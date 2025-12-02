Bővülő lakóingatlan-kínálat, mérséklődő áremelkedés, piacmozgató Otthon Start Program – így látják a szakemberek a piacot

A szakmai kerekasztal-beszélgetések egy részre azért is érdekes, mert az adott szakterületen vagy iparágban szakmai döntéshozói szerepkörben lévők megfontolásaiba, döntéseiket hozó mechanizmusokba, a szabályozói környezetnek való megfelelésbe – „műhelytitkokba” – enged bepillantást. Az MFB lakóingatlan piaccal foglalkozó kerekasztal-beszélgetése ennek megfelelt; s bár egy lakásvásárlás előtt állót a keresgélés izgalmában, a hiteligénylési „drukkban” vélhetően kevésbé érdekli, honnan lesz pénz arra, hogy a beruházók számára is elérhető áru lakásokat építsenek, s hogyan kell tőkefinanszírozóknak, ingatlanalapoknak, építtetőknek együttműködni abban, hogy a lakáspiaci egyensúlyra törekedve teljesítsék szerepükhöz kapcsolódó feladataikat, ebbe betekintést kapni igen tanulságos lehet.
A tanulságok pedig segíthetik a hosszabb távra szóló lakhatási döntések meghozatalát is, ha picit közelebbről látjuk, hogyan lesz hiteltermékből a rendszerszintű folyamatok végén ingatlanpiaci termék (azaz lakás), s miként gondolkodnak a lakóingatlan-piac szereplői a piac keresleti oldalának igényeiről, a lakásárak alakulásáról – s persze az utóbbi évek legnagyobb ingatlanpiaci támogatási programjáról, az új lakások piacára is jelentős hatással bíró Otthon Start Programról.
Lakóingatlanok finanszírozástól az új otthon öröméig: ez zajlik a kulisszák mögött
Az iménti felvetésekről Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese, Dénes Gábor, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ezer Rezső, a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó igazgatója (a vállalatcsoporton belül a Cordia foglalkozik lakóingatlanok fejlesztésével), valamint Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezés területének ügyvezetője folytatott szakmai beszélgetést Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatójának moderálása mellett.
Abban nem volt nézetkülönbség a szakemberek között, hogy az ingatlanpiacon az egyensúlyi helyzet elérése, de legalábbis abba az irányba haladás a kívánatos.
Ezzel összefüggésben vezette fel a beszélgetést köszöntőjében Kovács Zsolt, az MFB elnök-vezérigazgatója, hogy a fejlesztési pénzintézet új termékével a lakásépítési oldal finanszírozási igényére, stratégiai céljának megfelelve kíván válaszolni. Ha a hiteltermék a piaci szereplők elvárásai alapján megfelelő, az szintén hozzájárulás a piaci egyensúly eléréséhez. Elég pusztán az elmúlt néhány évre visszapillantunk, s látni: a magyar lakóingatlan-piacon az általános árdinamikát meghaladó áremelkedések, a piaci igényekhez képest alacsonyabb számú új lakás építése (az idei év első felében 5000-nél valamennyivel több új lakás), a bérleti díjak emelkedése majd idén tapasztalható hullámzása, vagyis a lakhatás elérhetőségének megnehezülése mind a kínálati, mind a keresleti oldalt kihívás elő állította.
Kérdés ezért, hogy piaci kamatszintet feltételezve elérhető-e érdemi élénkítés a lakáspiac kínálati oldalán támogatási programokkal.
A lakhatási nehézségek nem csak Magyarországon, hanem egész Európában akut, egyszerre gazdasági és társadalmi problémát jelentenek.
A magyarországi összetevők között ott vannak a jövedelmekhez képest magas lakásárak (ami ugyanakkor egyáltalán nem magyar sajátosság!), a kereslethez képest elégtelen mennyiségű új lakás, s az, hogy a társadalom erős szociokulturális berögződései miatt a lakhatás saját tulajdonú lakással való megoldása sokak fundamentális célja (eltérően például a német lakáspiactól, mely mind kínálati, mind keresleti oldalon elsősorban bérlakáspiacként működik). Ezért az állam a piaci egyensúlytalanság mérséklése érdekében belenyúl a piaci folyamatokba,
- akár keresleti (Otthon Start Program támogatott hitel),
- akár kínálati oldalon.
Például az említett lakásszám-hiány esetén az államnak szerepvállalása van a kérdésben, ennek markáns eleme a 300 milliárd forint keretösszegű Lakhatási Tőkeprogram. Ott vannak az állami intézmények szerepvállalásai, például a piaci igényekre reagáló, imént említett MFB Társasház Plusz Hitelprogram is.
