Izgalmas korszak kezdetét jelenthetik a hazai atomiparban a jövőbe mutató kisméretű nukleáris reaktorok

A globális klímaváltozás és az energiakrízis korában egyre sürgetőbb kérdés a fenntartható és stabil energiatermelés biztosítása. Magyarországon a paksi bővítés mellett tervbe van véve kis moduláris reaktorok telepítése is, az energiaellátás diverzifikálása és biztonsága, az energiaszuverenitás és a klímacélok érdekében. A kormány célkitűzése, hogy a térség egyik úttörőjévé váljunk a kisméretű reaktorok alkalmazásában. Cikkünkben bemutatjuk ennek a technológiának a működését, előnyeit és kihívásait.
Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok létesítése hagyományos társaikkal szemben egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, valamint megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét. 

kis moduláris reaktor, Cáfolja a Rolls-Royce, hogy részvénykibocsátásra készülne az SMR megoldásai kapcsán (képünk illusztráció)
A kis moduláris reaktorok létesítése megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét
Fotó: Pexels

Ahogy az Origo beszámolt róla, Magyarország és az Egyesült Államok a novemberben, Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában.

Számunkra is megnyílik a lehetőség ennek a területnek egy viszonylag új fejezetébe, az SMR-ek iparágába való bekapcsolódásra, amely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség a kis moduláris reaktorok tömeges gyártására. A fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg.

Az SMR egy mozaikszó, Small Modular Reactort, azaz  kis moduláris reaktort jelent és 50–300 megawatt közötti, a gyártás során nagy mértékben előkészített, a terepen modulárisan szerelhető és bővíthető reaktorokat értenek alatta. Kompakt méretű, a modern nagyvárosi és ipari igényekhez mérve szerényebb teljesítményű, ellenben kisméretű, akár később mobilizálható, gyorsan telepíthető és viszonylag olcsóbban működtethető energiatermelő erőművek, melyek munkába állítása összehasonlíthatatlanul egyszerűbb feladat a nagy állandó, ám persze jóval nagyobb teljesítménnyel működő atomerőművek üzembe állításához képest. 

Mint ismeretes, áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamosenergia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja.

A kis moduláris reaktorok legfontosabb jellemzői

Műszaki szempontból az SMR-ek legfőbb értéke, hogy nem kell egy több gigawattos blokkot kialakítani, hanem több, kisebb egységgel is megoldható az adott helyen szükséges áramellátás. 

A magasfokú gyári előkészítettség és a szabványosítás rövidebb, ütemezhetőbb helyszíni kivitelezést tesz lehetővé, a moduláris építés pedig tervezhetővé teszi a kivitelezés folyamatát, és elkerülhetők a csúszások a reaktor működésének megkezdésében. 

Referenciaként megemlíthető a Kínában kereskedelmi üzemben termelő HTR-PM: ez a megoldás nem víz-, hanem gázhűtésű, és a magas kilépő hőmérséklet miatt ipari hő szempontjából  is komoly potenciált mutat. Hetesi Zsolt, az NKE egyetemi docensének e témában született tanulmánya megjegyzi, hogy a moduláris reaktorok előnye lehet a kisebb méret és a modulszerű felépítés mellett, hogy ipari területek mellé telepítve a villamos áramigény mellett az ipari hő iránti igényt is képesek kielégíteni.

small modular reactor, smallmodularreactor SMR, A handout image made available by Rolls Royce Plc in London on June 10, 2025, shows an artist's impression of a Rolls Royce Small Modular Reactor (SMR). The UK government Tuesday said it will invest billions of pounds in the new Sizewell C nuclear power plant as it strives to meet net zero and energy security targets. The government on Tuesday also announced that British manufacturer Rolls-Royce had won a competition to become the preferred bidder to build small modular nuclear reactors in the UK. SMRs are aimed at cutting the costs and complexity of building nuclear power stations. (Photo by Rolls-Royce PLC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Rolls-Royce Plc / Handout " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az SMR-ek előnyei közé tartozik többek között a kisebb méret és a modulszerű felépítés 
Fotó: AFP PHOTO / Rolls-Royce Plc / Handout /  

