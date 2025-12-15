Bombaüzletre készülhet a MOL, ez mindent felforgatna

Hírlevél
Óriási változásokat hoztak a régióban és a tőlünk keletre fekvő országokban az orosz energetikai vállalakatokat célzó amerikai szankciók. Kétségtelen, hogy a jelenlegi helyzetben az ellátásbiztonság veszélybe kerülhet, ahogyan az is, hogy az olyan nagyvállalatok, mint a MOL, potenciális vevőként az orosz részesedésekre nagyszerű regionális lehetőség előtt állnak. A MOL számára komoly előnyökkel járhat a szerb piacra lépés, ennek kapcsán pedig érdemes azt is megnézni, más közeli országokban hogyan áll az orosz energetikai részesedés.
MOLkőolajNISLukoil

Az elmúlt hetekben több alkalommal foglalkoztunk az Origón azzal, hogy milyen következményei vannak és lehetnek az orosz energetikai vállalatok elleni amerikai szankcióknak. Az időtényező miatti legfontosabb, ellátásbiztonsággal összefüggő kérdés talán a szerbiai NIS helyzete, de a Lukoil ügye is megoldást sürget. A MOL neve már felmerült a NIS-ben való lehetséges tulajdonosként a korábbi orosz érdekeltségek átvételével, noha a vállalat ezeket az értesüléseket piaci találgatásoknak tekinti (a MOL most egyékbént is segítséget nyújt Szerbiának). Nemrég megírtuk azt is, hogy a MOL egyes amerikai kormányzati források szerint akár a Lukoil eszközeiből is bevásárolhat, bár hivatalos megerősítés egyelőre ebben a kérdésben sincs. Ebben az összeállításban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzését használva azt mutatjuk be, miért jelenthet nagy lehetőséget a MOL-nak a szerb energetikai piacon való nagyobb arányú részvétel, majd a második részben azt, milyen orosz energetikai érdekeltségekkel kell még számolni néhány közeli országban, melyeket szintén érintenek az amerikai szankciók.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az orosz fél hajlandó eladni tulajdonrészét, MOL
A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az elemzés szerint előnyös lehet a MOL-nak a jelenleginél jóval nagyobb szerepvállalalás a szerb energetikában (illusztráció)
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Előnyös lehet a MOL-nak a nagyobb szerbiai szerepvállalás

Szerbiában a NIS üzemelteti az egyetlen kőolaj-finomítót, Pancsován. A finomító napi kapacitása 96 ezer hordót ér el, így a szerb üzemanyagellátás 80 százalékát képes fedezni. 2025-ben a legfrissebb nyilvános, részvényesi struktúráról szóló adatok szerint a tulajdonosi arányok megváltoztak: 

  • a Gazprom Nyefty a részvények 42,73 százalékát, 
  • a Gazprom 17,37 százalékát birtokolja, 
  • a szerb állam mintegy 28,87 százalék felett tulajdonos. 

Így a tényleges joggyakorlás és ellenőrzés az orosz eredetű tulajdonosoknál van. 

Az amerikai szankciók következtében október óta a finomító sorsa kétséges: a szerb kormány 50 napos határidőt szabott meg a vállalatnak, hogy eladják a többségi részesedésüket, ellentétes esetben a társaság államosításra kerül (ennek ellentmondásairól írtunk az Origón az elmúlt hetekben). A kiszabott határidő letelt, azonban előrelépés az ügyben nem történt azóta sem, ezért a vállalat felfüggesztette a működését. 

Alekszandar Vucsics szerb elnök állásfoglalása szerint elegendő üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország ahhoz, hogy a lakossági ellátás megoldott legyen, mindössze azt nem a Lukoil és NIS kúthálózatában szerzik majd be.

Jelentős az orosz részesedés mértéke még a gázszállítás területén is Szerbiában: a Yugorosgaz társaság esetében, amely gázszállítással és kereskedelemmel foglalkozik, a Gazprom 75 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Mivel az amerikai szankciók által előállt helyzet Szerbiában nincs megnyugtatóan kezelve, ezért nem véletlen, hogy a MOL neve felmerült annak kapcsán, hogy a szerbiai olajvállalat orosz részesedését megvásárolja. A tranzakció az Oeconomus elemzése szerint számos előnnyel járhat a magyar nagyvállalat számára:

  • A MOL nyugat-balkáni pozíciójának erősítése: a MOL már az elmúlt években is szélesítette regionális lehetőségeit, ennek részeként pedig megjelent a horvát, szlovén, bosnyák és montenegrói piacokon is leányvállalataival. A regionális pozíciója így egy lehetséges szerb terjeszkedéssel tovább erősödhet. A NIS széles körű kutatás-kitermelési, finomítói és kiskereskedelmi erőforrásokkal is rendelkezik, valamint a szerb üzemanyagpiac stabil, növekvő keresletű és stratégiai jelentőségű lehet a magyar társaság számára. A MOL kontrolláló szerepet kaphat a felvásárlással az egész dél-kelet-európai üzemanyagláncon belül, így a kitermelésnél, finomításnál, nagy- és kiskereskedelemnél is.
  • A pancsovai finomító kapacitásának jelentősége mellett, annak korszerűsége is előnyös helyzetbe tudja hozni a MOL-t a tranzakció létrejötte után. A részesedés megszerzésével a MOL diverzifikált, rugalmas finomítói portfóliót tud létrehozni, amely csökkenti a régió ellátási kockázatait.
  • A részvények felvásárlásával a MOL hozzáférést kaphat a NIS termelői mezőihez és kisebb kutatási projektjeihez is. Horvátországban, Magyarországon és Azerbajdzsánban a MOL már része hasonló projekteknek, így a szerbiai lehetőség szintén előnyös lehet, a földrajzi közelség, olcsóbb logisztika miatt is.
  • A logisztikai előnyöket is érdemes megemlíteni, mert bár Szerbia jelenleg még nem tagja az Európai Uniónak, de regionálisan jelentős tranzitország. A NIS már kiépített, fejlett infrastruktúrája (terminálok, raktárak, finomítók) javíthatja a MOL ellátási biztonságát, így kevésbé lenne kiszolgáltatott egyes energiafolyosóknak.

Összességében a jelenlegi helyzet az amerikai szankciók miatt bizonytalanságot teremtett a régióban, a szerbiai NIS vállalatnál pedig ennek hatására le is állt a termelés.

Annak lehetősége, hogy a MOL felvásárolja a szerbiai leányvállalat orosz érdekeltségének egy részét, számos előnnyel járhat a magyar vállalat számára, amelyek egy része regionális pozícióját, más része pedig gazdasági céljait erősítheti. 

A lehetséges veszélyek között a tranzakció megvalósulása kapcsán érdemes megemlíteni a nagyfokú politikai érzékenységet (EU-Szerbia-Oroszország háromszög), az esetleges orosz jogvitákat vagy vétójogokat, valamint a jelentős tőkeigényt is.

Az elemzés cikkünk második oldalán folytatódik két érintett ország helyzetének áttekintésével. Lapozzon!

