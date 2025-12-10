Minden adott a kőolajár zuhanásához 2026-ban, már nincs szó méregdrága naftáról

A kőolaj ára csökkent kedd reggel, az elmúlt három hét legnagyobb esése volt tapasztalható. A piacon ismét eluralkodott a túlkínálat miatti félelem – írta kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a héten teszi közzé szokásos havi jelentését, ami azért is érdekes, mert mint az Origo megírta, korábban jelentős túlkínálatról adtak prognózist, ami novemberben már napi 2 millió hordót jelentett. A héten az amerikai Energiahivatal (EIA) és az OPEC is ismerteti jelentését, a piac alapvetően a korábbi trendek megerősítését várja ezektől az elemzésektől. S mint az Oilprice összeállításából kiderül, az energiapiaci elemzők egyértelműen a túlkínálati előrejelzések megerősítésére számítanak, ami bizonyos kockázatok mellett a kőolaj árának csökkenését vetíti előre – immár 2026-ra tekintve.

Az elemzők 60 dollár alatti kőolajárat várnak 2026-ra (illusztráció)

Fotó: Pixabay

A készletek bővülnek, a kőolajárak esnek

Cikkünk készítésekor a Brent hordónként 63, a WTI olaj 60 dollár körül mozog, ám a legtöbb prognózis szerint ezek az árak a következő évben fokozatosan csökkennek, és tartósan 60 dollár alatt maradhatnak, messze a 90-100 dolláros árszinttől. A geopolitikai bizonytalanságok – köztük a venezuelai, orosz és iráni helyzet – átmeneti felhajtóerőt jelenthetnek az áraknál, ám önmagukban nem képesek ellensúlyozni a túlkínálatból és a termelési felfutásból eredő nyomást az árcsökkenésre.

Az amerikai EIA legújabb rövid távú energia-előrejelzése szerint a globális olajkészletek 2026 során tovább emelkednek, ami lefelé tereli az árakat.

A hivatal a Brent átlagárát 55 dollárra várja jövőre, az első negyedévben akár 54 dolláros átlag is elképzelhető.

Az EIA ugyanakkor némileg feljebb módosította korábbi várakozásait. Ennek oka egyrészt Kína folytatódó stratégiai készletfeltöltése, másrészt az orosz olajszektort érintő újabb szankciók, amelyek 2026-ban a vártnál alacsonyabb orosz kitermelést eredményezhetnek.

Venezuela, Oroszország és a tél még beleszólhat

A Macquarie ausztrál befektetési bank elemzői ugyancsak áresést várnak, de hangsúlyozzák: a venezuelai politikai bizonytalanság, az orosz szankciók és az amerikai téli időjárás lassíthatják az árcsökkenést. A bank szerint az OPEC+ tömörülésnek 2026 második felében ismét termeléscsökkentésekhez kell nyúlnia, ha stabilizálni szeretné a piacot.