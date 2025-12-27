Radikális lépés Európában: újabb ország kötné korhatárhoz a közösségi médiát

Norvégia kormánya új törvényjavaslatot dolgoz ki, amely megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alatti gyerekek számára. A tervezet szerint a platformhasználathoz olyan digitális azonosításra lenne szükség, amely biztosítja, hogy csak a megengedett korosztály férjen hozzá — szülői engedély sem adna kivételt. A kormány a közösségi média használatát korlátozó döntését azzal indokolja, hogy védeni szeretné a gyermekek mentális egészségét, valamint védené őket az online bűnözéstől és az agresszív marketingtől.

Norvégia is szigorítja a közösségi média használatát a fiatalok körében Fotó: De Visu / Shutterstock

A javaslatot jelenleg nyilvános véleményezésre tették közzé, a parlamenti elfogadás még előtt áll. A nemzetközi párhuzamok sem ismeretlenek: Ausztrália már életbe léptetett egy hasonló tilalmat 16 év alatti fiatalokra, míg Dánia és más európai országok is különböző, ezzel kapcsolatos korlátozásokat terveznek. Az Európai Parlament pedig nem kötelező érvényű határozatban azt javasolta, hogy a közösségi média használatának korhatárát 16 évben határozzák meg.

Mit mondanak az európai kutatások a közösségi média hatásáról?

A kérdés nem csupán politikai vita, hanem aggodalom tárgya a tudományos és uniós szintű kutatásokban is. Számos EU-hoz kötődő tanulmány vizsgálta, hogyan hat a közösségi média a fiatalok mentális egészségére és jólétére: 2022-es adatok alapján az EU-ban a 15 évesek 96 százaléka használt közösségi médiát naponta, és 37 százalékuk töltött több mint három órát ezekben az alkalmazásokban.

A túlzott médiahasználat összefüggést mutat depresszióval és szorongással – különösen akkor, ha a napi idő túllépi a három órát.

A kutatások szerint a fiatalok közül a lányok nagyobb arányban érnek el három óránál több közösségimédia-használatot, és ez erősebben kapcsolódik negatív mentális tünetekhez, mint a fiúknál.

Egy WHO jelentés és más európai adatok szerint a „problémás” közösségimédia-használat – amely függőséghez hasonló viselkedést, visszavonulást és rosszabb társadalmi–lélektani jóllétet jelent – növekvő tendenciát mutat a serdülők körében.

Uniós stratégiai irányok és politika

Az Európai Unió vezetői komolyan foglalkoznak a digitális környezettel összefüggő fiatalok mentális egészségével: az EU Tanács 2025-ben kiadott következtetései a „digitális korszakban a fiatalok mentális egészségének előmozdítása és védelme” megfogalmazást hangsúlyozzák, elismerve a digitális technológiák kettős hatását a gyerekekre és serdülőkre.