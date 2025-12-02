Bővülő lakóingatlan-kínálat, mérséklődő áremelkedés, piacmozgató Otthon Start Program – így látják a szakemberek a piacot

A szakmai kerekasztal-beszélgetések egy részre azért is érdekes, mert az adott szakterületen vagy iparágban szakmai döntéshozói szerepkörben lévők megfontolásaiba, döntéseiket hozó mechanizmusokba, a szabályozói környezetnek való megfelelésbe – „műhelytitkokba” – enged bepillantást. Az MFB lakóingatlan piaccal foglalkozó kerekasztal-beszélgetése ennek megfelelt; s bár egy lakásvásárlás előtt állót a keresgélés izgalmában, a hiteligénylési „drukkban” vélhetően kevésbé érdekli, honnan lesz pénz arra, hogy a beruházók számára is elérhető áru lakásokat építsenek, s hogyan kell tőkefinanszírozóknak, ingatlanalapoknak, építtetőknek együttműködni abban, hogy a lakáspiaci egyensúlyra törekedve teljesítsék szerepükhöz kapcsolódó feladataikat, ebbe betekintést kapni igen tanulságos lehet.

A lakóingatlan-fejlesztés finanszírozói oldalán állók értékelték az ingatlanpiaci helyzetet (képünk illusztráció!)

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A tanulságok pedig segíthetik a hosszabb távra szóló lakhatási döntések meghozatalát is, ha picit közelebbről látjuk, hogyan lesz hiteltermékből a rendszerszintű folyamatok végén ingatlanpiaci termék (azaz lakás), s miként gondolkodnak a lakóingatlan-piac szereplői a piac keresleti oldalának igényeiről, a lakásárak alakulásáról – s persze az utóbbi évek legnagyobb ingatlanpiaci támogatási programjáról, az új lakások piacára is jelentős hatással bíró Otthon Start Programról.

Lakóingatlanok finanszírozástól az új otthon öröméig: ez zajlik a kulisszák mögött

Az iménti felvetésekről Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese, Dénes Gábor, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ezer Rezső, a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó igazgatója (a vállalatcsoporton belül a Cordia foglalkozik lakóingatlanok fejlesztésével), valamint Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezés területének ügyvezetője folytatott szakmai beszélgetést Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatójának moderálása mellett.

Abban nem volt nézetkülönbség a szakemberek között, hogy az ingatlanpiacon az egyensúlyi helyzet elérése, de legalábbis abba az irányba haladás a kívánatos.

Ezzel összefüggésben vezette fel a beszélgetést köszöntőjében Kovács Zsolt, az MFB elnök-vezérigazgatója, hogy a fejlesztési pénzintézet új termékével a lakásépítési oldal finanszírozási igényére, stratégiai céljának megfelelve kíván válaszolni. Ha a hiteltermék a piaci szereplők elvárásai alapján megfelelő, az szintén hozzájárulás a piaci egyensúly eléréséhez. Elég pusztán az elmúlt néhány évre visszapillantunk, s látni: a magyar lakóingatlan-piacon az általános árdinamikát meghaladó áremelkedések, a piaci igényekhez képest alacsonyabb számú új lakás építése (az idei év első felében 5000-nél valamennyivel több új lakás), a bérleti díjak emelkedése majd idén tapasztalható hullámzása, vagyis a lakhatás elérhetőségének megnehezülése mind a kínálati, mind a keresleti oldalt kihívás elő állította.