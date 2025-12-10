Ide utazik a karácsonyi ötnapos hosszú hétvégén a legtöbb magyar

A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül a Szállás.hu adataiból.
Itt töltik a legtöbben a karácsonyt idén
A Szallas.hu tájékoztatása szerint
a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.
A dobogósokat
- Zalakaros,
- Pécs, majd holtversenyben
- Gyula, Szeged és Miskolc követi.
- A legtöbb előfoglalást szerző települések listáját Hévíz,
- Nyíregyháza,
- Kecskemét
- és Sárvár zárja.
A régiós adatok alapján Észak-Magyarország áll az élen a foglalások 23 százalékával. Ezt követi holtversenyben a Balaton és a Dél-Dunántúl, egyaránt 14–14 százalékos részesedéssel. Nyugat-Dunántúl jelenleg a foglalások 13, míg Észak-Alföld 11, Budapest és környéke 10 százalékát adja. Dél-Alföld részesedése 9, Közép-Dunántúlé pedig 4 százalék.
Párban vagy családdal?
A Szallas.hu adatai alapján a karácsonyi időszakban a foglalások fele két főre szól. A három- és négyfős utazók együttesen a foglalások 31 százalékát adják – 16 százalékuk háromfős, 15 százalékuk négyfős–, míg a foglalások 8 százaléka egy főre érkezett. Az ötfős vagy annál nagyobb létszámra rögzített foglalások aránya 11 százalék.
A tartózkodási idők megoszlása szerint
a két éjszakás foglalások adják a legnagyobb részt, a karácsonyi foglalások 37 százalékával. A három éjszakás tartózkodások aránya 30 százalék, az egy éjszakásoké 16 százalék, a négy éjszakásoké pedig 12 százalék. Az öt éjszakára vagy hosszabb tartózkodásra szóló foglalások aránya 5 százalék.
A karácsonyi foglalások
- fele hotelbe szól,
- az apartmanok aránya 22 százalék,
- a vendégházaké 16,
- a panzióké pedig 8 százalék.
- Egyéb szállástípusok a foglalások 4 százalékát jelentik.
A hoteles foglalások 57 százaléka négycsillagos kategóriába tartozik, és a vendégek 55 százaléka ellátást is választ, amelyből a leggyakoribb a félpanzió. A foglalások 54 százaléka wellness-szálláshelyre szól.
Ennyit költenek a magyarok év végi utazásra
A karácsonyi foglalások 37 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárértéket jelent.
A foglalások 35 százaléka nem éri el a 70 ezer forintos kosárértéket. A 170–270 ezer forint közötti tartományba a foglalások 16 százaléka tartozik, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 12 százalék.
A szállásadók sok helyen ünnepi programokkal készülnek, többek között kézműves foglalkozásokkal, mézeskalács-díszítéssel, zenés műsorokkal, karácsonyi menüsorral és közös karácsonyfa díszítéssel.
A portál adatai szerint a téli szünet egészét összesítve jelen állás szerint Eger, Budapest, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb a belföldi utazók körében.