyalni.
Az azonosított tartalék nagysága óriási: 511 milliárd hordó.
Ez a mennyiség nagyjából tízszer több mint amennyi kőolajat az Északi-tengeren az utóbbi 50 évben kitermeltek.
- Az 511 milliárd hordós tartalék a Közel-Kelet olajkincse után a második legnagyobb a világon.
- A régiós listán a harmadik helyen Dél-Amerika áll, 331 milliárd hordóval.
Antarktiszi területekre egyébként több ország formál igényt, ám ezeket a világ legnagyobb országai és a nemzetközi szervezetek sem ismerik el jogszerűnek.
Négy év, és elveszti értékét a régi 1000 forintos
Hamarosan végleg lejár az egyik régi 1000 forintos bankjegyünk, ezért érdemes ellenőrizni otthon, rejtőzik-e néhány elfeledett példány valamelyik fiók mélyén. Ha igen, azt legkésőbb 2027. augusztus 31-ig válthatjuk át most forgalomban lévő példányra – írtuk szintén januárban. Cikkünkből kiderül, hogy a korábban már kivont bankjegyeink esetében valamennyinél túl vagyunk már a bevonási határnapon, azaz azon a napon, ameddig bezárólag a bankjegyet a forgalomból bevonták, de annak lakosságnál maradó példányai attól a naptól kezdődően még cserélhetők az MNB pénztáraiban forgalomban lévő példányokra.
Az 1000 forintos bankjegyünk ezen, már forgalmon kívül helyezett változatait 1998. szeptember 1-jén bocsátották ki.
Bevonási határnapjuk dátuma 2007. augusztus 31-e volt, azaz ezen a napon ezen 1998-as bankjegyváltozatok végleg kikerültek a napi készpénzforgalomból, de az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átválthatók voltak.
Ez utóbbira annak, aki még őriz magánál ilyen bankjegyet, 2027. augusztus 31-ig van lehetősége, ez ugyanis ennek a bankjegynek az átváltási határnapja.