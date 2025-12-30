Végkiárusítás az Aldinál, új üzletlánc hódít, adategyeztetési kampány a NAV-nál – a legolvasottabb gazdasági hírek szeptemberben

Az Origo Gazdaság rovat cikkei közül idén szeptemberben a legolvasottabbnak az Aldi által meghirdetett végkiárusításról szóló anyagunk bizonyult, de sokan voltak kíváncsiak a magyar piacon szárnyát bontogató új üzletláncról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb adategyeztetési kampányáról készült cikkeinkre is.

Szeptemberi legolvasottabb cikkünk az Aldi által meghirdetett végkiárusításról számolt be

Fotó: Aldi

Legolvasottabb szeptemberi cikkünk: végkiárusítást hirdetett az Aldi

Az Aldi Magyarország egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30 százalékos kedvezménnyel érhető el – írtuk meg szeptemberben.

Másrészt a diszkontlánc szeptember 11-én egyhetes leárazást indított szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak:

szeptember 12-én 800,

13-án 600,

majd 400, 200 és 100 forintért kínálta az áruházlánc a termékeket,

míg a hetedik napon, szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett új ruhát vagy cipőt vásárolni.

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek egyaránt szerepeltek.

Új üzletlánc hódít a magyar piacon

Új kisbolt-hálózat tűnt fel a magyar kiskereskedelmi piacon, a lassan egy éve óta két budapesti üzletet működtető QQ Express. A boltlánc kínálatában elsősorban az ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, snackek találhatók meg, így a kínálat jellege alapján elsősorban ezen szortiment mentén próbálhat versenyezni más kisbolt-hálózatokkal. A QQ Express azonban szolgáltatásként olyat is kínál a vásárlóknak, amit eddig főként külföldön már jelen lévő boltláncoknál lehetett csak tapasztalni: az ételeket – például forró vízzel készülő instant leveseket – helyben is lehet készíteni.

Ahogy beszámoltunk róla, Budapesten jelenleg két helyen megtalálható hálózatban főként ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, esetenként nehezebben beszerezhető alapanyagok, fűszerek kaphatók.