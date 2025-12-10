Döntött a kormány: 20 tonna fölött csak autópályán!

Annak érdekében, hogy több millió magyar élete javuljon, a kormány azt a döntést hozta, hogy január 1-től csak az autópályákon haladhatnak a Magyarországra beérkező, az országunkon áthaladó, 20 tonnánál nagyobb kamionok - jelentette be közösségi oldalán Lázár János, építési és közlekedési miniszter. Tájékoztatása szerint, a próbláma számtalan település lakóit érinti, akiknek életét jelentősen megnehezíti a külföldi tranzit forgalom.

Kedvezményes autópálya-matrica jön 2026-ban! Az autópályákra terelődik a kamionforgalom. Fotó: NÚSZ Zrt.

Példaként említette Baját, ahol 2025-ben 500 ezer kamion ment át. Ezt a kamionforgalmat szeretnénk csökkenteni, más irányba terelni - jelentette ki.

Döntésünk lényege, a külföldi kamionok csak az autópályákon haladhatnak át Magyarország területén

– mondta Lázár János. Hozzátette, hogy ennek érdekében változtatják a hatályos jogszabályokat is azt remélve, hogy több millió ember nyugodtabban, biztonságosabban élhet, javulnak az életkörülmények, csökken a szennyezés és jobb lesz az élet ezekkel a változtatásokkal.

Rávilágított arra is, hogy több mint három millió olyan honfitárunk van, akinek az utcájában vagy azon az úton, amely mellett él, amely mellett lakik, millió számít dübörögnek a külföldi kamionok annak ellenére, hogy ma már 2000 kilométernyi autópálya áll rendelkezésre Magyarországon a tranzitforgalomra. Ezt az állapotot kívánják felszámolni.

A cél érdekében már közzétettek két jogszabály módosítást 2025. november végén. Emelkedett a megtett úttal arányos útdíj alapmértéke és megszűnt a főutak és az autópályák díja közötti különbség, magasabbak lettek a bírságok, és új, M1-es regionális matricát is bevezettek. Már ez a szabályozási csomag is azt szolgálta, hogy már csak gazdasági racionalitásból a gyorsforgalmi úthálózatot válassza a teherforgalom.

Kamionforgalom: kedvezményes autópálya-matrica

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy 2026 január 1-én vezetik be az éves M1 regionális e-matricát, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot - jelentette be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Az új autópálya-matrica vásárlására bárki jogosult lesz, méghozzá jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15 000 Ft; D2 díjkategória esetén 30 000 Ft) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen.