Életveszélyes karácsonyi díszítések – Ön vásárolt ilyen terméket?

Az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a karácsonyi időszakban 58 különböző féle, közvetlenül hálózati feszültségről működő díszvilágítási füzér és dekorációs célú világítástechnikai termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését végezte el, melynek során 56 féle villamossági termék veszélyesnek bizonyult.
A kifogásolt karácsonyi dekorációs termékek esetében jellemzően nemcsak egy hiba fordult elő
A feltárt hiányosságok a következők voltak:
- A díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott;
- A csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett;
- Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat;
- A díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak;
- A hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 m-es vezetékhosszt;
- A termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett;
- Nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát;
- A víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották;
- A fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak;
- A magyar nyelvű használati utasítás hiánya.
A felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek. A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal tartott szemléltető, konténeres égetéssel egybekötött bemutatón az NKFH elnöke, Dr. Német-Weingartner Lilla elmondta, hogy „a határozott hatósági fellépés mellett a fogyasztók biztonsága fogyasztói tudatossággal és odafigyeléssel is erősíthető. Így fontos, hogy a vásárlók ne vegyék meg a jelölések nélküli, nem megfelelő, túlságosan olcsó, „gagyi” termékeket. Lehetőség szerint ilyen árucikkeket ne aluljárókban vásároljanak, vagy harmadik országból rendeljenek, hanem elsősorban szaküzletekből szerezzenek be. Ugyanakkor elengedhetetlen a kiemelt hatósági aktivitás is: az adventi időszakban az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozott jelenléttel és piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járulnak hozzá a családok biztonságához és ünnepi készülődésének zavartalanságához.”
Az ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja a vámhatáron történő fokozott fellépés annak érdekében, hogy ne kerülhessen be az országba veszélyes termék. Ennek keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve folyamatosak az ellenőrzések, amelyek kiterjednek a nem biztonságos díszvilágítási eszközökre is – írták az NKFH közleményében.