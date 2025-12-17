Háborús készültség: brutális összeget lengetett be Németország katonai beszerzésekre

A német parlament várhatóan szerdán jóváhagy több mint 50 milliárd euró értékű katonai beszerzést, folytatva az újrafegyverkezési folyamatot – számolt be a Financial Times.

Jelentős katonai beszerzések a tervezetben

A Financial Times által megtekintett dokumentumokból kiderült: a Bundestag költségvetési bizottságának tagjait – amely jogosult minden jelentősebb fegyverbeszerzés jóváhagyására vagy megvétózására – a kormányzati illetékesek arra kérték, hogy

adjanak zöld utat olyan projekteknek, amelyek része egy 21 milliárd eurós megrendelés is a katonák ruházatára és védőfelszerelésére. További szerződések között szerepel egy 4 milliárd eurós megállapodás Puma gyalogsági harcjárművekre, valamint közel 2 milliárd euró értékben műholdrendszerek beszerzése, amelyek célja a NATO keleti szárnyán az európai felderítési képességek megerősítése.

A rendkívül magas védelmi kiadások hátterében az áll, hogy a német hadsereghez – évtizedes alulfinanszírozás és elhanyagolás után – végre megérkeznek a nagy és kisebb eszközök, az új egyenruháktól kezdve egészen az Izraelből vásárolt, több milliárd dollár értékű Arrow 3 rakétavédelmi rendszerekig. Németország a 2000-es és 2010-es években mindössze a GDP 1 százalékát fordította védelemre.

A lap azt írja, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója késztette arra az akkori német kancellárt, Olaf Scholzot, hogy alapvető fordulatot hirdessen az ország biztonság- és védelempolitikájában. Ennek részeként bejelentett egy 100 milliárd eurós különalapot a hadsereg modernizálására. Scholz utódja, Friedrich Merz idén májusban hivatalba lépve még tovább ment: eltörölte az eladósodási korlátokat, lehetővé téve a gyakorlatilag korlátlan védelmi kiadásokat, és megígérte, hogy Németországot Európa legerősebb hagyományos haderejévé teszi.

Ilyen kiadások és beszerzések várhatóak

A Financial Times szerint

Németország 2025 és 2030 között összesen 650 milliárd eurót tervez védelemre költeni, ami kétszerese az ezt megelőző öt év teljes költségvetésének.

Bár az idei és a 2026-os költségvetést a parlament már jóváhagyta, a Bundestag költségvetési bizottságának továbbra is minden 25 millió eurót meghaladó beszerzési szerződést külön jóvá kell hagynia, a kifizetések pedig a következő évek költségvetéseiből történnek majd.