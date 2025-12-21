Több készpénz, körmére néz a GVH a DPD-nek – heti összefoglaló

Februártól egy jelentős változást jelentettek a bankautomatákból történő készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Egy új jogszabály szerint az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára.
Milliókat lehet igényelni, ha napelemed van
Újabb pályázati lehetőség nyílik. Ezúttal energiatárolóra kaphatnak támogatást a napelemes háztartások. A cél a rendszerterhelési csúcsok csökkentése. A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.
- Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.
- A gyakorlatban ezek az energiatárolók 4-6 órára elegendő áram raktározását teszik lehetővé, az időtartam egyébként pont annyi és akkora, amivel a rendszerterhelési csúcsokat lehet csökkenteni. Az áramfogyasztást negyedórás periódusokban mérik, a legtöbb energiát pedig az esti órákban használjuk fel, nem véletlen, hogy a rendszerterhelési csúcsokat este nyolc körül mérik.
Trump–Orbán-találkozó után Nagykanizsa térségében épülhet a magyar–amerikai alumíniumgyár
A Donald Trump és Orbán Viktor közötti találkozó eredményeként amerikai–magyar együttműködésben épülhet új alumíniumgyár Nyugat-Magyarországon. Az alumíniumgyár várhatóan Nagykanizsa térségében telepedhet le. Az index cikke szerint, a tervek alapján hetekben mérhetően elindul az építkezés, és 23 hónapon belül be is fejeződhet. A kapacitás sem apróság: az üzem havi 4500 tonna termeléssel számol. A beruházás több száz munkahelyet teremthet. Az idézett sajtóközlemény egyik legerősebb állítása az energiaoldal: a leírás szerint az új eljárás akár húsz százalékkal kevesebb energiát használhat, mint a hagyományos gyártási eljárások, és jóval (90 százalékkal) kevesebbet, mint a timföldalapú alumíniumgyártás.
Itt a GVH válasza a magyar csomagapokalipszisre
Intenzíven foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít.
Szenzációs bejelentés: hamarosan a világ bármely pontja elérhetővé válhat Pécsről
Jövő márciustól újraindulhat a Pécs–Pogány repülőtérről a személyszállítás, és ismét rendszeres légi összeköttetés jöhet létre München felé. A repülőtér emellett a hetekben egy teherszállítással foglalkozó légicég bázisa lett.
Brutális árcsökkenést hoz a karácsony előtti utolsó péntek a kutakon
Újabb árcsökkenés lépett életbe az üzemanyagok hazai nagykereskedelmi áraiban december 19-én. Amellett, hogy az autósoknak ez jó hír, mutatja azt is, hogy az olajpiac már a tartósan alacsony, 60 dollár körüli hordónkénti olajárra rendezkedik be. Lássuk, várhatóan milyen árcsökkenésre számíthatunk a karácsony előtti utolsó pénteken a hazai töltőállomásokon az olaj árának mérséklődése következtében!
A karácsony előtti utolsó napokban is sokat lehet spórolni az Árfigyelővel
Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsony előtti utolsó napok forgatagában, ha használják az online Árfigyelőt – erre hívja fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Egy körültekintően megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni, ráadásul sokkal gyorsabban elintézhető a karácsonyi asztalra, vagy a karácsonyfa alá kerülő termékek beszerzése. Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek – amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében.
Látványos képek érkeztek az M1-es sztráda építkezéséről
Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az 1-es sztráda ezáltal 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. A jelenleg is zajló építkezésről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) mutatott látványos képeket.