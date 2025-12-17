Háborús készültség: brutális összeget lengetett be Németország katonai beszerzésekre

Hírlevél
Rendkívül magas fegyverkezési költségekről dönt szerdán a német parlament. Sajtóhírek szerint a katonai beszerzés során több tízmilliárd eurót költenek katonai ruházatra és védőfelszerelésre, valamint gyalogsági harcjárművekre és műholdrendszerekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyverkezésNémetországvédelmi ipar

A német parlament várhatóan szerdán jóváhagy több mint 50 milliárd euró értékű katonai beszerzést, folytatva az újrafegyverkezési folyamatot – számolt be a Financial Times.

katonai beszerzések
Hatalmas katonai beszerzésekbe kezdett Németország / Fotó: FPA

Jelentős katonai beszerzések a tervezetben

A Financial Times által megtekintett dokumentumokból kiderült: a Bundestag költségvetési bizottságának tagjait – amely jogosult minden jelentősebb fegyverbeszerzés jóváhagyására vagy megvétózására – a kormányzati illetékesek arra kérték, hogy 

adjanak zöld utat olyan projekteknek, amelyek része egy 21 milliárd eurós megrendelés is a katonák ruházatára és védőfelszerelésére. További szerződések között szerepel egy 4 milliárd eurós megállapodás Puma gyalogsági harcjárművekre, valamint közel 2 milliárd euró értékben műholdrendszerek beszerzése, amelyek célja a NATO keleti szárnyán az európai felderítési képességek megerősítése.

A rendkívül magas védelmi kiadások hátterében az áll, hogy a német hadsereghez – évtizedes alulfinanszírozás és elhanyagolás után – végre megérkeznek a nagy és kisebb eszközök, az új egyenruháktól kezdve egészen az Izraelből vásárolt, több milliárd dollár értékű Arrow 3 rakétavédelmi rendszerekig. Németország a 2000-es és 2010-es években mindössze a GDP 1 százalékát fordította védelemre.

A lap azt írja, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója késztette arra az akkori német kancellárt, Olaf Scholzot, hogy alapvető fordulatot hirdessen az ország biztonság- és védelempolitikájában. Ennek részeként bejelentett egy 100 milliárd eurós különalapot a hadsereg modernizálására. Scholz utódja, Friedrich Merz idén májusban hivatalba lépve még tovább ment: eltörölte az eladósodási korlátokat, lehetővé téve a gyakorlatilag korlátlan védelmi kiadásokat, és megígérte, hogy Németországot Európa legerősebb hagyományos haderejévé teszi.

Ilyen kiadások és beszerzések várhatóak

A Financial Times szerint 

Németország 2025 és 2030 között összesen 650 milliárd eurót tervez védelemre költeni, ami kétszerese az ezt megelőző öt év teljes költségvetésének.

Bár az idei és a 2026-os költségvetést a parlament már jóváhagyta, a Bundestag költségvetési bizottságának továbbra is minden 25 millió eurót meghaladó beszerzési szerződést külön jóvá kell hagynia, a kifizetések pedig a következő évek költségvetéseiből történnek majd.

Berlin 2022 óta hosszú listát állított össze a nagy értékű beszerzésekről. Ezek között szerepel 

  • 35 darab, az Egyesült Államokban gyártott F–35-ös vadászgép – amelyek alkalmasak Németország területén tárolt amerikai nukleáris fegyverek hordozására –, 
  • további 20 Eurofighter Typhoon, amerikai gyártású Patriot légvédelmi rendszerek, 
  • Németországban készült IRIS-T rendszerek, 
  • több mint 100 modern Leopard 2A8 harckocsi, 
  • 60 darab nehéz Chinook helikopter, 
  • valamint új hadihajók, 
  • tengeralattjárók 
  • és több milliárd euró értékű lőszer.

Élénk viták a védelmi iparban

Az idei évben aláírt szerződések rendkívül magas száma összefügg azzal, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter drasztikusan fel kívánta gyorsítani Németország hagyományosan lassú katonai beszerzési rendszerét. A parlament korábban az egyik fő szűk keresztmetszet volt, ugyanakkor az illetékesek arra hivatkoznak, hogy a jóváhagyott projektek száma 2021-ben még 46 volt, tavaly viszont már 97.

A beszerzési hullám élénk vitákat váltott ki a védelmi iparban: kérdés, hogy az eszközök mekkora részét vásárolják amerikai, illetve európai gyártóktól, és mennyit költsenek „hagyományos” fegyverekre – például harckocsikra – az új technológiákhoz, például drónokhoz képest. A német beszerzésekért felelős tisztviselők szerint a NATO-képességbeli hiányosságok felszámolása élvez prioritást, különös tekintettel a légvédelemre, valamint az olyan támadó képességekre, mint a precíziós rakéták, amelyek mélyen orosz területre is képesek csapást mérni.

Végső soron azt szeretném, ha még azelőtt legyőzném az ellenségemet, hogy átlépné a határomat

– mondta a múlt hónapban egy berlini konferencián Carsten Stawitzki, a védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője.

 

