A karácsonyi ajándékvásárlásnál a legtöbben idén is igyekeznek tartani a tavalyi költségkeretet, és a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor – derült ki egyebek mellett az Árukereső friss felméréséből.

karácsony / Fotó: Unsplash/PatrickPahlke

Idén a karácsonyi ajándékokat többnyire hasonló összegből fedeznék, mint tavaly

A kutatás szerint a karácsonyi kiadások tekintetében a vásárlók többsége óvatos:

56,43 százalék hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, 31,03 százalék inkább spórolna, és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra.

Ez a gazdasági viszonyokat figyelembe véve nem meglepő, főleg, mert az ilyenkor népszerű termékek, mint a háztartási gépek és az elektronikai eszközök évről-évre drágulnak. A kor itt már hatással van a döntésre, ugyanis a 25-34 év közöttiek költenének a lényegesen többet, miközben a náluk fiatalabb és idősebb generációk is inkább a tavalyi értékeket céloznák meg.

Ez összefüggésben lehet az adott generáció keresőképességével: már nagyobb a bevételük, de még nem kell családra, hitelre vagy egyéb költségekre gondolniuk. A havi jövedelem vonatkozásában is érdekes számok kerülte ki, ugyanis legnagyobb arányban – 41,72 százalék – azok költenének idén többet, akik 250 ezer forintot vagy annál kevesebbet keresnek, nagyobb százalékban tennék ezt, mint azok, akik 1,25 millió forintot kapnak havonta. Utóbbiak aránya 36,63 százalékra tehető.

Idén nem nagyon megy a karácsonyi áruhitelezés

A felmérés szerint a vásárlók több mint fele, 52,73 százaléka a havi fizetésből fedezi az ajándékokat, 24,71 százalék megtakarításokból gazdálkodik, és csak 2,59 százalék fordul hitelhez.

A költési keretek széles skálán mozognak:

a legtöbben 16 és 50 ezer forint közötti összeget szánnak az ünnepi ajándékokra 24,63 százalék, de közel minden tizedik válaszadó, 8,95 százalék akár 160 ezer forint felett költ.

Ebben a kategóriában a 35 és 44 év közöttiek domináltak, akik közel 61 százaléka a havi fizetéséből finanszírozná a karácsonyi meglepetéseket. Az arányok szinte megegyeznek korosztályonként, pár érdekességgel. A 18 év alattiak közel harmada máshogy szerzi be ajándékát és negyede még el sem gondolkozott ezen, miközben a 18 és 24, valamint a 65 év felettiek körében valamennyire népszerűbb a megtakarítás a többi korosztályhoz képest közel 35 százalékkal.