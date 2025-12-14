Hírlevél
kiva

Hatalmas lehetőség: rengeteg vállalkozás adózása lehet kedvezőbb a jövő évtől

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
A magyar vállalkozások számára idén az év végi adótervezés fontosabb, mint valaha. 2026-tól jelentősen emelkednek a kisvállalati adó (KIVA) választhatóságának határai, így számos olyan cég is jogosulttá válhat a kedvezményes adózásra, amely eddig nem fért bele a rendszerbe. Fontos azonban, hogy a cégeknek a döntést már 2025 végén meg kell hozni, ha 2026 januártól a KIVA adózás alá szeretnének tartozni.
A megemelt KIVA-küszöbök teljesen új helyzetet teremtenek, ugyanis a 3–6 milliárd forint árbevétel közötti cégek és az 50–100 fős vállalkozások előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy 2026-tól áttérjenek a 10 százalékos adókulcsú kisvállalati adózásra. A legnagyobb nyertesek azok a cégek lehetnek, ahol jelentős a személyi jellegű ráfordítás aránya.

KIVA, NGM: elérte a 45 milliárd forintot a Demján Sándor 1+1 Program kifizetéseinek összege - már több mint 500 vállalkozás jutott forráshoz
A megemelt KIVA-küszöbök teljesen új helyzetet teremtenek sok vállalkozás számára
Fotó: Unsplash

Év végi adóoptimalizálás: ezek a legfontosabb teendők 

Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások számára idén is több lehetőség kínálkozik adóterheik csökkentésére:

  • TAO-ról KIVA-ra váltás mérlegelése a megemelt bevételi és létszámhatárok miatt.
  • Fejlesztések, K+F és környezetvédelmi beruházások időzítése, amelyek jelentősen csökkenthetik a társasági adót.
  • Helyi iparűzési adó optimalizáció közvetített szolgáltatásokkal, alvállalkozói teljesítésekkel vagy jogdíjbevételekkel.
  • Év végi juttatások helyes kezelése, amelyek a megfelelő időzítéssel a vállalkozás adóalapját is mérsékelhetik.

Gyakori hibák: határidők, rossz időzítés, kimaradó kedvezmények 

A legtöbb hiba az év utolsó heteihez köthető. A cégek gyakran:

  • elmulasztják a NAV-bejelentéseket (például a KIVA-ra vagy a TAO-ra való visszatérésre vonatkozó döntést),
  • rosszul időzítik a beruházásokat és költségeket,
  • nem készítenek részletes év végi cash-flow és adótervet.

„Előfordul, hogy egyetlen elmaradt bejelentés vagy rossz időzítés miatt milliós nagyságrendű kedvezmény vész el” – mondja a Niveus szakértője.

December 1–20.: kritikus időszak a cégeknek

Ebben a három hétben még több adózási döntés módosítható. Ide tartozik a KIVA-ból TAO-ra való visszatérés lehetősége. Aki 2026-tól már a KIVA-ra készül, december végére már nem halogathatja a döntést.

2026: új adókedvezmények és magasabb KIVA-küszöbök

A következő évtől a kormány több környezetvédelmi és tiszta technológiát támogató adókedvezményt vezet be, amelyekhez érdemes már az idei beruházásokat is igazítani.

kkv, vállalkozás
A KIVA-ra év közben is át lehet térni 
Fotó: Science Photo Library

Egyúttal a KIVA-választás határai jelentősen bővülnek:

  • belépésnél az árbevételi plafon 6 milliárd forintra, az alkalmazotti létszámhatár 100 főre módosul
  • a kiléptetési érték az árbevétel esetén 12 milliárd forintra, míg az alkalmazotti létszám esetén 200 főre emelkedik.

Fontos, hogy a feltételeket cégcsoportszinten kell vizsgálni.

Nem minden cégnek éri meg a KIVA 

A kedvezményes adózás nem univerzális megoldás. A KIVA nem ajánlott alacsony bérköltségű, magas osztalékot fizető cégeknek, olyan vállalkozásoknak, amelyek jelentős tevékenységi társasági adókedvezményekben részesülhetnek, vagy amelyek a kiléptetési határértékek közelében működnek, mert ez adminisztrációs többletterhet jelenthet.

Mit kell még elvégezni 2025-ben, ha egy cég KIVA-ra váltana?

A vállalkozásoknak érdemes még év vége előtt előre hozni az osztalékfizetést, lezárni beruházásokat vagy elszámolni költségeket, hogy még kihasználják a 2025-re járó társasági adókedvezményeket.

A KIVA választása a NAV felé 2025. december 31-ig jelenthető be, ha a vállalkozás 2026. január 1-től szeretne áttérni az új adózási formára, de a KIVA-ra áttérés évközben is lehetséges.

 

