Minden adott a kőolajár zuhanásához 2026-ban, már nincs szó méregdrága naftáról

A kőolaj ára csökkent kedd reggel, az elmúlt három hét legnagyobb esése volt tapasztalható. A piacon ismét eluralkodott a túlkínálat miatti félelem – írta kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a héten teszi közzé szokásos havi jelentését, ami azért is érdekes, mert mint az Origo megírta, korábban jelentős túlkínálatról adtak prognózist, ami novemberben már napi 2 millió hordót jelentett. A héten az amerikai Energiahivatal (EIA) és az OPEC is ismerteti jelentését, a piac alapvetően a korábbi trendek megerősítését várja ezektől az elemzésektől. S mint az Oilprice összeállításából kiderül, az energiapiaci elemzők egyértelműen a túlkínálati előrejelzések megerősítésére számítanak, ami bizonyos kockázatok mellett a kőolaj árának csökkenését vetíti előre – immár 2026-ra tekintve.
A készletek bővülnek, a kőolajárak esnek
Cikkünk készítésekor a Brent hordónként 63, a WTI olaj 60 dollár körül mozog, ám a legtöbb prognózis szerint ezek az árak a következő évben fokozatosan csökkennek, és tartósan 60 dollár alatt maradhatnak, messze a 90-100 dolláros árszinttől. A geopolitikai bizonytalanságok – köztük a venezuelai, orosz és iráni helyzet – átmeneti felhajtóerőt jelenthetnek az áraknál, ám önmagukban nem képesek ellensúlyozni a túlkínálatból és a termelési felfutásból eredő nyomást az árcsökkenésre.
Az amerikai EIA legújabb rövid távú energia-előrejelzése szerint a globális olajkészletek 2026 során tovább emelkednek, ami lefelé tereli az árakat.
A hivatal a Brent átlagárát 55 dollárra várja jövőre, az első negyedévben akár 54 dolláros átlag is elképzelhető.
Az EIA ugyanakkor némileg feljebb módosította korábbi várakozásait. Ennek oka egyrészt Kína folytatódó stratégiai készletfeltöltése, másrészt az orosz olajszektort érintő újabb szankciók, amelyek 2026-ban a vártnál alacsonyabb orosz kitermelést eredményezhetnek.
Venezuela, Oroszország és a tél még beleszólhat
A Macquarie ausztrál befektetési bank elemzői ugyancsak áresést várnak, de hangsúlyozzák: a venezuelai politikai bizonytalanság, az orosz szankciók és az amerikai téli időjárás lassíthatják az árcsökkenést. A bank szerint az OPEC+ tömörülésnek 2026 második felében ismét termeléscsökkentésekhez kell nyúlnia, ha stabilizálni szeretné a piacot.
A holland ABN AMRO Bank „hosszan fennmaradó túlkínálatra” számít. Előrejelzésük szerint
- a Brent ára az év elején még 58 dollár lehet, de
- 2026 végére akár 50 dollárra is mérséklődhet.
Az éves átlagárat 55 dollárra teszik.
A skandináv SEB Bank szerint a piac egyre mélyebbre csúszik a többletben, és az árak „lefelé lejtő pályán” mozognak. Bár a Washington és Caracas közötti feszültség némi geopolitikai felhajtóerőt okoz, ez nem elegendő az általános, csökkenést váró hangulat felülírására.
Egyre több bank lát 50 dollár körüli árakat is
A Reuters november végi elemzői felmérése alapján a WTI jövőre átlagosan 59 dollárra eshet, míg a Brent 62 dollár körül alakulhat, alacsonyabban, mint az előző havi prognózis.
A Goldman Sachs azonban ennél is nagyobb esést lát: a WTI átlagát 53 dollárra várja.
A bank szerint 2026 lesz „az utolsó nagy kínálati hullám” éve, amelyet a piacnak le kell dolgoznia. A globális olajpiac a Goldman előrejelzése szerint 2027-ben kezd ismét egyensúlyba kerülni.
Az alábbi grafikonon látható, hogy a Brent olaj ára 2026-ban 60 dollár alatti szintjével a 2020-ban látott szinte esne vissza:
Vannak kockázati körülmények, de a konszenzus az árcsökkenés
Bár az elemzők túlnyomó többsége csökkenő árakra számít, arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy több geopolitikai kockázat is felboríthatja az egyensúlyt. Különösen érzékeny pont Venezuela: a Rystad Energy szerint egy esetleges amerikai katonai beavatkozás jelentős mennyiségű venezuelai nehézolaj eltűnését okozná a piacról – a témához kapcsolódó Origo-összeállítást ide kattintva nyithatja meg. Ez az esetleges venezuelai fejlemény a globális nehézolaj-szegmenst szűkítené, és a dubaji benchmark árát tolná felfelé – elsősorban azért, mert Kína a venezuelai kőolaj kiesését kénytelen lenne gyorsan pótolni máshonnan, amire az arab térségben való vásárlás lehet kézenfekvő megoldás.
A jelenlegi előrejelzések alapján 2026 a túlkínálat éve lehet, a Brent és a WTI pedig visszatérhet az 50-60 dolláros tartományba. Az év során a geopolitikai fordulatok adhatnak átmeneti áremelkedést, de a piac fundamentális állapota egyértelműen lefelé mutat az elemzők konszenzusa szerint. Ennek pedig akár egészen a fogyasztók oldaláig nyúló kedvező hatásai lehetnek.