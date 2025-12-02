Hírlevél

Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

lakóingatlan

Bővülő lakóingatlan-kínálat, mérséklődő áremelkedés, piacmozgató Otthon Start Program – így látják a szakemberek a piacot

Ha ezekben a hetekben azt a kifejezést halljuk, hogy lakóingatlan-piac, alighanem a szeptemberben indult, nagy érdeklődéssel futó, a társadalom csoportjait széles körben megszólító Otthon Start Program jut eszünkbe. Az Otthon Start Program nem egyszerűen fix 3 százalékos kamatozású otthonszerzési hitel, hanem részben válasz azokra a sajátos mozgásokra, melyek az elmúlt években a magyar lakóingatlan-piacot jellemezték, áremelkedéstől az akut lakáshiányon át az albérleti díjak hullámzásig. Az Origo ott volt a Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.) lakóingatlan-piaci rendezvényén, amelyen a résztvevők átfogó igényű kitekintéssel készültek a hazai lakóingatlan-piaci helyzetről, Otthon Start Programon túl, finanszírozási oldalról innen.
lakóingatlanOtthon Start ProgramMFBértékelés

A szakmai kerekasztal-beszélgetések egy részre azért is érdekes, mert az adott szakterületen vagy iparágban szakmai döntéshozói szerepkörben lévők megfontolásaiba, döntéseiket hozó mechanizmusokba, a szabályozói környezetnek való megfelelésbe – „műhelytitkokba” – enged bepillantást. Az MFB lakóingatlan piaccal foglalkozó kerekasztal-beszélgetése ennek megfelelt; s bár egy lakásvásárlás előtt állót a keresgélés izgalmában, a hiteligénylési „drukkban” vélhetően kevésbé érdekli, honnan lesz pénz arra, hogy a beruházók számára is elérhető áru lakásokat építsenek, s hogyan kell tőkefinanszírozóknak, ingatlanalapoknak, építtetőknek együttműködni abban, hogy a lakáspiaci egyensúlyra törekedve teljesítsék szerepükhöz kapcsolódó feladataikat, ebbe betekintést kapni igen tanulságos lehet.

Ingatlanügynök, ingatlanos, ingatlanvásárlás, lakóingatlan
A lakóingatlan-fejlesztés finanszírozói oldalán állók értékelték az ingatlanpiaci helyzetet (képünk illusztráció!)
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A tanulságok pedig segíthetik a hosszabb távra szóló lakhatási döntések meghozatalát is, ha picit közelebbről látjuk, hogyan lesz hiteltermékből a rendszerszintű folyamatok végén ingatlanpiaci termék (azaz lakás), s miként gondolkodnak a lakóingatlan-piac szereplői a piac keresleti oldalának igényeiről, a lakásárak alakulásáról – s persze az utóbbi évek legnagyobb ingatlanpiaci támogatási programjáról, az új lakások piacára is jelentős hatással bíró Otthon Start Programról.

Lakóingatlanok finanszírozástól az új otthon öröméig: ez zajlik a kulisszák mögött

Az iménti felvetésekről Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese, Dénes Gábor, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ezer Rezső, a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó igazgatója (a vállalatcsoporton belül a Cordia foglalkozik lakóingatlanok fejlesztésével), valamint Balogh Péter, az MBH Bank  Nagyvállalati és Speciális Hitelezés területének ügyvezetője folytatott szakmai beszélgetést Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatójának moderálása mellett.

Abban nem volt nézetkülönbség a szakemberek között, hogy az ingatlanpiacon az egyensúlyi helyzet elérése, de legalábbis abba az irányba haladás a kívánatos.

