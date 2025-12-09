Figyelem, aki a Távol-Keletről rendelné a karácsonyi ajándékot, az már alaposan elkésett

Hírlevél
5 perce
Olvasási idő: 4 perc
A karácsonyi rendelés idén is hatalmas csúcsforgalmat hoz a csomaglogisztikában, ezért a Magyar Posta idén is közzétette az ajánlásait arra vonatkozóan, meddig érdemes rendelni, hogy még biztosan a fa alá kerülhessen az összes ajándék. A vállalat közleményéből az is kiderült, hogy aki még most rendelné meg a Távol-Keletről a karácsonyi ajándékot, az már ne keresse a karácsonyfa alatt.
A Magyar Posta szerint a forgalom negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, és már december elején megjelennek a rekordnapok. A vállalat ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket. Karácsonyig pedig a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg a címzettekhez.

Fotó: Fusionstudio / Shutterstock

Aki a Távol-Keletről rendelné karácsonyi ajándékot, az már alaposan elkésett

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően másfél-két hét, ezért aki például a Temu, a Shein vagy az AliExpress oldaláról november 30. után rendelt ajándékot, annak jó eséllyel karácsonyig már nem fog megérkezni. A karácsonyi rendelésnél sem szabad megfeledkezni róla ugyanis, hogy a nemzetközi szállítás időigényes és kötelező vámkezelési eljárás is van.

A legnépszerűbb karácsonyi rendelés opció: az MPL csomagautomata

A karácsonyi időszakban a csomagautomaták jelentik a legbiztonságosabb átvételi módot, hiszen éjjel-nappal elérhetők, és munkanapokon kétszer is feltöltik őket.

A Magyar Posta jelenleg:

  • 700 MPL csomagautomatát,
  • több mint 3000 PostaPontot (MOL-kutak, Coop üzletek, posták, partnerek) üzemeltet.

Aki karácsony előtt szeretné átvenni a csomagját, annak érdemes ezt az átvételi módot választani — a raktárak leterheltsége ugyanis a hagyományos kézbesítés tempóját is befolyásolja.
 

 

