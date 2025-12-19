Itt vannak a legfrissebb számok, ekkora a bruttó magyar átlagkereset

A bruttó kereset mediánértéke 575 000, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Idén októberre jelentősen nőttek a keresetek az egy évvel korábbi időszakhoz képest (illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Brutális mértékű a magyar keresetek emelkedése

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a KSH.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 000 forint volt októberben, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset

a vállalkozásoknál 664 600,

a költségvetésben 670 800,

a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki,

a fenti sorrend szerint 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

NGM: a kormány a Tiszával ellentétben megvédi a béremeléseket és a magyar munkavállalókat

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll – írta a legfrissebb kereseti adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Kitértek arra, hogy a bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal növekszik. Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint 2 éve tartó dinamikus növekedése.