A NAV idei első háromnegyedéves adatait feldolgozó elemzés az előző év hasonló időszakához viszonyítva országosan 19,2 százalékos drágulást mutat nominálisan, ami közel 15 százalékos reálárnövekedést jelent. Ezen belül jogállásonként a két véglet Budapest 21,8 százalékos, illetve a kisebb városok 6,4 százalékos éves árindexe, míg a megyei jogú városok és a községek mutatója 17-19 százalék közötti – állapítja meg egyebek között az OTP Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép elemzése.

Országosan 19,2 százalékos drágulást mutat a friss Lakóingatlan Értéktérkép elemzés

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

„A lakótelepi lakások áremelkedése idén is valamelyest meghaladta az egyéb társasházi lakásokét. 2014-hez viszonyítva ez a részpiac eddig átlagosan 368 százalékos értéknövekedésen ment keresztül, míg az egyéb társasházi lakások drágulási üteme 356 százalékos. Az idén eladott lakótelepi lakások országos átlagára így már meghaladja a 670 ezer, míg Budapesten az egymillió forint/négyzetmétert” – mondta Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

Lakóingatlan Értéktérkép: Baranyában drágultak a legjobban a lakóingatlanok

A 19 vármegye közül idén sem csökkent sehol az eladott lakóingatlanok átlagára. Az áremelkedési rangsor élén, 26 százalékos növekedéssel Baranya vármegye áll, és a fővároson kívül 20 százalék feletti még Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom mutatója. A legkevésbé dráguló Somogyban átlagosan alig 5 százalékkal magasabb áron keltek el a lakóingatlanok idén eddig, mint egy éve. Ennek alapja a tóparti települések eladásokon belüli arányának csökkenése.

Budapesttel (1,208 millió Ft/m2) természetesen nem számolva, öt év után Somogyot a trónról letaszítva immár Hajdú-Bihar a legdrágább vármegyénk (839 ezer Ft/m2), majd 4-8 százalékkal lemaradva Somogy, Győr-Moson-Sopron és Pest következnek.

A legolcsóbb hagyományosan Nógrád vármegye, amely csak tavaly lépte át a 200 ezer Ft/m2-es szintet (jelenleg 231 ezer az átlagérték). Az eladott ingatlanok országos átlagára az év első három negyedévében 849 ezer – Budapestet nem beleszámítva 587 ezer – forint volt négyzetméterenként.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Az idei első három negyedévben, nagyvárosaink közül Pécs drágult legnagyobb ütemben, közel 30%-kal. Ezt Salgótarján, Debrecen és Tatabánya követi 25-25 százalékkal. Salgótarján és Debrecen a 2024-es teljes éves adatok alapján is az élbolyban voltak. A többi nagyvárosnál továbbra is kimagaslóan drágább Debrecen (940 ezer Ft/m2) és Győr (837 ezer Ft/m2) mögött, kettőt előre lépve, a harmadik helyen jelenleg Székesfehérvár áll (812 ezer Ft/m2) az ársorrendben. Emellett még Szeged lépi át hajszállal a nyolcszázezres limitet.

A fővárosi kerületek árváltozás rangsorában a XV. kerület áll az élen 31 százalékkal, melyet csak hajszállal lemaradva a III. és a IX. kerületek követnek.

Az átlagérték mögé nézve, az egyedi tranzakciós adatokon egyértelműen látszik, hogy a XV. kerületben a drágulás hátterében a városrész ingatlanforgalmának országosan rekord magas arányát, közel kétharmadát adó lakótelepi lakások meredek áremelkedése áll. Míg négy éve még csak az V. kerület lépte át az egymillió forintos átlagárat, az idei év első kilenc hónapjának statisztikája alapján immár összesen 15 kerület jutott e limit fölé. Ugyanakkor továbbra is a főváros V. kerülete vezeti a budapesti árrangsort 1,62 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A lista végén immár hagyományosan Pest peremi városrészek találhatók. Ismét a XXIII. kerület a legolcsóbb, csak itt marad 800 ezer Ft/m2 alatt az átlagár.