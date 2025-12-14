Hatalmas lehetőség: rengeteg vállalkozás adózása lehet kedvezőbb a jövő évtől

A megemelt KIVA-küszöbök teljesen új helyzetet teremtenek, ugyanis a 3–6 milliárd forint árbevétel közötti cégek és az 50–100 fős vállalkozások előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy 2026-tól áttérjenek a 10 százalékos adókulcsú kisvállalati adózásra. A legnagyobb nyertesek azok a cégek lehetnek, ahol jelentős a személyi jellegű ráfordítás aránya.
Év végi adóoptimalizálás: ezek a legfontosabb teendők
Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások számára idén is több lehetőség kínálkozik adóterheik csökkentésére:
- TAO-ról KIVA-ra váltás mérlegelése a megemelt bevételi és létszámhatárok miatt.
- Fejlesztések, K+F és környezetvédelmi beruházások időzítése, amelyek jelentősen csökkenthetik a társasági adót.
- Helyi iparűzési adó optimalizáció közvetített szolgáltatásokkal, alvállalkozói teljesítésekkel vagy jogdíjbevételekkel.
- Év végi juttatások helyes kezelése, amelyek a megfelelő időzítéssel a vállalkozás adóalapját is mérsékelhetik.
Gyakori hibák: határidők, rossz időzítés, kimaradó kedvezmények
A legtöbb hiba az év utolsó heteihez köthető. A cégek gyakran:
- elmulasztják a NAV-bejelentéseket (például a KIVA-ra vagy a TAO-ra való visszatérésre vonatkozó döntést),
- rosszul időzítik a beruházásokat és költségeket,
- nem készítenek részletes év végi cash-flow és adótervet.
„Előfordul, hogy egyetlen elmaradt bejelentés vagy rossz időzítés miatt milliós nagyságrendű kedvezmény vész el” – mondja a Niveus szakértője.
December 1–20.: kritikus időszak a cégeknek
Ebben a három hétben még több adózási döntés módosítható. Ide tartozik a KIVA-ból TAO-ra való visszatérés lehetősége. Aki 2026-tól már a KIVA-ra készül, december végére már nem halogathatja a döntést.
2026: új adókedvezmények és magasabb KIVA-küszöbök
A következő évtől a kormány több környezetvédelmi és tiszta technológiát támogató adókedvezményt vezet be, amelyekhez érdemes már az idei beruházásokat is igazítani.
Egyúttal a KIVA-választás határai jelentősen bővülnek:
- belépésnél az árbevételi plafon 6 milliárd forintra, az alkalmazotti létszámhatár 100 főre módosul
- a kiléptetési érték az árbevétel esetén 12 milliárd forintra, míg az alkalmazotti létszám esetén 200 főre emelkedik.
Fontos, hogy a feltételeket cégcsoportszinten kell vizsgálni.
Nem minden cégnek éri meg a KIVA
A kedvezményes adózás nem univerzális megoldás. A KIVA nem ajánlott alacsony bérköltségű, magas osztalékot fizető cégeknek, olyan vállalkozásoknak, amelyek jelentős tevékenységi társasági adókedvezményekben részesülhetnek, vagy amelyek a kiléptetési határértékek közelében működnek, mert ez adminisztrációs többletterhet jelenthet.
Mit kell még elvégezni 2025-ben, ha egy cég KIVA-ra váltana?
A vállalkozásoknak érdemes még év vége előtt előre hozni az osztalékfizetést, lezárni beruházásokat vagy elszámolni költségeket, hogy még kihasználják a 2025-re járó társasági adókedvezményeket.
A KIVA választása a NAV felé 2025. december 31-ig jelenthető be, ha a vállalkozás 2026. január 1-től szeretne áttérni az új adózási formára, de a KIVA-ra áttérés évközben is lehetséges.