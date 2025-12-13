Végre kiderült, hogy a céges karácsonyi buli csak pénzkidobás vagy tényleg megéri tartani

A céges karácsonyi buli nem mindenkinek jelenti ugyanazt: egyesek számára izgalmas lehetőség, míg másoknak inkább kötelező teher. Mindenesetre az év végi buli egyre több cégnél hagyomány és alapvető része a vállalati kultúrának. A megkérdezett munkavállalók nagyobb része (54%) arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy bár tavaly volt közös ünnepi program, idén ez elmarad – derült ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből

Súlyos munkajogi következménye is lehet a rosszul sikerült karácsonyi céges bulinak (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Pénzkidobás vagy a csapatépítés kiváló eszköze a karácsonyi céges buli?

Akik mennek idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30%) esetében a program a munkaidő része. A magyar dolgozók többsége (59%) szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát. Egyharmaduk (34%) válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással és közel ennyien (29%) tartják felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket. Az alkalmazottak közel fele (44%) érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.

„Számos tényezőtől függhet, hogy mikor és hogyan érdemes tartania egy munkáltatónak a céges karácsonyi eseményét annak érdekében, hogy az valóban elérje a célját: javítsa a csapatkohéziót és kellemes élmény legyen mindenki számára. A munkáltatóknak érdemes megvizsgálniuk, hogy mit preferálnának a dolgozók, ez függhet például a többség családi állapotától is: a kisgyermekes munkavállalóknak az esti időpontok gyakran kevésbé kényelmesek. Érdemes tehát a szervezőknek valamilyen formában megkérdezniük, hogy mikor és milyen formában szeretnének a kollégák egy ilyen rendezvényen részt venni, milyen programokat szeretnének, így nagyobb eséllyel érhetik el ezek a programok a céljukat, elégedettebbek lehetnek a munkatársak“ – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.