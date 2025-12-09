Meglepő fordulat a lakáspiacon: erre nem sokan számítottak

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.

Novemberben országos szinten lassult a lakásárak emelkedése/(képünk illusztráció) Fotó: MTI/Honéczy Barnabás

A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használt lakáspiacán is – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja, „Ha a budapesti vevők - különösen az első lakásvásárlók - nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start Program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.” - mondta a szakértő.

A fővárosi fordulattal párhuzamosan Pest vármegyében továbbra is dinamikus áremelkedés figyelhető meg: novemberben 1,7 százalékos havi drágulás történt, éves összevetésben pedig 18,8 százalékos növekedés látható. „Ez megerősíti azt a korábbi várakozásunkat, amely szerint sok budapesti eladó az értékesítésből származó összegből keres nagyobb, esetleg jobb állapotú lakást vagy családi házat az agglomerációban. Erre azoknak a házaspároknak is lehetősége nyílik, akik 50-50 százalékban voltak tulajdonosai annak az ingatlannak, aminek az eladásából finanszíroznák a következő otthonuk megvásárlását akár 3 százalékos hitellel.” – fogalmazott Balogh László.

Kelet felzárkózik Nyugathoz a lakásárakban

Az ingatlan.com lakásárindexének régiós adataiból az is látszik, hogy Nyugat-Magyarországon lassabb a drágulás, Kelet-Magyarországon viszont gyorsabb ütemű áremelkedéssel megkezdte a felzárkózást. A Nyugat-Dunántúlon novemberben 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves drágulás következett be novemberben, ezzel szemben a Dél-Alföld októberhez képest 2,1, a múlt év novemberéhez viszonyítva pedig 19,4 százalékos éves növekedést produkált.