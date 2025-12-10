Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

turizmus

Ide utazik a karácsonyi ötnapos hosszú hétvégén a legtöbb magyar

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén karácsonykor is sokan cserélik belföldi pihenésre az ünnepi sürgés-forgást. Mivel az év utolsó hosszú hétvégéje öt napot jelent, a legtöbben két- és hároméjszakás tartózkodási időt választottak. A legnépszerűbb úti cél Budapest és Siófok lesz, a foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti kosárérték körül mozog – derült ki friss előfoglalási adatokból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turizmusszallas.huwellness szállodabelföldi vendégforgalom

A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül a Szállás.hu adataiból.

karácsony
Sokan töltik a karácsonyt a magyar tenger partján, Siófokon /Fotó: HelloBalaton

Itt töltik a legtöbben a karácsonyt idén

A Szallas.hu tájékoztatása szerint

a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.

A dobogósokat 

  • Zalakaros, 
  • Pécs, majd holtversenyben 
  • Gyula, Szeged és Miskolc követi. 
  • A legtöbb előfoglalást szerző települések listáját Hévíz, 
  • Nyíregyháza, 
  • Kecskemét 
  • és Sárvár zárja. 

A régiós adatok alapján Észak-Magyarország áll az élen a foglalások 23 százalékával. Ezt követi holtversenyben a Balaton és a Dél-Dunántúl, egyaránt 14–14 százalékos részesedéssel. Nyugat-Dunántúl jelenleg a foglalások 13, míg Észak-Alföld 11, Budapest és környéke 10 százalékát adja. Dél-Alföld részesedése 9, Közép-Dunántúlé pedig 4 százalék.

Párban vagy családdal?

A Szallas.hu adatai alapján a karácsonyi időszakban a foglalások fele két főre szól. A három- és négyfős utazók együttesen a foglalások 31 százalékát adják – 16 százalékuk háromfős, 15 százalékuk négyfős–, míg a foglalások 8 százaléka egy főre érkezett. Az ötfős vagy annál nagyobb létszámra rögzített foglalások aránya 11 százalék.

A tartózkodási idők megoszlása szerint 

a két éjszakás foglalások adják a legnagyobb részt, a karácsonyi foglalások 37 százalékával. A három éjszakás tartózkodások aránya 30 százalék, az egy éjszakásoké 16 százalék, a négy éjszakásoké pedig 12 százalék. Az öt éjszakára vagy hosszabb tartózkodásra szóló foglalások aránya 5 százalék.

A karácsonyi foglalások 

  1. fele hotelbe szól, 
  2. az apartmanok aránya 22 százalék, 
  3. a vendégházaké 16, 
  4. a panzióké pedig 8 százalék. 
  5. Egyéb szállástípusok a foglalások 4 százalékát jelentik. 

A hoteles foglalások 57 százaléka négycsillagos kategóriába tartozik, és a vendégek 55 százaléka ellátást is választ, amelyből a leggyakoribb a félpanzió. A foglalások 54 százaléka wellness-szálláshelyre szól.

Ennyit költenek a magyarok év végi utazásra

A karácsonyi foglalások 37 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárértéket jelent. 

A foglalások 35 százaléka nem éri el a 70 ezer forintos kosárértéket. A 170–270 ezer forint közötti tartományba a foglalások 16 százaléka tartozik, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 12 százalék.

A szállásadók sok helyen ünnepi programokkal készülnek, többek között kézműves foglalkozásokkal, mézeskalács-díszítéssel, zenés műsorokkal, karácsonyi menüsorral és közös karácsonyfa díszítéssel.

A portál adatai szerint a téli szünet egészét összesítve jelen állás szerint Eger, Budapest, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb a belföldi utazók körében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!