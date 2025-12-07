Rossz hír a túlsúlyos embereknek – dulpa árat kell fizetniük ezért a szolgáltatásért

Az amerikai székhelyű Southwest Airlines légitársaság közleménye szerint az új szabályzat lényege az, hogy azoknak az utasoknak, akiknek teste ránehezedik egy szomszédos ülésre – amelyet a kartámasz határoz meg végleges határként –, utazás előtt meg kell vásárolniuk a szükséges számú ülést a „kényelmes és biztonságos utazás” biztosítása érdekében.

A légitársaság új szabályzata 2026. január 27-én lép majd hatályba

Jelenleg a légitársaság lehetővé teszi a molett utasok számára, hogy ingyenes pótülést kérjenek a repülőtéren, ha van szabad hely, vagy előre vásároljanak egy pótülést, és visszatérítést kapjanak, amennyiben mégis maradt üres hely a repülőn. A jövő évtől kezdődően azonban az utasoknak már a foglaláskor kell fizetniük a második ülőhelyért, a visszatérítés pedig csak bizonyos feltételek teljesülése esetén jár.

Amennyiben a Southwest Airlines légikísérői a beszállás után megállapítják, hogy a túlsúlyos utasnak szüksége van egy második ülésre is, akkor leszállítják és frissítik a foglalást, hogy az tartalmazzon egy második ülést. Sőt az is lehetséges, hogy a molett utazót egyszerűen átfoglalják egy másik, két szabad üléssel rendelkező járatra.

A molett utazók szószólói élesen bírálták a lépést. Jeff Jenkins, utazási influencer és a Chubby Diaries alapítója szerint a változás még inkább fokozza a túlsúlyos utasokat érő stresszt, hiszen az utazás végéig bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a második jegy árának visszatérítésére vagy sem. „Ez pedig további szorongást eredményez a már amúgy is stresszes repülés mellett” – mondta az USA Todaynek.

A Southwest Airlines a döntésével azt kockáztatja, hogy elveszíti a plus size utasok lojalitását az olyan hazai versenytársakkal szemben, amelyek szabályzata engedékenyebb a túlsúlyos utasokkal szemben. Ez pedig igen jelentős réteg, tekintve, hogy az elhízottak aránya az Egyesült Államokban folyamatosan növekszik. Egy 2023-as adat szerint az elhízott felnőttek aránya az Egyesült Államok minden államában meghaladta a 20%-ot.

