Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

napelemrendszer

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Új, százmilliárd forintos keretösszegű támogatási rendszert jelentett be a kormány. A lakossági energiatároló program célja, hogy a napelemekkel megtermelt áramot a fogyasztás csúcsidőszakában, vagyis az esti órákban is fel lehessen használni.
napelemrendszerkormánylakossági programnapelemesGulyás Gergely

Lakossági energiatároló programról döntött a kormány – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Tájékoztatása szerint a lakossági energiatároló program célja a háztartási napelemes termelés „kiegyenesítése”, hogy a napenergia ne csak akkor legyen hasznos, amikor süt a nap, hanem tárolni is lehessen, és később felhasználni. 

Lakossági energiatároló programot indított a kormány
Gulyás Gergely bejelentette a kormány lakossági energiatároló programját Fotó: Phonlamai Photo / Shutterstock

Gulyás szerint 2010-ben még csak 10 megawatt (MW) volt a napelemes kapacitás, mára ez 8100 MW, ami már egy atomerőműnyi kapacitásnak felel meg. Mindez jól mutatja, hogy mekkora igény lehet arra, hogy a napsütéses időszakokban megtermelt áramot tárolni lehessen.

Lakossági energiatároló program: pénz, keret, támogatási intenzitás

  • Program keretösszege: 100 milliárd forint.
  • Egy pályázó által megvehető eszköz: 10 kW-os energiatároló + hozzá tartozó irányítórendszer.
  • Támogatás összege egy háztartásnak: 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
  • Teljes beruházási költség (a kormányinfó szerint): körülbelül. 3,2 millió Ft egy energiatároló + irányítórendszer csomag.
  • Ebből következik, hogy: az állam állja a költségek nagyjából 80 százalékát,
  • A háztartás  önrésze így körülbelül 700 ezer és egy millió forint körül lehet.

Kik pályázhatnak?

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az vehet részt a pályázaton:

  • akinek már van napelemes rendszere, vagy
  • vállalja napelem telepítését a program keretében

Az energiatárolóval bővített napelemrendszer lehetővé teszi, hogy a napközben megtermelt energiát eltároljuk, és később, például éjszaka használjuk fel, jelentősen növelve ezzel a napelemrendszer hatékonyságát, különösen az új, bruttóelszámolási rendszerben.

Az MVM Optimum honlapján található információk szerint, villamosenergia-tároló használatával nagyobb mértékben fedezhetjük zöldenergiából háztartásunk energiaszükségletét. Az akkumulátor többórányi megtermelt villamos energia eltárolására alkalmas.

A napelemrendszerrel kombinált energiatárolás megoldást jelent a háztartások energia- és költséghatékony működésére, amelyre jelenleg egyfajta jövőbeli befektetésként tekinthetünk.

Miért érdemes energiatárolóval bővített napelemrendszert létesíteni?

Napelemrendszerrel termelt villamosenergiával nagymértékben fedezheti otthona energiaszükségletét.

  • A villamosenergia-tároló a napközben megtermelt energiát a tényleges felhasználásig raktározza, ezáltal kedvezőbb mértékben kihasználhatók a napelemrendszer nyújtotta lehetőségek. Energiatárolóval megoldhatóvá válik a napsütötte órákban megtermelt energia késleltetett, éjszakai vagy a fogyasztási csúcsidőszakokban történő felhasználása.
  • Energiatároló nélkül egy év alatt a napelemrendszer által megtermelt villamos energia 30-35%-át használhatja fel egy átlagos háztartás. Ehhez képest akkumulátoros energiatárolóval a valós önellátási arány éves szinten 70-75%-ra növelhető, így akár 40%-kal több energiát használhatunk fel saját célra.

Korábban megírtuk, Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, a napelemfejlesztések több mint 300 ezer családnál biztosítják a saját áramellátást. A 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem.

 

