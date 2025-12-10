Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Lakossági energiatároló programról döntött a kormány – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Tájékoztatása szerint a lakossági energiatároló program célja a háztartási napelemes termelés „kiegyenesítése”, hogy a napenergia ne csak akkor legyen hasznos, amikor süt a nap, hanem tárolni is lehessen, és később felhasználni.

Gulyás Gergely bejelentette a kormány lakossági energiatároló programját Fotó: Phonlamai Photo / Shutterstock

Gulyás szerint 2010-ben még csak 10 megawatt (MW) volt a napelemes kapacitás, mára ez 8100 MW, ami már egy atomerőműnyi kapacitásnak felel meg. Mindez jól mutatja, hogy mekkora igény lehet arra, hogy a napsütéses időszakokban megtermelt áramot tárolni lehessen.

Lakossági energiatároló program: pénz, keret, támogatási intenzitás

Program keretösszege: 100 milliárd forint.

Egy pályázó által megvehető eszköz: 10 kW-os energiatároló + hozzá tartozó irányítórendszer.

Támogatás összege egy háztartásnak: 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

Teljes beruházási költség (a kormányinfó szerint): körülbelül. 3,2 millió Ft egy energiatároló + irányítórendszer csomag.

Ebből következik, hogy: az állam állja a költségek nagyjából 80 százalékát,

A háztartás önrésze így körülbelül 700 ezer és egy millió forint körül lehet.

Kik pályázhatnak?

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az vehet részt a pályázaton:

akinek már van napelemes rendszere, vagy

vállalja napelem telepítését a program keretében

Az energiatárolóval bővített napelemrendszer lehetővé teszi, hogy a napközben megtermelt energiát eltároljuk, és később, például éjszaka használjuk fel, jelentősen növelve ezzel a napelemrendszer hatékonyságát, különösen az új, bruttóelszámolási rendszerben.

Az MVM Optimum honlapján található információk szerint, villamosenergia-tároló használatával nagyobb mértékben fedezhetjük zöldenergiából háztartásunk energiaszükségletét. Az akkumulátor többórányi megtermelt villamos energia eltárolására alkalmas.

A napelemrendszerrel kombinált energiatárolás megoldást jelent a háztartások energia- és költséghatékony működésére, amelyre jelenleg egyfajta jövőbeli befektetésként tekinthetünk.