Ezzel összefüggésben vezette fel a beszélgetést köszöntőjében Kovács Zsolt, az MFB elnök-vezérigazgatója, hogy a fejlesztési pénzintézet új termékével a lakásépítési oldal finanszírozási igényére, stratégiai céljának megfelelve kíván válaszolni. Ha a hiteltermék a piaci szereplők elvárásai alapján megfelelő, az szintén hozzájárulás a piaci egyensúly eléréséhez. Elég pusztán az elmúlt néhány évre visszapillantunk, s látni: a magyar lakóingatlan-piacon az általános árdinamikát meghaladó áremelkedések, a piaci igényekhez képest alacsonyabb számú új lakás építése (az idei év első felében 5000-nél valamennyivel több új lakás), a bérleti díjak emelkedése majd idén tapasztalható hullámzása, vagyis a lakhatás elérhetőségének megnehezülése mind a kínálati, mind a keresleti oldalt kihívás elő állította. 

Kovács Zsolt, az MFB elnök-vezérigazgtója a lakóingatlan-piaci rendezvényen
Kovács Zsolt, az MFB elnök-vezérigazgtója a lakóingatlan-piaci rendezvényen
Fotó: Pelsőczy Csaba

Kérdés ezért, hogy piaci kamatszintet feltételezve elérhető-e érdemi élénkítés a lakáspiac kínálati oldalán támogatási programokkal.

A lakhatási nehézségek nem csak Magyarországon, hanem egész Európában akut, egyszerre gazdasági és társadalmi problémát jelentenek.

A magyarországi összetevők között ott vannak a jövedelmekhez képest magas lakásárak (ami ugyanakkor egyáltalán nem magyar sajátosság!), a kereslethez képest elégtelen mennyiségű új lakás, s az, hogy a társadalom erős szociokulturális berögződései miatt a lakhatás saját tulajdonú lakással való megoldása sokak fundamentális célja (eltérően például a német lakáspiactól, mely mind kínálati, mind keresleti oldalon elsősorban bérlakáspiacként működik). Ezért az állam a piaci egyensúlytalanság mérséklése érdekében belenyúl a piaci folyamatokba, 

  • akár keresleti (Otthon Start Program támogatott hitel), 
  • akár kínálati oldalon. 

Például az említett lakásszám-hiány esetén az államnak szerepvállalása van a kérdésben, ennek markáns eleme a 300 milliárd forint keretösszegű Lakhatási Tőkeprogram. Ott vannak az állami intézmények szerepvállalásai, például a piaci igényekre reagáló, imént említett MFB Társasház Plusz Hitelprogram is.

A kínálati oldal támogatása eszköz az egyensúlytalanság csökkentésében

„Ha elegendő lakás épül, az embereknek nem lesznek lakásproblémáik, az elégtelen számú lakás ugyanakkor megborítja a piaci egyensúlyt” – mondta Zsámboki Zoltán annak kapcsán, hogy az MFB fejlesztési bankként jelenik meg a lakóingatlan-piac finanszírozói oldalán. A vezérigazgató-helyettes hozzátette: ötlet, kezdeményezés szerencsére van elég, de szakosított pénzintézetként ezekből a legjobbakat kívánják megvalósuláshoz segíteni.

Kérdés ugyanakkor, hogyan látják a kínálati oldal pénzügyi szereplői ezeket a lehetőségeket úgy, hogy – mint Zsámboki Zoltán említette – csak tavaly 15 százalékos mértékű volt a lakóingatlanok átlagos áremelkedése, idén pedig a lejáró állampapírokból az otthonszerzésre áramló lakossági pénzek pedig már az őszi Otthon Start Program előtt elindítottak áremelkedést a piacon.

„A lakásrendszernek piaci alapokon kellene megállnia, de nem csak Magyarországon, hanem mindenütt politikai kérdéssé vált” – mondta Ezer Rezső, utalva az egész kontinenset érintő lakhatási nehézségekre. Ezer Rezső szerint ugyanakkor fontosak a támogatási programok, mert a piaci egyensúly érdekében fenn kell tartani a kínálati oldal erősítését. Azt viszont már a vevői oldalra, azaz a piaci folyamatokra bízná a Futureal képviselője, hogy az eltérő árazású új építésű lakások megtalálják vevőiket. A Futureal/Cordia képviselője elmondta, hogy fejlesztéseik jellemzően nem felelnek meg az Otthon Start Program lakóingatlanokra vonatkozó feltételeinek, s biztos benne, hogy piaci alapon is lehet fejleszteni, mert főként Budapesten van ehhez megfelelő kereslet.

