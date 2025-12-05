Lerántották a leplet: ezeken a helyeken pörgött leginkább a lakáspiac Magyarországon

A Duna House friss összesítése szerint a fővárosban a nagy tranzakciószámú kerületek közül két terület mutatott kiemelkedően gyors értékesítési időt: a IX. kerület, ahol 55 napos volt az átlagos értékesítési idő, ez egyben a teljes budapesti mezőny legjobb eredményét jelenti; valamint a X. kerület 63 napos átlagos idővel, amely szintén jóval a városi átlag alatt van. Mindkét kerületben döntően 30-60 m2-es, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások forogtak gyorsan, 35-70 millió forintos ársávban. Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez – derül ki az összesítésből, mely főként a használt lakások forgási sebességét értékeli.

Eladásra kínált lakást hirdető molino egy debreceni társasházban idén december elején; a városban 118 nap egy lakás átlagos értékesítési ideje

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lakások a lassabb kerületekben: így alakultak a tipikus eladási idők

A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96–97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114–125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt.

Kiderült az is, hogy a lakáspiac szerkezetében milyen típusú lakások felelnek a „sebességért”, azaz melyek azok, amiknek adásvétele a piaci mozgások fő okozója.

A budapesti mintában továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A vidéki nagyvárosok között vezet Miskolc

Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel.

A városban főként 40-70 m2-es, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan.

A további nagyvárosok sorrendje az átlagos értékesítési idővel:

Kecskemét – 104 nap

Székesfehérvár – 110 nap

Pécs – 113 nap

Nyíregyháza – 118 nap

Debrecen – 118 nap

Tatabánya – 126 nap

Veszprém – 139 nap

Szombathely – 149 nap

Zalaegerszeg – 174 nap

Ezektől függ egy lakás értékesítési ideje

A Duna House értékelése szerint az értékesítési időtartamban a különbségeket több tényező okozza.

A leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók.

Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt.

„A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt” – tette hozzá Szegő Péter.