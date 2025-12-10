Ide utazik a karácsonyi ötnapos hosszú hétvégén a legtöbb magyar

A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül a Szállás.hu adataiból.

Sokan töltik a karácsonyt a magyar tenger partján, Siófokon /Fotó: HelloBalaton

Itt töltik a legtöbben a karácsonyt idén

A Szallas.hu tájékoztatása szerint

a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.

A dobogósokat

Zalakaros,

Pécs, majd holtversenyben

Gyula, Szeged és Miskolc követi.

A legtöbb előfoglalást szerző települések listáját Hévíz,

Nyíregyháza,

Kecskemét

és Sárvár zárja.

A régiós adatok alapján Észak-Magyarország áll az élen a foglalások 23 százalékával. Ezt követi holtversenyben a Balaton és a Dél-Dunántúl, egyaránt 14–14 százalékos részesedéssel. Nyugat-Dunántúl jelenleg a foglalások 13, míg Észak-Alföld 11, Budapest és környéke 10 százalékát adja. Dél-Alföld részesedése 9, Közép-Dunántúlé pedig 4 százalék.

Párban vagy családdal?

A Szallas.hu adatai alapján a karácsonyi időszakban a foglalások fele két főre szól. A három- és négyfős utazók együttesen a foglalások 31 százalékát adják – 16 százalékuk háromfős, 15 százalékuk négyfős–, míg a foglalások 8 százaléka egy főre érkezett. Az ötfős vagy annál nagyobb létszámra rögzített foglalások aránya 11 százalék.

A tartózkodási idők megoszlása szerint

a két éjszakás foglalások adják a legnagyobb részt, a karácsonyi foglalások 37 százalékával. A három éjszakás tartózkodások aránya 30 százalék, az egy éjszakásoké 16 százalék, a négy éjszakásoké pedig 12 százalék. Az öt éjszakára vagy hosszabb tartózkodásra szóló foglalások aránya 5 százalék.

A karácsonyi foglalások

fele hotelbe szól, az apartmanok aránya 22 százalék, a vendégházaké 16, a panzióké pedig 8 százalék. Egyéb szállástípusok a foglalások 4 százalékát jelentik.

A hoteles foglalások 57 százaléka négycsillagos kategóriába tartozik, és a vendégek 55 százaléka ellátást is választ, amelyből a leggyakoribb a félpanzió. A foglalások 54 százaléka wellness-szálláshelyre szól.