35 ezres kvóta 2026-ra: mutatjuk, mely országokból várható a legtöbb dolgozó

Kvótát hirdetett a kormány a vendégmunkásokra. „Magyarország a magyaroké, hazánk sem vendégmunkásország, sem pedig migránsország nem lesz! A Kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást” – tette közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a korábbi közlésnek megfelelően, 35 000 főben maximalizálja a vendégmunkások számát 2026-ban.
A tavalyival egyező mértékben határozták meg a 2026-os kvótát
Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni – emlékeztet az NGM. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól.
Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.
Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkáskvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.
A miniszteri rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2026-os évre vonatkozóan is szigorúan szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását.
Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben
- célhoz kötött,
- engedélyköteles, és
- korlátozott időre szól.
A Kormány célja a magyar munkavállalók és munkahelyek védelme, ezzel összhangban külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elértük, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a visegrádi országok körében – összegzi a minisztérium.
Szigorú a magyar rendszer, figyelik az üres álláshelyek számát is
Ezzel összhangban, a Magyar Közlönyben megjelent, 2026. január 1-jén hatályba lépő NGM-rendelet szerint
2026-ban munkavégzési célból – összevont kérelmezési eljárás keretében – kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedélyek legmagasabb száma 35 000.
A rendelet kitér arra, hogy a beruházás beüzemelési szakaszára vonatkozó előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyáson alapuló beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyek – figyelemmel a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokra – ebbe az engedélyszámba beleszámítanak.
A rendelet rögzíti azt is, hogy a tárgyévben kiadható, a rendeletben rögzített engedélyek száma nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által mért, az e rendelet kihirdetését megelőző négy negyedévre vonatkozó üres álláshelyek átlagos számát.
A KSH 2024-es adatai alapján a tavalyi év négy negyedévének üres álláshelyeinek átlaga 69 284 fő volt.
Magyarországon a nyári adatok szerint kb. 120 000 külföldi dolgozott vendégmunkásként.