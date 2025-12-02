A 2026-os minimálbér emelése a legtöbb juttatás összegét is növeli

Hírlevél

Számos juttatás összege változik a minimálbér emelkedésével, hiszen az összeg kiszámításához ez adja a szorzót. Nem csak a juttatások, hanem egyes alkalmi munkák járulékösszege is módosul január elsejétől. Mutatjuk.
Nem csupán a legkisebb keresetek mértéke változik, hanem egyes juttatások mértéke is e jövedelmekkel összhangban emelkedik. A garantált bérminimum összege hét százlalékkal emelkedik, a minimálbéré 11 százalékkal. Bérezés szempontjából az előbbi nagyjából háromszor több munkavállalót érint. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kiemelte, a minimálbér az, amihez számos juttatás vagy annak felső határa is kötődik – például a gyermekek születését követő juttatások. Sőt, nemcsak juttatásoknál, de adóknál, járulékoknál is van szerepe a minimálbérnek. 

A legjellemzőbb az, hogy az egyes juttatások meghatározására szolgál valamilyen képlet, de a juttatás maximálva van a minimálbér (vagy annak valamilyen szorzószámmal meghatározott értéke) erejéig. A GYED esetében 1,4-gyel kell szorozni a minimálbért. Más juttatások, mint a diplomás GYED (0,7-es szorzó) fix összeget jelentenek. Ennek érdekessége, hogy itt alapképzés esetén a minimálbért, míg mesterképzés esetén a garantált bérminimumot kell figyelembe venni – ennek megjelenése a különböző ellátások esetében ritka.

Regős Gábor kitért rá, 

a GYOD, azaz a gyermekek otthongondozási díja szintén a minimálbérhez van kötve.

 Létezik olyan járulékkedvezmény is (megváltozott munkaképességűek után járó), amelynek összege szintén a minimálbérhez rögzített.

Egyes cafeteria juttatások (pl. sportrendezvényre szóló jegy vagy bérlet) adott évi maximuma szintén a minimálbérhez van kötve.

Az adók, járulékok oldalán szintén vannak olyan elemek, amelyek a minimálbérhez kapcsolódnak, illetve amelyek maximumát határozzák meg a minimálbér függvényében. Az utóbbira példát jelentenek a szociális hozzájárulási adóból számított kedvezmények – ilyen például a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke szintén a minimálbérhez van kötve – annak éves összege a minimálbér 9-szerese. Szintén a minimálbérhez kötődik az, hogy egyszerűsített foglalkoztatás esetében a különböző területeken mennyi az egy napra fizetendő adó értéke.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére ismertette, amennyiben a minimálbér jövőre a bejelentett megállapodásnak megfelelően 11 százalékkal 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373 200 forintra emelkedik, az előbb említett egyes tételek esetében a jövőre várható összeg az alábbiak szerint alakul:

  • a táppénz, 21500 forintra
  • a gyermekgondozási díj, 451900 forintra
  • a diplomás gyed, 226000 forintra alapképzés, és 261200 forintra mesterképzés esetén
  • a gyermekek otthongondozási díja, 322800 forintra
  • a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása után igénybe vehető járulékkedvezmény összege és
  • az álláskeresési járadék összege. 64600, illetve 10800 forintra nő.

Kiemelte, 

a minimálbérhez kötött közterhek közül a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében 2400, az alkalmi munka esetében 4800, míg a filmipari statiszta esetében 9700 forintra emelkedik a fizetendő napi közteher mértéke. 

A mentesítési keretösszeg ezzel szemben szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatás esetén 419600 forintra, szakképzettséget érintő esetében pedig 485200 forintra emelkedik a bejelentett minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásaként.

 

