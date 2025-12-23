Életveszélyes karácsonyi díszítések – Ön vásárolt ilyen terméket?

Az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a karácsonyi időszakban 58 különböző féle, közvetlenül hálózati feszültségről működő díszvilágítási füzér és dekorációs célú világítástechnikai termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését végezte el, melynek során 56 féle villamossági termék veszélyesnek bizonyult.

Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Fotó: NFKH

A kifogásolt karácsonyi dekorációs termékek esetében jellemzően nemcsak egy hiba fordult elő

A feltárt hiányosságok a következők voltak:

A díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott;

A csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett;

Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat;

A díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak;

A hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 m-es vezetékhosszt;

A termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett;

Nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát;

A víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották;

A fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak;

A magyar nyelvű használati utasítás hiánya.

A felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek. A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal tartott szemléltető, konténeres égetéssel egybekötött bemutatón az NKFH elnöke, Dr. Német-Weingartner Lilla elmondta, hogy „a határozott hatósági fellépés mellett a fogyasztók biztonsága fogyasztói tudatossággal és odafigyeléssel is erősíthető. Így fontos, hogy a vásárlók ne vegyék meg a jelölések nélküli, nem megfelelő, túlságosan olcsó, „gagyi” termékeket. Lehetőség szerint ilyen árucikkeket ne aluljárókban vásároljanak, vagy harmadik országból rendeljenek, hanem elsősorban szaküzletekből szerezzenek be. Ugyanakkor elengedhetetlen a kiemelt hatósági aktivitás is: az adventi időszakban az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozott jelenléttel és piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járulnak hozzá a családok biztonságához és ünnepi készülődésének zavartalanságához.”