Ketyeg az óra! – A népszerű csomagszállító bejelentette, meddig viszi el a csomagokat

Van, hogy az utolsó pillanatra marad egy-egy ajándék megrendelése, vagy egy küldemény feladása. Azonban a karácsony előtti dömpingidőszakban érdemes nem elodázni a csomagok elindítását, hiszen ilyenkor a csomagautomata-szolgáltatók is túl vannak terhelve. Hasznos tippek, hogy időben odaérjenek küldeményeink a csúcsidőszakban is.
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. A Foxpost azt ajánlja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, szerdán, a csomagautomatába vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig december 19-ig, péntekig adják fel – tájékoztatott a vállalat, hétfőn.

foxpost automata, foxpost, automata, csomagküldés, Budapest, Hungary - Feb 14, 2024:
A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a megfelelő címzésre, valamint a gondos csomagolásra / Fotó: Shutterstock

Hogy mindenki időben megkapja csomagját

A Foxpost hasznos tanácsokat is ad, hogy minél gördülékenyebb legyen a csomagforgalom, hiszen a karácsony előtti hét hagyományosan a legforgalmasabb időszak a csomagküldésben. Ilyenkor rendkívül nagy mennyiségű csomag érkezik a csomagautomatákba, ezért aki teheti, válasszon kevésbé forgalmas automatát, mert a legnépszerűbb helyszínek gyorsan megtelnek. A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a megfelelő címzésre, valamint a gondos csomagolásra, hogy a küldemények ne sérüljenek meg, és ne vesszenek el. A megérkezett csomagokat vegyük ki a lehető leghamarabb, mert ez elősegíti a rekeszek gyorsabb felszabadulását, csökkenti a torlódásokat és a kézbesítési időt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy mindenki időben megkapja a megrendelését.

Sűrű napok: Decemberben még az ügyvezető is az automatákat tölti

A Foxpost munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a csomagokat, sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat. A Packeta-csoport cégkultúrájából átvett gyakorlat, hogy a csúcsidőszakban azok a munkatársak, akik tehetik, szabadidejükben önkéntesen besegítenek a raktárban vagy az ügyfélszolgálaton, ezzel is támogatva a megnövekedett csomagforgalom gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását. Ez alól a cég ügyvezetője, Radeczky Zoltán sem kivétel, aki szabadidejében a hétvégén beállt automatákat tölteni.

Már hónapok óta készülünk a szezonra, hogy zökkenőmentesen menjen a csomagok kézbesítése. A Foxpost–Packeta integráció kezdete óta elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően stabil háttérrel tudtuk kezelni a megnövekedett csomagforgalmat – mondta Radeczky Zoltán. 

  • Bővítették és átszervezték a hálózatukat, 
  • több régiós csomagelosztó központot integráltak, 
  • a depóhálózatot egységes logisztikai rendszerbe szervezték, és 
  • sűrítették az automaták töltését és ürítését. 

Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként ma már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal állunk partnereink a «Foxolók» rendelkezésére – fogalmazott a vállalat ügyvezetője.

Fontos információ, hogy a Foxpost az ünnepek között módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rendben dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a csomagbegyűjtés és kiszállítás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.

 

 