A kínálati oldal támogatása eszköz az egyensúlytalanság csökkentésében
„Ha elegendő lakás épül, az embereknek nem lesznek lakásproblémáik, az elégtelen számú lakás ugyanakkor megborítja a piaci egyensúlyt” – mondta Zsámboki Zoltán annak kapcsán, hogy az MFB fejlesztési bankként jelenik meg a lakóingatlan-piac finanszírozói oldalán. A vezérigazgató-helyettes hozzátette: ötlet, kezdeményezés szerencsére van elég, de szakosított pénzintézetként ezekből a legjobbakat kívánják megvalósuláshoz segíteni.
Kérdés ugyanakkor, hogyan látják a kínálati oldal pénzügyi szereplői ezeket a lehetőségeket úgy, hogy – mint Zsámboki Zoltán említette – csak tavaly 15 százalékos mértékű volt a lakóingatlanok átlagos áremelkedése, idén pedig a lejáró állampapírokból az otthonszerzésre áramló lakossági pénzek pedig már az őszi Otthon Start Program előtt elindítottak áremelkedést a piacon.
„A lakásrendszernek piaci alapokon kellene megállnia, de nem csak Magyarországon, hanem mindenütt politikai kérdéssé vált” – mondta Ezer Rezső, utalva az egész kontinenset érintő lakhatási nehézségekre. Ezer Rezső szerint ugyanakkor fontosak a támogatási programok, mert a piaci egyensúly érdekében fenn kell tartani a kínálati oldal erősítését. Azt viszont már a vevői oldalra, azaz a piaci folyamatokra bízná a Futureal képviselője, hogy az eltérő árazású új építésű lakások megtalálják vevőiket. A Futureal/Cordia képviselője elmondta, hogy fejlesztéseik jellemzően nem felelnek meg az Otthon Start Program lakóingatlanokra vonatkozó feltételeinek, s biztos benne, hogy piaci alapon is lehet fejleszteni, mert főként Budapesten van ehhez megfelelő kereslet.
Hasonló értékelést adott Dénes Gábor, aki szerint
a támogatási programoknál lényeges, hogy a vevő oldalon csapódjon le azok hatása, azaz a kínálati oldal bővülése mérsékelje a lakásárak emelkedését.
Nagy kérdés ugyanakkor – erre utalt bevezetőjében Kovács Zsolt is –, hogy finanszírozói, fejlesztői oldalon működő partnerek hogyan fogadják például a legfeljebb 50 lakásos társasházak finanszírozására ajánlott hitelprogramot. Balogh Péter elmondta, hogy nagybankként hatékonyságot és méretgazdaságosságot egyaránt vizsgálnak minden ingatlanprojektnél, mostani finanszírozási modelljük pedig elsősorban ennél nagyobb lakásszámú társasházakra koncentrál.
Kevesebb szomszéd, nagyobb négyzetméterárért – a piac dönt
A változatos lakáskínálat megteremtése, ideértve a kisebb, legfeljebb 50 lakásos társasházak esetleges megjelenését is, magával fogja hozni a piac törvényei érvényesülését, azt, hogy az emberek élethelyzeteik változásai alapján könnyebben tudnak majd a jövőben lakást, otthont váltani. Zsámboki Zoltán ezért a kerekasztalt felvezető gondolatokhoz csatol vissza. „Feladatunk a kínálat támogatása eszközeinkkel” – mondta, utalva arra, hogy minden lehetséges eszközükkel ezen elvárásnak kívánnak eleget tenni.
Ezer Rezső szerint szintén fontos, hogy változatos legyen az ingatlanpiaci kínálat, a vevők könnyebben megtalálják a számukra megfelelő lakást így a kínálatból.
A szakember arra számít, hogy a kínálat növekedni fog a támogatási programoknak is köszönhetően, ezzel párhuzamosan viszont az áremelkedések dinamikája mérséklődni fog.
Ez mindenképpen kedvező fejlemény akár a piaci alapon, akár a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel, annak bevonó jellegű feltételrendszer bővülésével lakásvásárlást tervezőknek. A kínálati bővüléshez érdemes felidézni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint a következő öt-hat évben 800-1000 milliárd forint értékű fejlesztéssel 30 000 lakás építése indulhat meg a tőkeprogram hatásainak köszönhetően.
Maradva a legfeljebb 50 lakásos társasházak finanszírozásánál: a résztvevők szerint nem pusztán azok a kérdések e ponton, hogy a vevők hajlandók-e magasabb árat fizetni azért, hogy „kevesebb szomszédjuk” legyen, illetve az így épített lakások megfelelnek-e majd az Otthon Start feltételeinek. A beszélgetés másik fő kérdésköre az volt, hogy ezeknek a lakóingatlan-fejlesztéseknek megoldott-e a finanszírozása a kereskedelmi bankok által.
