35 ezres kvóta 2026-ra: mutatjuk, mely országokból várható a legtöbb dolgozó

Kvótát hirdetett a kormány a vendégmunkásokra. „Magyarország a magyaroké, hazánk sem vendégmunkásország, sem pedig migránsország nem lesz! A Kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást” – tette közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a korábbi közlésnek megfelelően, 35 000 főben maximalizálja a vendégmunkások számát 2026-ban.

Megjelent a rendelet a 2026-ra érvényes magyarországi vendégmunkáskvótáról (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A tavalyival egyező mértékben határozták meg a 2026-os kvótát

Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni – emlékeztet az NGM. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól.

Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.

Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkáskvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.

A miniszteri rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2026-os évre vonatkozóan is szigorúan szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását.

Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben

célhoz kötött,

engedélyköteles, és

korlátozott időre szól.

A Kormány célja a magyar munkavállalók és munkahelyek védelme, ezzel összhangban külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elértük, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a visegrádi országok körében – összegzi a minisztérium.