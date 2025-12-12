Ausztráliát figyeli az egész világ: ha igazuk van, akkor az összes tini búcsút inthet a közösségi médiának

A közösségi média immár kétségbevonhatatlanul az életünk részét képezi és manapság már minden generáció képviselteti magát rajta. Térhódításának egyik következményeként azonban egyre nő az aggodalom, hogy a használata káros hatással lehet a gyermekekre és kamaszokra. A probléma megoldására még nem született egyértelműen hatékony megoldás, ám Ausztrália most kísérletet tesz az orvoslására. Az országban december 10-én életbe lépett egy olyan törvény, amely a világon elsőként országos szinten korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát.

Ausztráliában 2025. december 10-én életbe lépett egy törvény, amely a 16 év alattiak számára megtiltja egyes közösségimédia-platformok saját fiókkal történő használatát. (illusztráció)

A Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick és Reddit közösségimédia-platformok a tiltólistásak

Ugyanakkor a törvény végrehajtásával megbízott eSafety Commissioner (az ausztrál kormány az online biztonságért felelős szabályozó szerve) hangsúlyozza, hogy ez a lista a jövőben változhat, azaz a szabályozás új platformokra is kiterjedhet. A törvény nem vonatkozik chatbotokra, online játékoldalakra és önálló üzenetküldő alkalmazásokra (mint például a WhatsApp).

Azok a 16 év alattiak (illetve szüleik vagy gondviselőik), akik a tiltás ellenére korhatáros közösségimédiaplatform-fiókot használnak, nem részesülnek majd büntetésben.

A korhatáros platformok azonban akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságot is kaphatnak (közel 10 milliárd forint), amennyiben nem tesznek lépéseket annak megakadályozására, hogy 16 év alattiak felhasználói fiókkal rendelkezzenek.

A jogszabály kétségkívül nemes célokat szolgál: az elképzelés szerint elősegíti, hogy a gyerekeket a függőséget okozó algoritmusok ne tegyék ki káros tartalmaknak és félrevezető információknak, továbbá csökkenteni fogja az online zaklatást és a gyermekbántalmazást is. Emellett a gyerekeket arra készteti, hogy a szabadban töltsék a szabadidejüket, illetve javítja az alvásuk minőségét, valamint a fizikai és mentális egészségüket is. Mindazonáltal sokan megkérdőjelezik azt, hogy a 16 év alattiak egyes közösségimédia-platformokról történő kitiltása a legjobb módszer e célok eléréséhez.