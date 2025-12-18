Ilyen még nem volt: bevetették mind a nyolc atomjégtörőt – valamire készül Oroszország

A jégtörők összehangolt bevetésének célja a kőolaj-, a cseppfolyósított földgáz (LNG), valamint az ásványkincs-szállítmányok folyamatos áramlásának biztosítása Oroszország sarkvidéki termelési térségeiből. Az érintett létesítmények közé tartozik az Arctic Gate olajterminál, a Yamal LNG projekt, valamint a Norilszk Nickel bányászati és kohászati komplexuma. Az Északi-sarkvidék egyre nagyobb, főként az áruszállításban betöltött gazdasági jelentőségével az Origón is foglalkoztunk – ahogy térség gazdasági értékéről is írtunk –, de a nyolc atommeghajtású orosz jégtörő szintlépést jelenthet a térség hasznosításában.
Jégtörők akcióban, egyszerre: ilyen még nem volt korábban
A gCaptain hajózási portál információi szerint a Tajmir, a Jamal, az Arktika, a Jakutija, a Szibir és az 50 Let Pobedi nevű nukleáris jégtörők az Ob-öbölben teljesítenek szolgálatot, míg az Ural és a Vajgacs a Jenyiszej-öbölben és a Jenyiszej folyón működik, segítve a Szibéria belsejében fekvő kikötők és terminálok hajóforgalmát.
Az orosz nukleáris jégtörőflotta két különleges, kis merülésű hajót is magában foglal: a Tajmir és a Vajgacs kifejezetten sarkvidéki folyótorkolatokban való üzemelésre készült.
Szűk medrű, sekély vizekben is képesek jeget törni, és ez a képességük kulcsfontosságúvá teszi őket a szárazföld belsejében található exportterminálok téli kiszolgálásában.
A jelenlegi állományban további két, az eredeti orosz Arktika-osztályhoz tartozó nukleáris jégtörő is szolgál: a Jamal és az 50 Let Pobedi.
Szintén most először fordul elő, hogy mind a négy új Arktika-osztályú nukleáris jégtörő egyszerre van bevetésen. Az Arktika, az Ural, a Szibir és a Jakutija Oroszország nukleáris jégtörő képességeinek jövőjét képviselik: nagyobb teljesítményt, jobb hatékonyságot és – a szabályozható merülési mélység révén – a mély sarkvidéki tengereken, valamint a sekélyebb part menti vizeken való egyaránt hatékony működést kínálnak.
Erősíti nukeláris jégtörő flottáját Oroszország
A jövőre tekintve Oroszország további három, új Arktika-osztályú nukleáris jégtörőt épít. A Csukotka, a Leningrád és a Sztálingrád várhatóan 2026-ban, 2028-ban, valamint 2030-ban állhat szolgálatba. A Roszatomflotot (a nukeláris meghajtású jégtörőkért felelős vállalatot) sújtó nyugati szankciók ugyanakkor lelassították az építési munkálatokat.
Ezzel párhuzamosan készül a hatalmas Leader-osztályú jégtörő, a Rosszija is, amelynek célja az Északi-tengeri útvonal egész éves hajózhatóvá tétele 2030 körül.
A projekt befejezésének határidejét azonban már többször elhalasztották; a legutóbbi jelentések szerint a hajó jelenleg nagyjából 30 százalékos készültségi fokon áll. Kapcsolódó cikkünket itt találja.
Az új jégtörők építésének pénzügyi vonatkozásairól korábban írt cikkünket ide kattintva nyithatja meg.
Az új Arktika-osztályon túl Oroszországnak az elöregedő jégtörőflotta problémájával is szembe kell néznie, miközben a nyugati szankciók a hagyományos meghajtású jégtörők megújítását is lassítják. A hamarosan hét hajóból álló Arktika-osztály önmagában nem lesz elegendő a téli üzem megbízható fenntartásához, hiszen
- a Tajmir,
- a Vajgacs, és
- a Jamal a következő években elérik üzemeltetési élettartamuk végét.
Ezek a hajók a késő 1980-as és a korai 1990-es évek óta állnak szolgálatban.
Még a mostani, teljes nukleáris jégtörőflottát felvonultató művelet mellett is súlyos hiány mutatkozik a magas jégosztályú olajszállító tartályhajókból és LNG-szállítókból (a jégosztály egy hajóbesorolási kategória, azt mutatja, a hajó milyen típusú és vastagságú jégen képes navigálni). A problémára nemrég rávilágított, hogy a közepes jégosztályú Buran LNG-hajó több kísérlet után sem tudta elérni az Arctic LNG 2 projekt területét. A hajó napokig vesztegelt az Ob-öböl torkolatánál, majd végül feladta a próbálkozást, és a Kara-tengerről visszatért a Barents-tenger jégmentes vizeire. Az eset jól mutatja, hogy még a világon egyedülálló orosz jégtörő-kapacitás sem képes teljes mértékben ellensúlyozni a megerősített, jégjáró kereskedelmi hajók hiányát az északi-sarki tél idején.