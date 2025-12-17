Hírlevél
Jövőre megváltoznak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai – erről mindenkinek tudnia kell

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Februártól egy jelentős változást jelentettek a bankautomatákból történő készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Egy új jogszabály szerint az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára.
bankkártya használat

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik.

Jövőre megváltoznak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai (illusztráció)
Fotó: Northfoto

Pár év és minden településen lehetséges lesz az ingyenes készpénzfelvétel

A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget. 

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon. Ugyanakkor a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról, ezért a BiztosDöntés szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.

Az előzmények között az egyik leglényegesebb mozzanat, hogy a készpénzhasználat és a készpénzzel történő fizetés bekerült az Alaptörvénybe. Ezen jog biztosításának egyik alapfeltétele pedig, hogy a lakosság könnyen tudjon készpénzt felvenni. A kormány szerint ez úgy biztosítható, ha 

valamennyi hazai településre telepítenek bankautomatát.

A minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: az idei év végéig az ezer főnél nagyobb, a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken kell működnie legalább egy készüléknek.

 

