Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön mit kérdezne?

Putyin váratlan bejelentése után megindult az üzenetáradat

Időjárás

Riasztó előrejelzés: napokig nem látjuk a napot Magyarországon

repülés

Rossz hír a túlsúlyos embereknek – dulpa árat kell fizetniük ezért a szolgáltatásért

17 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Southwest Airlines 2026. január 27-én új ülésszabályzatot vezet be, amely a molett utasokat is érinti. Számukra ezentúl jelentősen megdrágul majd a repülés. A légitársaság frissített szabályzata az American Airlines, az United Airlines, a Spirit Airlines és a Frontier Airlines trendjeit követi – amelyek mindegyike előírja, hogy azoknak az utasoknak, akik nem férnek el a standard üléseken, plusz ülést kell vásárolniuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülésrepülőjegylégitársaság

Az amerikai székhelyű Southwest Airlines légitársaság közleménye szerint az új szabályzat lényege az, hogy azoknak az utasoknak, akiknek teste ránehezedik egy szomszédos ülésre – amelyet a kartámasz határoz meg végleges határként –, utazás előtt meg kell vásárolniuk a szükséges számú ülést a „kényelmes és biztonságos utazás” biztosítása érdekében.

Southwest Airlines légitársaság: a molett utasok számára ezentúl jelentősen megdrágul majd a repülés Fotó: Shutterstock /
Southwest Airlines légitársaság: a molett utasok számára ezentúl jelentősen megdrágul majd a repülés Fotó: Shutterstock /  

A légitársaság új szabályzata 2026. január 27-én lép majd hatályba

Jelenleg a légitársaság lehetővé teszi a molett utasok számára, hogy ingyenes pótülést kérjenek a repülőtéren, ha van szabad hely, vagy előre vásároljanak egy pótülést, és visszatérítést kapjanak, amennyiben mégis maradt üres hely a repülőn. A jövő évtől kezdődően azonban az utasoknak már a foglaláskor kell fizetniük a második ülőhelyért, a visszatérítés pedig csak bizonyos feltételek teljesülése esetén jár.

Amennyiben a Southwest Airlines légikísérői a beszállás után megállapítják, hogy a túlsúlyos utasnak szüksége van egy második ülésre is, akkor leszállítják és frissítik a foglalást, hogy az tartalmazzon egy második ülést. Sőt az is lehetséges, hogy a molett utazót egyszerűen átfoglalják egy másik, két szabad üléssel rendelkező járatra.

A molett utazók szószólói élesen bírálták a lépést. Jeff Jenkins, utazási influencer és a Chubby Diaries alapítója szerint a változás még inkább fokozza a túlsúlyos utasokat érő stresszt, hiszen az utazás végéig bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a második jegy árának visszatérítésére vagy sem. „Ez pedig további szorongást eredményez a már amúgy is stresszes repülés mellett” – mondta az USA Todaynek. 

A Southwest Airlines a döntésével azt kockáztatja, hogy elveszíti a plus size utasok lojalitását az olyan hazai versenytársakkal szemben, amelyek szabályzata engedékenyebb a túlsúlyos utasokkal szemben. Ez pedig igen jelentős réteg, tekintve, hogy az elhízottak aránya az Egyesült Államokban folyamatosan növekszik. Egy 2023-as adat szerint az elhízott felnőttek aránya az Egyesült Államok minden államában meghaladta a 20%-ot.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!