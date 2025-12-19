Itt vannak a legfrissebb számok, ekkora a bruttó magyar átlagkereset

A bruttó kereset mediánértéke 575 000, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Brutális mértékű a magyar keresetek emelkedése
A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a KSH.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 000 forint volt októberben, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A rendszeres bruttó átlagkereset
- a vállalkozásoknál 664 600,
- a költségvetésben 670 800,
- a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki,
a fenti sorrend szerint 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.
A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.
Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
NGM: a kormány a Tiszával ellentétben megvédi a béremeléseket és a magyar munkavállalókat
A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll – írta a legfrissebb kereseti adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Kitértek arra, hogy a bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal növekszik. Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint 2 éve tartó dinamikus növekedése.
A közlemény úgy fogalmaz, hogy a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna, a háború és a multik támogatása, ezért brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – közölték.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az NGM ismerteti, hogy 2025 októberében a bruttó átlagkereset 692 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,7 százalékos, azaz közel 55 ezer forintos növekedést jelent. A nettó átlagkereset pedig 10 százalékkal 482 400 forintra nőtt. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Októberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.
A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt – írta pénteken az NGM.