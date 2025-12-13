Izgalmas korszak kezdetét jelenthetik a hazai atomiparban a jövőbe mutató kisméretű nukleáris reaktorok

Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok létesítése hagyományos társaikkal szemben egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, valamint megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét.
Ahogy az Origo beszámolt róla, Magyarország és az Egyesült Államok a novemberben, Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában.
Számunkra is megnyílik a lehetőség ennek a területnek egy viszonylag új fejezetébe, az SMR-ek iparágába való bekapcsolódásra, amely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség a kis moduláris reaktorok tömeges gyártására. A fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg.
Mint ismeretes, áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamosenergia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja.
A kis moduláris reaktorok legfontosabb jellemzői
Műszaki szempontból az SMR-ek legfőbb értéke, hogy nem kell egy több gigawattos blokkot kialakítani, hanem több, kisebb egységgel is megoldható az adott helyen szükséges áramellátás.
A magasfokú gyári előkészítettség és a szabványosítás rövidebb, ütemezhetőbb helyszíni kivitelezést tesz lehetővé, a moduláris építés pedig tervezhetővé teszi a kivitelezés folyamatát, és elkerülhetők a csúszások a reaktor működésének megkezdésében.
Referenciaként megemlíthető a Kínában kereskedelmi üzemben termelő HTR-PM: ez a megoldás nem víz-, hanem gázhűtésű, és a magas kilépő hőmérséklet miatt ipari hő szempontjából is komoly potenciált mutat. Hetesi Zsolt, az NKE egyetemi docensének e témában született tanulmánya megjegyzi, hogy a moduláris reaktorok előnye lehet a kisebb méret és a modulszerű felépítés mellett, hogy ipari területek mellé telepítve a villamos áramigény mellett az ipari hő iránti igényt is képesek kielégíteni.
A nyugati világ első valóban sorozatgyártásra érett SMR-referenciája Kanadából és az USA-ból várható: a BWRX-300 és az AP300 – közülük Magyarország szempontjából a Westinghouse AP300 érdemel külön figyelmet. Ez még nem épült meg, tehát „első-példány” kockázatot jelent, ugyanakkor lényegében a kiforrott technológiának tekinthető AP1000 (amelyből 6 reaktor üzemel, kettő az USA-ban, négy Kínában) egyszerűsített, kisebb teljesítményű leszármazottja. Ennélfogva az alapvető berendezések és rendszerek koncepciója, a gyártási és üzemeltetési tapasztalat, valamint a hatósági dokumentáció jelentős része egy jól ismert, ma is üzemelő nagyreaktorból származtatható. Az AP300 vízzel hűtött és vízzel moderált nyomottvizes reaktor, nem gáz- és nem nátriumhűtésű.
Az SMR-ek biztonságosságának kérdései
Ezen a ponton fontos tisztázni az erőművek biztonságosságának kérdését: létezik inherens és passzív biztonság. Inherensnek azokat a tulajdonságokat hívjuk, amelyek a fizika törvényei miatt a veszélyt magától tompítják, nem igényelnek külső beavatkozást vagy aktív eszközt. A passzív biztonság pedig olyan berendezések és folyamatok összessége, amelyek külső energia, operátori beavatkozás és aktív mozgatóelemek nélkül, önmagukban képesek a reaktormagot és a védőépületet biztonságos állapotban tartani.
Az AP300 – az AP1000 örökségét követve – mindkettőből tartalmaz elemeket.
Inherens oldalról a könnyűvizes technika nagy vízvolument és negatív visszacsatolásokat ad; a reaktortartály és a primer kör kialakítása olyan, hogy hőmérséklet-emelkedés esetén a láncreakció természetes módon csillapodik, a víz sűrűségi változása pedig elősegíti a természetes cirkuláció beindulását. Passzív oldalról a döntő elemek a gravitációs víztartályok és a tartályba integrált vízkészlet, amelyek „maguktól”, a nehézségi erő segítségével juttatnak hűtővizet a maghoz; a hőelvonást a természetes áramlás viszi végbe, nem kell hozzá hálózati árammal működtetett szivattyú.
Az idézett tanulmány szerint mindezeknek köszönhetően radikálisan csökken az üzemzavari események valószínűsége, különösen villamosenergia-kimaradás vagy külső veszélyhelyzet esetén.
A moduláris megoldás előnyei
Más szempontból elemezve, az AP300 előnye az, hogy a kis lépték és a moduláris építés jól illeszthető változatos helyszínekhez: ipari parkok, nagyfogyasztók, magyarországi nagyvárosok esetén távhő.
A hő-áram kombinált hasznosítás különösen fontos, mert a villany-csúcsterhelések és az ipari hőigények együtt optimalizálhatók, ami a teljes rendszer hatásfokát és bevétel-stabilitását javítja.
Egy nagyerőmű esetén ezzel szemben a hő kisebb része hasznosulhat, mert egyszerűen nincs akkora hőigény az erőmű környékén, ami képes lenne a hőt felvenni.
A kis moduláris reaktorok magyarországi létesítését tekintve összegzésként elmondható: a kínai példa egyrészt mutatja, hogy kisméretű reaktor termelhet kereskedelmi üzemben, a Westinghouse AP300 pedig azért lehet jó választás, mert a jól ismert könnyűvizes iskolán, az AP1000 örökségén áll, és a biztonságot nem külön berendezésekre, hanem a fizika törvényeire és az ezeket kihasználó, energiafüggetlen rendszerekre bízza.
Az SMR egy mozaikszó, Small Modular Reactort, azaz kis moduláris reaktort jelent és 50–300 megawatt közötti, a gyártás során nagy mértékben előkészített, a terepen modulárisan szerelhető és bővíthető reaktorokat értenek alatta. Kompakt méretű, a modern nagyvárosi és ipari igényekhez mérve szerényebb teljesítményű, ellenben kisméretű, akár később mobilizálható, gyorsan telepíthető és viszonylag olcsóbban működtethető energiatermelő erőművek, melyek munkába állítása összehasonlíthatatlanul egyszerűbb feladat a nagy állandó, ám persze jóval nagyobb teljesítménnyel működő atomerőművek üzembe állításához képest.