Trükkök, hogy a lehető legtovább illatos maradjon a karácsonyfa

Évente nagyjából 100 millió karácsonyfát adnak el Európában és Észak-Amerikában. Magyarországon a piaci információk alapján az idei karácsonykor a fenyőárak kismértékű, 5-10 százalékos emelkedése várható, és átlagosan közel 14 ezer forintot költünk fenyőfára idén. Továbbra is népszerű a – környezetbarátnak nem nevezhető – műfenyő, az élőfenyők közül pedig a nordmann hódít a mai napig. Mindeközben jelentős természeti károkkal és egyéb költségnövelő tételekkel kell a termelőknek szembenézniük – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A fenyőfaállítás szokása Németországból ered, ahol az első karácsonyfát a 16. századra datálják (illusztráció)

Fotó: MTI/Varga György

Magyarországon 3 870 hektáron termesztenek karácsonyfát

A fenyőfaállítás szokása Magyarországon a 19. század közepétől indult el, és elsősorban németajkú vagy városias vidékeken terjedt. Szélesebb körben azonban a 20. század folyamán vált ismertté hazánkban a karácsonyfa.

Itthon 3 870 hektáron termesztenek karácsonyfát, és 600-700 családi gazdaságnak ad munkát a fenyőtermesztés és -értékesítés.

A jó minőségű hazai fenyők idén is képesek kielégíteni a kereslet 75-80 százalékát: itthon évente 1,8-2 millió darab karácsonyfa talál gazdára. Figyelemre méltó adat azonban, hogy a magyarok több mint fele (55 százalék) idén is műfenyőt állít. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a vásárlók 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt évről évre ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen.

Az európai termelők között ma az egyik legjelentősebb ország Dánia, ahol 2500 gazdálkodó 11 millió fát – többnyire a legkedveltebb nordmann fenyőt – termel évente. A Dániából exportált karácsonyfák elsődleges célországa Németország, amely az export 50-60 százalékát veszi át. Emellett jelentős export irányul Nagy-Britanniába, Franciaországba, Ausztriába és a skandináv országokba is. Hazánkba importként főleg nordmann fenyő érkezik, legnagyobb részt szintén Dániából. A behozatal mennyisége jellemzően 500 ezer darab, de immáron a hazai nordmann-termelés is jelentős. A minőségük közelíti a külföldi fenyőkét, köszönhetően az egységes és jó minőségű szaporítóanyag és termesztéstechnológia használatának.