Milliárdos lett a világ egyik legnagyobb kézilabdasztárja, aki Magyarországon is játszott

December közepén, a női kézilabda világbajnokság döntőjében véget ért egy páratlan karrier egyik fejezete. Ez volt ugyanis a vb-győztes norvég válogatott kapuját védő extraklasszis, Katrine Lunde utolsó szereplése a nemzeti csapatban. A civil életben sem lesznek anyagi gondjai, hiszen a volt Audi ETO-kapus milliárdos vagyonnal rendelkezik.
A norvég női kézilabdaválogatott válogatott kapusa, az Audi ETO egykori kiválósága, a 45 éves Katrine Lunde a hetekben az utolsó világbajnokságán szerepelt, és aranyéremmel a nyakában fejezte be páratlan karrierjét a nemzeti csapatban. Ezzel négyszeres világbajnokként vonulhatott vissza.

Katrine Lunde szenzációsan véd a női kézilabda-világbajnokságon
Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

A válogatottban való szereplésért Lunde az elmúlt bő 20 évben rendszeresen kapott fizetést. Ám még ha ez a bevétel meg is szűnik, akkor sem kell aggódnia a megélhetése miatt

. Az adóbevallások szerint ugyanis – amelyek Norvégiában teljesen nyilvánosak – a kapus elképesztően nagy vagyonnal – közel 2,5 milliárd forintnak megfelelő norvég koronával – rendelkezik.

A Kisalföld hozzáteszi: testvére, Kristine Lunde-Borgersen (45), aki korábban szintén ismert kézilabdázó volt, szintén hatalmas vagyon tulajdonosa.

A Nettavisen szerint ez az óriási összeg a család holdingcégéből, az ingatlankezeléssel foglalkozó Ånund Lunde AS-ből származik. A vállalatot Katrine édesapja építette fel, aki a „tortából” a lányainak is juttatott.

Katrine Lunde hihetetlen statisztikái

A norvég sztárkapus 2010 és 2015 között a Győri Audi ETO KC játékosa volt.

Ahogy az Origo beszámolt róla, Lunde 2003-ban mutatkozott be hazája válogatottjában, amellyel 2004-ben Budapesten már Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. Öt olimpiáról 3 arany és 2 bronzéremmel térhetett haza, összesen hat vb-döntőben szerepelt, melyek közül szintén 3-at megnyert, Európa-bajnokságon pedig összesen kilencszer szerepelt döntőben, ezek közül 7-szer állhatott a dobogó tetejére. 

A norvég válogatottal nem kevesebb mint 13 nagy tornán nyert aranyérmet.

Összesen 232 mérkőzésen állt a kapuban, Eb-n, vb-n és olimpián pedig 1763 lövést hárított. Aligha fogja egyhamar bárki túlszárnyalni ezeket a számokat.

 

 

 

 