A nyugati világ első valóban sorozatgyártásra érett SMR-referenciája Kanadából és az USA-ból várható: a BWRX-300 és az AP300 – közülük Magyarország szempontjából a Westinghouse AP300 érdemel külön figyelmet. Ez még nem épült meg, tehát „első-példány” kockázatot jelent, ugyanakkor lényegében a kiforrott technológiának tekinthető AP1000 (amelyből 6 reaktor üzemel, kettő az USA-ban, négy Kínában) egyszerűsített, kisebb teljesítményű leszármazottja. Ennélfogva az alapvető berendezések és rendszerek koncepciója, a gyártási és üzemeltetési tapasztalat, valamint a hatósági dokumentáció jelentős része egy jól ismert, ma is üzemelő nagyreaktorból származtatható. Az AP300 vízzel hűtött és vízzel moderált nyomottvizes reaktor, nem gáz- és nem nátriumhűtésű. 

Az SMR-ek biztonságosságának kérdései

Ezen a ponton fontos tisztázni az erőművek biztonságosságának kérdését: létezik inherens és passzív biztonság. Inherensnek azokat a tulajdonságokat hívjuk, amelyek a fizika törvényei miatt a veszélyt magától tompítják, nem igényelnek külső beavatkozást vagy aktív eszközt. A passzív biztonság pedig olyan berendezések és folyamatok összessége, amelyek külső energia, operátori beavatkozás és aktív mozgatóelemek nélkül, önmagukban képesek a reaktormagot és a védőépületet biztonságos állapotban tartani.

Az AP300 – az AP1000 örökségét követve – mindkettőből tartalmaz elemeket. 

Inherens oldalról a könnyűvizes technika nagy vízvolument és negatív visszacsatolásokat ad; a reaktortartály és a primer kör kialakítása olyan, hogy hőmérséklet-emelkedés esetén a láncreakció természetes módon csillapodik, a víz sűrűségi változása pedig elősegíti a természetes cirkuláció beindulását. Passzív oldalról a döntő elemek a gravitációs víztartályok és a tartályba integrált vízkészlet, amelyek „maguktól”, a nehézségi erő segítségével juttatnak hűtővizet a maghoz; a hőelvonást a természetes áramlás viszi végbe, nem kell hozzá hálózati árammal működtetett szivattyú. 

small modular reactor, smallmodularreactor SMR, (230810) -- HAIKOU, Aug. 10, 2023 (Xinhua) -- This photo taken on Aug. 10, 2023 shows the assembly site of the core module of the world's first commercial small modular reactor, Linglong One, in Changjiang Li Autonomous County, south China's Hainan Province. TO GO WITH "China's small nuclear reactor completes core module assembly" (China National Nuclear Corporation/Handout via Xinhua) (Photo by Liu Yiwei / Xinhua via AFP)
Kis moduláris reaktor összeszerelése Kínában 
Fotó:  Xinhua via AFP /  

Az idézett tanulmány szerint mindezeknek köszönhetően radikálisan csökken az üzemzavari események valószínűsége, különösen villamosenergia-kimaradás vagy külső veszélyhelyzet esetén.

A moduláris megoldás előnyei

Más szempontból elemezve, az AP300 előnye az, hogy a kis lépték és a moduláris építés jól illeszthető változatos helyszínekhez: ipari parkok, nagyfogyasztók, magyarországi nagyvárosok esetén távhő. 

A hő-áram kombinált hasznosítás különösen fontos, mert a villany-csúcsterhelések és az ipari hőigények együtt optimalizálhatók, ami a teljes rendszer hatásfokát és bevétel-stabilitását javítja. 

Egy nagyerőmű esetén ezzel szemben a hő kisebb része hasznosulhat, mert egyszerűen nincs akkora hőigény az erőmű környékén, ami képes lenne a hőt felvenni. 

A kis moduláris reaktorok magyarországi létesítését tekintve összegzésként elmondható: a kínai példa egyrészt mutatja, hogy kisméretű reaktor termelhet kereskedelmi üzemben, a Westinghouse AP300 pedig azért lehet jó választás, mert a jól ismert könnyűvizes iskolán, az AP1000 örökségén áll, és a biztonságot nem külön berendezésekre, hanem a fizika törvényeire és az ezeket kihasználó, energiafüggetlen rendszerekre bízza. 

 

