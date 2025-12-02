A 2026-os minimálbér emelése a legtöbb juttatás összegét is növeli

Nem csupán a legkisebb keresetek mértéke változik, hanem egyes juttatások mértéke is e jövedelmekkel összhangban emelkedik. A garantált bérminimum összege hét százlalékkal emelkedik, a minimálbéré 11 százalékkal. Bérezés szempontjából az előbbi nagyjából háromszor több munkavállalót érint. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kiemelte, a minimálbér az, amihez számos juttatás vagy annak felső határa is kötődik – például a gyermekek születését követő juttatások. Sőt, nemcsak juttatásoknál, de adóknál, járulékoknál is van szerepe a minimálbérnek.

Több juttatás összege is emelkedik, köztük a GYED

Fotó: Standret / Shutterstock

A legjellemzőbb az, hogy az egyes juttatások meghatározására szolgál valamilyen képlet, de a juttatás maximálva van a minimálbér (vagy annak valamilyen szorzószámmal meghatározott értéke) erejéig. A GYED esetében 1,4-gyel kell szorozni a minimálbért. Más juttatások, mint a diplomás GYED (0,7-es szorzó) fix összeget jelentenek. Ennek érdekessége, hogy itt alapképzés esetén a minimálbért, míg mesterképzés esetén a garantált bérminimumot kell figyelembe venni – ennek megjelenése a különböző ellátások esetében ritka.

Regős Gábor kitért rá,

a GYOD, azaz a gyermekek otthongondozási díja szintén a minimálbérhez van kötve.

Létezik olyan járulékkedvezmény is (megváltozott munkaképességűek után járó), amelynek összege szintén a minimálbérhez rögzített.

Egyes cafeteria juttatások (pl. sportrendezvényre szóló jegy vagy bérlet) adott évi maximuma szintén a minimálbérhez van kötve.

Az adók, járulékok oldalán szintén vannak olyan elemek, amelyek a minimálbérhez kapcsolódnak, illetve amelyek maximumát határozzák meg a minimálbér függvényében. Az utóbbira példát jelentenek a szociális hozzájárulási adóból számított kedvezmények – ilyen például a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke szintén a minimálbérhez van kötve – annak éves összege a minimálbér 9-szerese. Szintén a minimálbérhez kötődik az, hogy egyszerűsített foglalkoztatás esetében a különböző területeken mennyi az egy napra fizetendő adó értéke.