Ausztráliát figyeli az egész világ: ha igazuk van, akkor az összes tini búcsút inthet a közösségi médiának

A közösségi média immár kétségbevonhatatlanul az életünk részét képezi és manapság már minden generáció képviselteti magát rajta. Térhódításának egyik következményeként azonban egyre nő az aggodalom, hogy a használata káros hatással lehet a gyermekekre és kamaszokra. A probléma megoldására még nem született egyértelműen hatékony megoldás, ám Ausztrália most kísérletet tesz az orvoslására. Az országban december 10-én életbe lépett egy olyan törvény, amely a világon elsőként országos szinten korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát.
A Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick és Reddit közösségimédia-platformok a tiltólistásak
Ugyanakkor a törvény végrehajtásával megbízott eSafety Commissioner (az ausztrál kormány az online biztonságért felelős szabályozó szerve) hangsúlyozza, hogy ez a lista a jövőben változhat, azaz a szabályozás új platformokra is kiterjedhet. A törvény nem vonatkozik chatbotokra, online játékoldalakra és önálló üzenetküldő alkalmazásokra (mint például a WhatsApp).
Azok a 16 év alattiak (illetve szüleik vagy gondviselőik), akik a tiltás ellenére korhatáros közösségimédiaplatform-fiókot használnak, nem részesülnek majd büntetésben.
A korhatáros platformok azonban akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságot is kaphatnak (közel 10 milliárd forint), amennyiben nem tesznek lépéseket annak megakadályozására, hogy 16 év alattiak felhasználói fiókkal rendelkezzenek.
A jogszabály kétségkívül nemes célokat szolgál: az elképzelés szerint elősegíti, hogy a gyerekeket a függőséget okozó algoritmusok ne tegyék ki káros tartalmaknak és félrevezető információknak, továbbá csökkenteni fogja az online zaklatást és a gyermekbántalmazást is. Emellett a gyerekeket arra készteti, hogy a szabadban töltsék a szabadidejüket, illetve javítja az alvásuk minőségét, valamint a fizikai és mentális egészségüket is. Mindazonáltal sokan megkérdőjelezik azt, hogy a 16 év alattiak egyes közösségimédia-platformokról történő kitiltása a legjobb módszer e célok eléréséhez.
A törvény betarthatóságával kapcsolatban sok a kétely
Egyes szakértők úgy vélik, hogy amint az illetékes hatóság beazonosít és becsuk egy kiskaput (például az életkor-ellenőrzés kijátszhatósága kapcsán), máris nyílni fog egy újabb. Ha a tiltólistára tesznek egy közösségimédia-platformot, a fiatalok áttérnek egy másikra, ami nincs listázva. Emellett valószínűleg meg fog nőni a felhasználók tartózkodási helyét elrejtő, és így a törvény kijátszását lehetővé tevő VPN-ek (virtuális magánhálózatok) használata is – számolt be róla elemzésében az Oeconomus.
Az érintett közösségimédia-platformok természetesen ellenzik a törvényt és nem meglepő módon a kamaszok körében sem népszerű a törvény, ugyanakkor világszerte egyre erősödik az a nézet, hogy a közösségi média káros hatással lehet a serdülőkre, így számos ország szabályozza vagy tervezi szabályozni valamilyen módon a fiatalok közösségimédia-használatát.
Az új ausztrál szabályozás minden eddiginél szigorúbb, így nem csoda, hogy a törvény hatékonyságát és betarthatóságát globális figyelem fogja övezni.
A magyarok naponta átlagosan 4,3 órát töltenek a képernyők előtt
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által 2023-ban végzett felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a hazai megkérdezettek közel 100%-a internetezik otthon, átlagosan pedig 4,3 órát töltöttek a képernyők előtt. A közösségi média platformok az utóbbi években a hírfogyasztás, a szórakozás, a kapcsolattartás, és a kapcsolatépítés első számú színterévé váltak.
Hazánkban napi szinten a megkérdezett 13-16 éves korosztály leggyakrabban a Messenger és a TikTok alkalmazásokat használja, ezeket szorosan követi az Instagram és YouTube, majd a Snapchat, míg a Facebook csak a 6. leggyakrabban használt app, ami egybevág azokkal a korábbi eredményekkel, amelyek a Facebook háttérbe szorulását emelték ki a késői Z, és Alfa generációhoz tartozók körében.
A friss hazai kutatások szerint a 13-16 év közötti gyerekek között nagyszámban vannak, akik semmilyen óvintézkedést nem tesznek a személyes adataik megvédése érdekében, és kevésbé látják át hogy működnek az online platformok, reklámok és hirdetések, ezáltal pedig jelentős az online veszélyeknek való kitettségük. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bár a gyerekek többsége tisztában van a veszélyekkel, a megelőző intézkedésekre, mint például a személyes adatok nagyobb fokú védelmére, vagy a nyilvánosan elérhető információk korlátozására már sok esetben nem kerül sor.