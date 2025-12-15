Bombaüzletre készülhet a MOL, ez mindent felforgatna

Az elmúlt hetekben több alkalommal foglalkoztunk az Origón azzal, hogy milyen következményei vannak és lehetnek az orosz energetikai vállalatok elleni amerikai szankcióknak. Az időtényező miatti legfontosabb, ellátásbiztonsággal összefüggő kérdés talán a szerbiai NIS helyzete, de a Lukoil ügye is megoldást sürget. A MOL neve már felmerült a NIS-ben való lehetséges tulajdonosként a korábbi orosz érdekeltségek átvételével, noha a vállalat ezeket az értesüléseket piaci találgatásoknak tekinti (a MOL most egyékbént is segítséget nyújt Szerbiának). Nemrég megírtuk azt is, hogy a MOL egyes amerikai kormányzati források szerint akár a Lukoil eszközeiből is bevásárolhat, bár hivatalos megerősítés egyelőre ebben a kérdésben sincs. Ebben az összeállításban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzését használva azt mutatjuk be, miért jelenthet nagy lehetőséget a MOL-nak a szerb energetikai piacon való nagyobb arányú részvétel, majd a második részben azt, milyen orosz energetikai érdekeltségekkel kell még számolni néhány közeli országban, melyeket szintén érintenek az amerikai szankciók.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az elemzés szerint előnyös lehet a MOL-nak a jelenleginél jóval nagyobb szerepvállalalás a szerb energetikában (illusztráció)

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Előnyös lehet a MOL-nak a nagyobb szerbiai szerepvállalás

Szerbiában a NIS üzemelteti az egyetlen kőolaj-finomítót, Pancsován. A finomító napi kapacitása 96 ezer hordót ér el, így a szerb üzemanyagellátás 80 százalékát képes fedezni. 2025-ben a legfrissebb nyilvános, részvényesi struktúráról szóló adatok szerint a tulajdonosi arányok megváltoztak:

a Gazprom Nyefty a részvények 42,73 százalékát,

a Gazprom 17,37 százalékát birtokolja,

a szerb állam mintegy 28,87 százalék felett tulajdonos.

Így a tényleges joggyakorlás és ellenőrzés az orosz eredetű tulajdonosoknál van.

Az amerikai szankciók következtében október óta a finomító sorsa kétséges: a szerb kormány 50 napos határidőt szabott meg a vállalatnak, hogy eladják a többségi részesedésüket, ellentétes esetben a társaság államosításra kerül (ennek ellentmondásairól írtunk az Origón az elmúlt hetekben). A kiszabott határidő letelt, azonban előrelépés az ügyben nem történt azóta sem, ezért a vállalat felfüggesztette a működését.

Alekszandar Vucsics szerb elnök állásfoglalása szerint elegendő üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország ahhoz, hogy a lakossági ellátás megoldott legyen, mindössze azt nem a Lukoil és NIS kúthálózatában szerzik majd be.

Jelentős az orosz részesedés mértéke még a gázszállítás területén is Szerbiában: a Yugorosgaz társaság esetében, amely gázszállítással és kereskedelemmel foglalkozik, a Gazprom 75 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.