Több készpénz, körmére néz a GVH a DPD-nek – heti összefoglaló

Februártól egy jelentős változást jelentettek a bankautomatákból történő készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Egy új jogszabály szerint az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára.

Nagyobb lehet a készpénzforgalom az ingyenes limit megemelésével, ám valójában ez egy fontos lépés, a bevezetése óta eltelt időhöz igazodik az ingyenesen felvett összeg mértéke

Fotó: Unsplash

Milliókat lehet igényelni, ha napelemed van

Újabb pályázati lehetőség nyílik. Ezúttal energiatárolóra kaphatnak támogatást a napelemes háztartások. A cél a rendszerterhelési csúcsok csökkentése. A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A gyakorlatban ezek az energiatárolók 4-6 órára elegendő áram raktározását teszik lehetővé, az időtartam egyébként pont annyi és akkora, amivel a rendszerterhelési csúcsokat lehet csökkenteni. Az áramfogyasztást negyedórás periódusokban mérik, a legtöbb energiát pedig az esti órákban használjuk fel, nem véletlen, hogy a rendszerterhelési csúcsokat este nyolc körül mérik.



Trump–Orbán-találkozó után Nagykanizsa térségében épülhet a magyar–amerikai alumíniumgyár

A Donald Trump és Orbán Viktor közötti találkozó eredményeként amerikai–magyar együttműködésben épülhet új alumíniumgyár Nyugat-Magyarországon. Az alumíniumgyár várhatóan Nagykanizsa térségében telepedhet le. Az index cikke szerint, a tervek alapján hetekben mérhetően elindul az építkezés, és 23 hónapon belül be is fejeződhet. A kapacitás sem apróság: az üzem havi 4500 tonna termeléssel számol. A beruházás több száz munkahelyet teremthet. Az idézett sajtóközlemény egyik legerősebb állítása az energiaoldal: a leírás szerint az új eljárás akár húsz százalékkal kevesebb energiát használhat, mint a hagyományos gyártási eljárások, és jóval (90 százalékkal) kevesebbet, mint a timföldalapú alumíniumgyártás.

Itt a GVH válasza a magyar csomagapokalipszisre

Intenzíven foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít.

Szenzációs bejelentés: hamarosan a világ bármely pontja elérhetővé válhat Pécsről

Jövő márciustól újraindulhat a Pécs–Pogány repülőtérről a személyszállítás, és ismét rendszeres légi összeköttetés jöhet létre München felé. A repülőtér emellett a hetekben egy teherszállítással foglalkozó légicég bázisa lett.