Hasonló értékelést adott Dénes Gábor, aki szerint

a támogatási programoknál lényeges, hogy a vevő oldalon csapódjon le azok hatása, azaz a kínálati oldal bővülése mérsékelje a lakásárak emelkedését.

Nagy kérdés ugyanakkor – erre utalt bevezetőjében Kovács Zsolt is –, hogy finanszírozói, fejlesztői oldalon működő partnerek hogyan fogadják például a legfeljebb 50 lakásos társasházak finanszírozására ajánlott hitelprogramot. Balogh Péter elmondta, hogy nagybankként hatékonyságot és méretgazdaságosságot egyaránt vizsgálnak minden ingatlanprojektnél, mostani finanszírozási modelljük pedig elsősorban ennél nagyobb lakásszámú társasházakra koncentrál.

A lakóingatlan-piaci kitekintéssel foglalkozó kerekasztal-beszélgetés résztvevői (b-j): Csiki Gergely moderátor, Zsámboki Zoltán, Ezer Rezső, Dénes Gábor, Balogh Péter
Fotó: Pelsőczy Csaba

Kevesebb szomszéd, nagyobb négyzetméterárért – a piac dönt

A változatos lakáskínálat megteremtése, ideértve a kisebb, legfeljebb 50 lakásos társasházak esetleges megjelenését is, magával fogja hozni a piac törvényei érvényesülését, azt, hogy az emberek élethelyzeteik változásai alapján könnyebben tudnak majd a jövőben lakást, otthont váltani. Zsámboki Zoltán ezért a kerekasztalt felvezető gondolatokhoz csatol vissza. „Feladatunk a kínálat támogatása eszközeinkkel” – mondta, utalva arra, hogy minden lehetséges eszközükkel ezen elvárásnak kívánnak eleget tenni.

Ezer Rezső szerint szintén fontos, hogy változatos legyen az ingatlanpiaci kínálat, a vevők könnyebben megtalálják a számukra megfelelő lakást így a kínálatból.

A szakember arra számít, hogy a kínálat növekedni fog a támogatási programoknak is köszönhetően, ezzel párhuzamosan viszont az áremelkedések dinamikája mérséklődni fog.

Ez mindenképpen kedvező fejlemény akár a piaci alapon, akár a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel, annak bevonó jellegű feltételrendszer bővülésével lakásvásárlást tervezőknek. A kínálati bővüléshez érdemes felidézni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint a következő öt-hat évben 800-1000 milliárd forint értékű fejlesztéssel 30 000 lakás építése indulhat meg a tőkeprogram hatásainak köszönhetően.

Maradva a legfeljebb 50 lakásos társasházak finanszírozásánál: a résztvevők szerint nem pusztán azok a kérdések e ponton, hogy a vevők hajlandók-e magasabb árat fizetni azért, hogy „kevesebb szomszédjuk” legyen, illetve az így épített lakások megfelelnek-e majd az Otthon Start feltételeinek. A beszélgetés másik fő kérdésköre az volt, hogy ezeknek a lakóingatlan-fejlesztéseknek megoldott-e a finanszírozása a kereskedelmi bankok által. 

Dénes Gábor szerint a 300 milliárd forintos tőkeprogram nagyja a nagyobb, 150-200 lakásos társasházak fejlesztését segíti, Balogh Péter pedig úgy vélte, hogy nincs teljesen lefedve ezzel a megoldással a kisebb társasházi lakó projektek finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy akik kisebb, új építésű társasházakba költöznének, kínálati hiánnyal szembesülnek? Korántsem, hiszen a piaci igények itt is meghatározók lesznek: „Keresleti oldalakról van helye ezeknek a lakásoknak, a finanszírozás oldaláról pedig a projektek előnyei, hogy 2-3 év alatt megfordulnak a belehelyezett összegek, nincs nagy addicionális tőkeigényük” – mondta Dénes Gábor. Ezer Rezső szerint pedig kis lakásszámú házak banki finanszírozás nélkül is épülnek, sokszor úgy, hogy lényegében a – tehetősebb – vevők finanszírozzák az építést. De a piaci változatosság, a verseny erősödése ebben a szegmensben is fontos.

