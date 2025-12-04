Októberben a kiskereskedelem forgalma a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit. Éves szinten január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét.

Felzárkózott az október november mellé, a kiskereskedelem erős hónapja lett Fotó: Nagy Béla

A Kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Az erősödő lakossági fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje. Több mint 2 éve nőnek a reálbérek, így folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye.

Nagy lépések a kiskereskedelem erősödéséhez

A Kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében a következő intézkedéseket hozta:

2026 február 28-ig meghosszabbította és további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést. 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával. Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül mindent megtesz a fogyasztók biztonsága érdekében.

Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom októberben elérte az 1762 milliárd forintot. Ezzel az értékkel október is felzárkózott a kereskedelmi szempontból legfontosabb november és a december mellé. Ekkor teljesül a szektor bevételének 18-20 százaléka.

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a Kormány a magyar emberek pártján áll, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre:

adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, teljes személyijövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége.

A Kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként december 1-től további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést. A Kormány azonban itt nem állt meg: a családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében átmenetileg kiterjesztette a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek körét, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni – jegyezte meg az NGM közleménye.