Dénes Gábor szerint a 300 milliárd forintos tőkeprogram nagyja a nagyobb, 150-200 lakásos társasházak fejlesztését segíti, Balogh Péter pedig úgy vélte, hogy nincs teljesen lefedve ezzel a megoldással a kisebb társasházi lakó projektek finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy akik kisebb, új építésű társasházakba költöznének, kínálati hiánnyal szembesülnek? Korántsem, hiszen a piaci igények itt is meghatározók lesznek: „Keresleti oldalakról van helye ezeknek a lakásoknak, a finanszírozás oldaláról pedig a projektek előnyei, hogy 2-3 év alatt megfordulnak a belehelyezett összegek, nincs nagy addicionális tőkeigényük” – mondta Dénes Gábor. Ezer Rezső szerint pedig kis lakásszámú házak banki finanszírozás nélkül is épülnek, sokszor úgy, hogy lényegében a – tehetősebb – vevők finanszírozzák az építést. De a piaci változatosság, a verseny erősödése ebben a szegmensben is fontos.
Zsámboki Zoltán szerint az MFB berkeiben is zajlik minderről szakmai vita, miközben fejlesztési bankként szem előtt kell tartaniuk azt az EU-s elvárást, ami szerint a támogatást pénzügyi eszközökké kell átformálni. A pénzügyi eszközök pedig más, saját értékükhöz képest többszörös összegeket, eszközöket is megmozgathatnak.
Fejlesztési bankként számunkra a multiplikátor hatás, a többszörözés a fontos
– fogalmazott.
Arra a felvetésre, ami szerint a mostani lakásárak sok fiatal számára elérhetetlenné teszik a lakásvásárlást, jelezte: a piac majd ebben a kérdésben is dönt. Nem magyarországi sajátosság az, hogy sok, életútja elején álló fiatal nem tud azonnal saját lakóingatlant vásárolni – jelezte.
Bővülni fog a hazai ingatlanpiac, miközben az áremelkedés mérséklődik
Érdekes, bár természetesen nem átfogóan reprezentatív eredményt hozott a rendezvény résztvevőinek a helyszínen elektronikus szavazáson adott visszajelzése arról a kérdésről, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy növekedjen a lakásépítések száma. A jelenlévők 35 százaléka gondolta úgy, hogy ennek finanszírozási korlátja van (banki hitel, önerő, vagy kockázatvállalás tekintetében). 30 százalék a szabályozási környezetet vélte akadálynak, 26 százalék a magas építési költségeket, és csak 9 százalék gondolta úgy, hogy alacsony lenne a kereslet.
Zsámboki Zoltán szerint valóban van finanszírozási korlát, amit viszont egyáltalán nem érez problémának, mert „így legalább a legjobb projekteket tudjuk kiválasztani” – utalt vissza a beszélgetés elején elhangzottakra. Dénes Gábor szerint viszont a kérdés inkább az, van-e elég fejlesztési telek, projekt a tőkeprogram nyújtotta lehetőségek kihasználásához. A szakember úgy látja: ez még a finanszírozás kérdésénél is fontosabb szemponttá válhat. Ezer Rezső pedig úgy látta: amellett, hogy Magyarországon szinte hiányzik az intézményi lakásvásárlók köre, a szerinte némileg alacsony keresletet a kínálati oldal támogatása is segíteni fogja. „Az Otthon Start Program kétezer olyan lakást hoz a budapesti oldal piacra, ami enélkül a program nélkül nem jelenne meg”, ezeknek pedig a fix 3 százalékos hitel révén lesz is gazdájuk – jelezte a két oldal egymásra hatását a szakember. Szerinte az Otthon Start Program azzal is növeli a keresletet, hogy lesznek lakáseladók, akik jelenlegi ingatlanuktól megválva, a program feltételeinek megfelelve elmozdulnak új építésű lakás vásárlásának irányába.
Abban pedig a részvevők egyetértettek: az Otthon Start Program – beváltva a megteremtéséhez kapcsolt várakozásokat – még sokáig fogja az egyik legfontosabb mozgatóerő lenni a hazai ingatlanpiacon.
A piac növekedni fog annak hatására, miközben az áremelkedés üteme mérséklődik
– hangzott a konklúzió.
Zsámboki Zoltán pedig így összegzett: „Az Otthon Start Program a legjobb eszköz a kereslet bővítésére, még ha kivétel nélkül mindenki számára ez sem nyújt otthonszerzési lehetőséget. A lényeg azonban azonban az, hogy a lakások sokak számára válnak elérhetővé, a kereteknél drágább lakások pedig maradnak a befektetőknek. A piaci egyensúly megteremtése a legfontosabb, az, hogy ne a keresleti nyomás hatására emelkedjenek az árak” – fogalmazott az MFB vezérigazgató-helyettese.