Zsámboki Zoltán szerint az MFB berkeiben is zajlik minderről szakmai vita, miközben fejlesztési bankként szem előtt kell tartaniuk azt az EU-s elvárást, ami szerint a támogatást pénzügyi eszközökké kell átformálni. A pénzügyi eszközök pedig más, saját értékükhöz képest többszörös összegeket, eszközöket is megmozgathatnak.

Fejlesztési bankként számunkra a multiplikátor hatás, a többszörözés a fontos

– fogalmazott.

Arra a felvetésre, ami szerint a mostani lakásárak sok fiatal számára elérhetetlenné teszik a lakásvásárlást, jelezte: a piac majd ebben a kérdésben is dönt. Nem magyarországi sajátosság az, hogy sok, életútja elején álló fiatal nem tud azonnal saját lakóingatlant vásárolni – jelezte.

Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese a rendezvényen
Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese a rendezvényen
Fotó: Pelsőczy Csaba

Bővülni fog a hazai ingatlanpiac, miközben az áremelkedés mérséklődik

Érdekes, bár természetesen nem átfogóan reprezentatív eredményt hozott a rendezvény résztvevőinek a helyszínen elektronikus szavazáson adott visszajelzése arról a kérdésről, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy növekedjen a lakásépítések száma. A jelenlévők 35 százaléka gondolta úgy, hogy ennek finanszírozási korlátja van (banki hitel, önerő, vagy kockázatvállalás tekintetében). 30 százalék a szabályozási környezetet vélte akadálynak, 26 százalék a magas építési költségeket, és csak 9 százalék gondolta úgy, hogy alacsony lenne a kereslet.

Zsámboki Zoltán szerint valóban van finanszírozási korlát, amit viszont egyáltalán nem érez problémának, mert „így legalább a legjobb projekteket tudjuk kiválasztani” – utalt vissza a beszélgetés elején elhangzottakra. Dénes Gábor szerint viszont a kérdés inkább az, van-e elég fejlesztési telek, projekt a tőkeprogram nyújtotta lehetőségek kihasználásához. A szakember úgy látja: ez még a finanszírozás kérdésénél is fontosabb szemponttá válhat. Ezer Rezső pedig úgy látta: amellett, hogy Magyarországon szinte hiányzik az intézményi lakásvásárlók köre, a szerinte némileg alacsony keresletet a kínálati oldal támogatása is segíteni fogja. „Az Otthon Start Program kétezer olyan lakást hoz a budapesti oldal piacra, ami enélkül a program nélkül nem jelenne meg”, ezeknek pedig a fix 3 százalékos hitel révén lesz is gazdájuk – jelezte a két oldal egymásra hatását a szakember. Szerinte az Otthon Start Program azzal is növeli a keresletet, hogy lesznek lakáseladók, akik jelenlegi ingatlanuktól megválva, a program feltételeinek megfelelve elmozdulnak új építésű lakás vásárlásának irányába.

 Abban pedig a részvevők egyetértettek: az Otthon Start Program – beváltva a megteremtéséhez kapcsolt várakozásokat – még sokáig fogja az egyik legfontosabb mozgatóerő lenni a hazai ingatlanpiacon.

A piac növekedni fog annak hatására, miközben az áremelkedés üteme mérséklődik

 – hangzott a konklúzió.

Zsámboki Zoltán pedig így összegzett: „Az Otthon Start Program a legjobb eszköz a kereslet bővítésére, még ha kivétel nélkül mindenki számára ez sem nyújt otthonszerzési lehetőséget. A lényeg azonban azonban az, hogy a lakások sokak számára válnak elérhetővé, a kereteknél drágább lakások pedig maradnak a befektetőknek. A piaci egyensúly megteremtése a legfontosabb, az, hogy ne a keresleti nyomás hatására emelkedjenek az árak” – fogalmazott az MFB vezérigazgató-helyettese.

 

