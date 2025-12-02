Retteg az európai autóipar Kína e-autó-hatalmától, de kiderült: már zajlik egy másik invázió

Miközben az Egyesült Államok, Európa és Kína közötti, az autóipart érintő kereskedelmi feszültségek főként az elektromos járművek körül sűrűsödnek, addig a kínai, hagyományos robbanómotoros autókat gyártó vállalatok dömpingáruként árasztják el a feltörekvő piacokat eladatlan áruikkal. S mivel jelentős mennyiségi fölöslegről van szó, ezért a kínálati árakkal jóval más, külföldi kereskedők ajánlatai alá tudnak ígérni. Ez pedig egy újabb odavetett kesztyű a globális autóiparnak, amelyben ugyan zajlik az elektromos átállás, de az komoly kihívásokkal küzd – többek között azzal, hogy az európai autógyártók nem tudják tartani a lépést kínai versenytársaikkal. Most viszont a feltörekvő piacokon is Kína kerülhet lépéselőnybe a benzines autók dömpingjével, megágyazva a Latin-Amerikában, Afrikában, és egyes kelet-európai térségekben késéssel zajló elektromosautó-fordulatnak.

A kínai autógyártók letarolják benzinüzemű járműveik fölöslegével a piacokat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kínai járműipar: összeér a benzines és az elektromos autók politikája

A nyugati politikai és autóipari döntéshozók egy részének régóta hangoztatott problémája, a kínai politika által erőteljesen támogatott elektromosautó-ipar kikezdi piacaikat, sőt, vámok nélkül szinte védtelenül állnak annak hatásai előtt. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor úgy tűnik, egy másik erőteljes autópiaci hatás is érvényesül Kínából indulva: a kínai vállalatok benzines meghajtású autói letarolják a piacokat Lengyelországtól Dél-Afrikán át Uruguayig.

Miközben az európai és amerikai gyártók a kínai elektromos autók piacátalakító hatása miatt aggódnak, a valójában annál még mindig jóval jelentősebb, hagyományos meghajtások piacán is Kína erősödése figyelhető meg

– derül ki a Reuters elemzői által készített riportból. A kínai autógyártók globális terjeszkedéséről szóló összeállítás a hírügynökség által több tucat ország autóeladási adatainak áttekintésén, valamint több mint 30 személlyel – köztük 11 kínai és két nyugati autógyártó vezetőjével, kínai márkák disztribúciós vezetőivel és iparági kutatókkal – készített interjúkon alapul.

Az iménti állítást az összeállításban számos adat citálásával támasztják alá, így például azzal, hogy valójában nem az elektromos, hanem a hagyományos meghajtású autók uralják a kínai autóexportot:

2020 óta a kínai autóexport 76 százalékát adják ezek a járművek, miközben az éves szállított mennyiség az akkori 1 millióról idénre bődületes aránnyal, 6,5 millióra növekedett a kínai székhelyű Automobility tanácsadó cég adatai szerint.

A Reuters egy érdekes, elevenbe vágó ellentmondásra hívja fel a figyelmet: a benzinüzemű autók exportjának fellendülését ugyanazok, az elektromos járművekre vonatkozó támogatások és politikák hajtják, amelyek tönkretették az autógyártók, köztük a VW, a GM és a Nissan kínai üzletágát azzal, hogy számos kínai elektromos járműgyártót dotáltak pénzügyileg, ami viszont az európai gyártók vereségéhez vezetett az így kibontakozott árháborúban. Ez a fejlemény az elemzők szerint rávilágít a kínai iparpolitika időben és földrajzi értelemben egyaránt távolra nyúló hatásaira, mivel a külföldi versenytársak nehezen tudnak lépést tartani a Peking által támogatott vállalatokkal.

Kína benzinüzemű járműexportja – az elektromos és plug-in hibrid járműveket nem számítva – tavaly elegendő volt ahhoz, hogy volumen alapján az ország a világ legnagyobb autóexportőr nemzetévé váljon.

